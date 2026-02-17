Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Guayaba: De $52.80 a $46.50 el kilo

Col Blanca: De $19.90 a $7.90 el kilo

Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo

Apio: De $34.50 a $26.50 el kilo

Plátano: De $29.90 a $26.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Chile Poblano: De $61.90 a $48.00 el kilo

Papaya: De $38.50 a $36.80 el kilo

Naranja: De $21.60 a $18.80 el kilo

Mandarina: De $78.90 a $42.80 el kilo

Zanahoria: De $15.90 a $13.50 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Piña Miel: De $39.90 a $14.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $25.00 a $21.90 el kilo

Naranja: De $49.90 a $14.90 el kilo

Manzana Granny Smith: De $59.00 a $39.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Receta de Carlota de limón con solo 4 ingredientes Freepik

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo

Perón Golden: De $42.50 a $39.50 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo

Limón Agrio: De $40.00 a $35.00 el kilo

Manzana Red Delicious: De $38.90 a $34.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 17 y mañana miércoles 18 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.