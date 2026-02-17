Suscríbete
Salud y nutrición

Alimentos antiinflamatorios: las 4 mejores opciones para cuidar el hígado

Ve más allá de una “limpieza de tres días” con estas opciones que puedes incluir diario en tu dieta.

Febrero 17, 2026 • 
Eloísa Carmona
mejores alimentos antiinflamatorios para el higado.jpg

El hígado es como el laboratorio central de nuestro cuerpo: procesa nutrientes, filtra toxinas y regula el metabolismo. Sin embargo, el sedentarismo y las dietas altas en azúcares procesados pueden provocar inflamación hepática, el primer paso hacia condiciones como el hígado graso.

La buena noticia es que la inflamación no es una sentencia permanente. A través de la alimentación, podemos proporcionar las herramientas necesarias para que este órgano se regenere y funcione de forma óptima.

1. Las crucíferas, un escudo protector

Vegetales como el brócoli, la coliflor y las coles de Bruselas contienen compuestos llamados glucosinolatos. Estos ayudan al hígado a producir enzimas de desintoxicación natural y a reducir el estrés oxidativo, además de mejorar los niveles de enzimas hepáticas.

Consúmelas al vapor para mantener intactas sus propiedades antiinflamatorias.

2. Grasas saludables (omega-3)

No todas las grasas son enemigas del hígado. Los ácidos grasos omega-3*, presentes en pescados grasos (salmón, sardinas) y semillas (chía, linaza), son potentes agentes contra la grasa hepática.

¿Qué hacen? Evitan que las grasas se acumulen en las células del hígado y reducen la producción de citoquinas proinflamatorias.

3. Cúrcuma: antiinflamatorio natural por excelencia

La curcumina es el ingrediente activo de esta raíz. Es famosa por su capacidad para combatir la inflamación crónica en todo el cuerpo, especialmente en el tejido hepático.

Dato importante: Para que el hígado absorba la cúrcuma de manera efectiva, siempre debes consumirla con una pizca de pimienta negra.

4. Frutos rojos y cítricos

Las bayas (arándanos, frambuesas) y los cítricos (limón, pomelo) están cargados de antioxidantes como la vitamina C y las antocianinas. Con ellos, logran protege las células del hígado (hepatocitos) del daño causado por los radicales libres.

Mejores opciones antiinflamatorias

Qué comer y beber:

  • pescado
  • legumbres
  • tofu
  • aceite de oliva virgen extra
  • aguacate
  • avena
  • quinoa
  • frutas enteras
  • té verde
  • café (sin azúcar)
  • agua

Qué evitar:

  • carnes procesadas
  • embutidos
  • grasas trans
  • margarinas
  • aceites vegetales refinados
  • harinas blancas
  • repostería
  • refrescos
  • alcohol
  • bebidas energéticas con fructosa
mejores comidas antiinflamatorias.jpg

Consejos finales para un hígado sano

1. Hidratación constante: el agua es el vehículo principal para eliminar desechos procesados por el hígado.

2. Cena ligero: dale un descanso a tu sistema digestivo durante la noche para que el hígado pueda enfocarse en sus funciones de limpieza.

3. El café es aliado: diversos estudios sugieren que el consumo moderado de café (negro) puede reducir el riesgo de cirrosis y cáncer de hígado.

El cuidado del hígado no se trata de una “limpieza de tres días”, sino de cultivar hábitos que mantengan la inflamación bajo control de manera constante.

