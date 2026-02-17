Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Febrero 17, 2026 • 
EloÍsa Duecker
alvarez/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Paletas de yogur con guayaba rosa

También lee: Recetas deliciosas con guayaba

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Guayaba: De $52.80 a $46.50 el kilo
Col Blanca: De $19.90 a $7.90 el kilo
Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo
Apio: De $34.50 a $26.50 el kilo
Plátano: De $29.90 a $26.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Crema de chile poblano con esquites asados

También lee: Crema de chile poblano con esquites, la receta original.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Chile Poblano: De $61.90 a $48.00 el kilo
  • Papaya: De $38.50 a $36.80 el kilo
  • Naranja: De $21.60 a $18.80 el kilo
  • Mandarina: De $78.90 a $42.80 el kilo
  • Zanahoria: De $15.90 a $13.50 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Recetas con toronja deliciosas y frescas

También lee: Recetas con toronja para esta temporada de calor

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Piña Miel: De $39.90 a $14.90 el kilo
  • Jitomate Saladet: De $25.00 a $21.90 el kilo
  • Naranja: De $49.90 a $14.90 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Freepik

También lee: Carlota de limón en un dos por tres

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo
  • Perón Golden: De $42.50 a $39.50 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo
  • Limón Agrio: De $40.00 a $35.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $38.90 a $34.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 17 y mañana miércoles 18 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Recetas con pescado para la Cuaresma

Incluir pescados y mariscos a tu dieta te aportará beneficios a la salud.

Pescado estofado
Pescado estofado
Julio 08, 2014
 · 
Josselin Melara
Pescado con alcaparras
Pescado con alcaparras
Junio 05, 2017
 · 
Josselin Melara
Pescado sobre pi&#xF1;a
Pescado sobre piña
Marzo 26, 2014
 · 
Josselin Melara
Dedos de pescado
Dedos de pescado
Febrero 14, 2014
 · 
Josselin Melara
Crema de pescado
Crema de pescado
Noviembre 25, 2016
 · 
Josselin Melara
Hamburguesas de pescado
Hamburguesas de pescado
Abril 11, 2016
 · 
Josselin Melara
Tacos de pescado
Tacos de pescado
Agosto 31, 2013
 · 
Josselin Melara
Pescado envuelto
Pescado envuelto
Enero 25, 2016
 · 
Josselin Melara
Pescado en cazuela
Pescado en cazuela
Enero 25, 2014
 · 
Josselin Melara
Pescado al limo&#x301;n
Pescado al limón
Mayo 22, 2013
 · 
Josselin Melara

