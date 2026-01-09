7 alimentos que debes evitar para desinflamar el estómago si tienes 40 años o más

A partir de los 40 años, muchas personas notan que su digestión ya no es la misma. Lo que antes se toleraba sin problema (estamos hablando de esas comidas pesadas, ultraprocesadas o cenas tarde que nos encantan) ahora puede provocar inflamación abdominal, gases, pesadez o distensión. Esto no es casualidad: con la edad, el metabolismo digestivo se vuelve un poco más lento, cambian las hormonas y la microbiota intestinal puede volverse más sensible.

La buena noticia es que hacer pequeños ajustes en la alimentación puede marcar una gran diferencia. Estos son algunos alimentos que conviene reducir o evitar si buscas un abdomen más ligero y una digestión más cómoda.

1. Azúcares refinados y dulces industriales

El exceso de azúcar alimenta bacterias intestinales que favorecen la fermentación y la inflamación. Pasteles, galletas, refrescos y postres ultraprocesados pueden provocar hinchazón, gases y picos de glucosa que afectan la digestión.

Una mejor opción es la fruta entera, el chocolate amargo o los postres caseros con menor cantidad de azúcar.

2. Harinas refinadas

Pan blanco, bollería, pastas refinadas y productos de panadería industrial tienden a digerirse rápido, pero mal. Su bajo contenido de fibra favorece el estreñimiento y la distensión abdominal.

Mejor opta por granos integrales, avena, arroz integral o versiones con mayor contenido de fibra.

3. Alimentos ultraprocesados

Embutidos, comidas listas para calentar, snacks empaquetados y productos con largas listas de ingredientes suelen contener grasas de baja calidad, sodio y aditivos que irritan el sistema digestivo.

La comida casera, preparaciones simples y alimentos frescos serán tus mejores amigos.

4. Bebidas gaseosas y alcohol

Las bebidas con gas introducen aire al sistema digestivo, mientras que el alcohol puede irritar la mucosa intestinal y favorecer la inflamación, especialmente después de los 40.

Algunas opciones son agua natural, infusiones digestivas o agua con un toque de limón.

5. Lácteos enteros (si hay sensibilidad)

Con la edad, algunas personas desarrollan menor tolerancia a la lactosa, lo que puede provocar gases, inflamación y malestar.

Mejor consume versiones deslactosadas, yogur natural o alternativas vegetales sin azúcares añadidos.

6. Comidas muy grasosas o fritas

Las grasas en exceso retrasan el vaciamiento gástrico, lo que se traduce en pesadez, reflujo e inflamación abdominal.

Los métodos de cocción como horno, vapor, plancha o guisos ligeros son tus aliados.

7. Edulcorantes artificiales

Sustitutos del azúcar como el sorbitol o el manitol pueden causar gases y distensión, ya que no se absorben completamente en el intestino.

Reducir el dulzor en general o usar pequeñas cantidades de miel o azúcar natural hará una gran diferencia.

Más allá de evitar alimentos

Desinflamar el estómago después de los 40 no solo depende de lo que comes, sino también de cómo y cuándo lo haces. Comer despacio, respetar horarios, hidratarte bien y manejar el estrés son factores igual de importantes.

Escuchar a tu cuerpo es clave: no todos los alimentos afectan igual a todas las personas. Identificar qué te inflama y hacer ajustes conscientes puede ayudarte a sentirte más ligero, con mejor digestión y mayor bienestar diario.

