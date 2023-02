Tamales oaxaqueños para la Candelaria

Hay muchas clases de tamales en México, y estos se encuentran dispersos en toda la República Mexicana. Eso sí, los oaxaqueños resaltan por su forma, sabor y aroma, siendo uno de los favoritos de los mexicanos y también de extranjeros.

Una de las recetas más populares en la gastronomía mexicana son los tamales oaxaqueños, se han convertido en un platillo tradicional que sin duda alguna debes preparar. Te puede interesar: Test: ¿qué platillo mexicano eres?

Historia de los tamales oaxaqueños

Hay muchas clases de tamales en México, y estos se encuentran dispersos en toda la República Mexicana. Eso sí, los oaxaqueños resaltan por su forma, sabor y aroma, siendo uno de los favoritos de los mexicanos y también de extranjeros. No se sabe a ciencia cierta su origen. Sin embargo, sabemos que en la región central de México el maíz era uno de los alimentos básicos de las culturas mesoamericanas. La evidencia arqueológica demuestra que el tamal era uno de los platillos que formaban parte de la vida cotidiana, y no sólo eso: también se encontraba presente en rituales religiosos, ofrendas y tumbas. ¿Y qué le da su peculiar sabor a este tamal? Se debe a que va envuelto en hoja de plátano, que también le da otra consistencia. Es por eso que es uno de los tamales más codiciados por los paladares. ¿También es tu favorito? No te pierdas: Abuelita hace 800 tamales a médicos que le salvaron la vida por COVID-19

Tipos de tamales

Tamales Oaxaqueños: Hechos con masa de maíz, hoja de plátano y su relleno es de cerdo o pollo con mole.

Zacahuil: Se preparan en una tina de metal y un horno de tierra, calentado con brasas de leña.

Yucatecos: Están envueltos en hoja de plátano, rellenos de masa de maíz y cochinita pibil.

Corundas: Se hacen con verduras, queso y tequesquite y se le da forma triangular.

Tamales en el noreste: Son más delgados que los demás y se elaboran con masa de maíz en hoja de mazorca y guiso de carne.

Asturianos: Se muelen los granos de maíz con cal, su relleno es de jamón serrano con carne de cerdo, también puede llevar tocino, queso manchego y frijoles cocidos.

Sonorenses: Son muy picosos, ya que se utilizan chiles rojos o guajillos untados en la hoja de maíz.

Sinaloenses: Existen los que están hechos solo de masa y los rellenos de camarón.

Tamales dulces: Se hacen con masa de maíz endulzada y el relleno suele ser frutal.

