Suscríbete
Salud y nutrición

3 hierbas para curar las várices

Éstos son los remedios naturales más efectivos para mejorar la circulación.

September 02, 2025 • 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg

Castaño de indias | Wikimedia Commons

Las várices y los problemas de circulación en las piernas afectan a millones de personas, provocando pesadez, cansancio, hinchazón e incluso dolor. Aunque siempre es importante acudir al médico para un diagnóstico adecuado, algunos remedios naturales pueden ser un excelente apoyo. Aquí te recomendamos las mejores hierbas para estimular la circulación sanguínea y aliviar las várices.

Castaño de Indias

El castaño de Indias es una de las plantas más recomendadas por especialistas en para tratar insuficiencia venosa y várices. Tiene un alto contenido de escina, un compuesto con efecto antiinflamatorio que además ayuda a fortalecer las paredes de las venas. El castaño de Indias reduce la sensación de pesadez, hinchazón y dolor en las piernas y contribuye al mejor flujo de la sangre.

Pro-tip Cocina Fácil: lo puedes encontrar en cápsulas, extractos o geles para uso tópico. Los geles son una gran opción para refrescar y aliviar rápidamente la incomodidad en las piernas.

Ginkgo

3-hierbas-para-curar-las-varices .jpeg

Ginkgo | Wikimedia Commons

El ginkgo o ginkgo biloba es más conocido por sus efectos en la memoria, pero también tiene beneficios para la circulación. Contiene flavonoides y terpenoides, que favorecen el flujo sanguíneo y protegen los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de inflamación en las venas.

Pro-tip Cocina Fácil: el ginkgo está en tabletas, cápsulas y extractos líquidos. Es ideal para quienes buscan un remedio natural para la circulación no solo en las piernas y en todo el cuerpo

Rusco

hierbas-para-curar-las-varices.jpeg

Rusco | Wikimedia Commons

El rusco, también llamado brusco, es una planta con potentes efectos de relajación en las venas. Aunque menos popular que el ginkgo o el castaño de Indias, ha demostrado tener una gran eficacia. Contiene ruscogenina, un principio activo que fortalece los vasos sanguíneos, ayuda a reducir la hinchazón de tobillos y piernas y mejora la microcirculación.

Pro-tip Cocina Fácil: Combina el rusco con el castaño de Indias para potenciar su efecto.

Desayunos saludables
crostini de huevo
Crostini de huevo con puré de coliflor
October 08, 2019
 · 
Josselin Melara
molletes receta con pimientos
Molletes: receta con pimientos
Estos molletes son ligeros y serán ideales para desayunar o cenar, pruébalos.
March 03, 2025
 · 
Josselin Melara
wrap de salmón ahumado
Wrap de salmón ahumado con espárragos
November 29, 2019
 · 
Josselin Melara
bagel de hummus y aguacte
bagel de hummus y aguacate con brotes de cilantro
July 17, 2019
 · 
Cocina Fácil
Delicioso sándwich de requesón con pepino
Delicioso sándwich de requesón con pepino
January 15, 2019
 · 
Josselin Melara
papaya con yogurt
Papaya con yogurt, granola y frutos rojos
September 04, 2019
 · 
Josselin Melara
Ricas crepas de espinacas para consentir tu paladar
Ricas crepas de espinacas para consentir tu paladar
January 15, 2019
 · 
Josselin Melara
huevo-verde
Huevos verdes
June 22, 2018
 · 
Josselin Melara
Huevos a la cazuela
Huevos a la cazuela
March 07, 2014
 · 
Josselin Melara
2000x1123_04.jpg
Quiche para Desayuno
February 13, 2018
 · 
Josselin Melara
gorditas de manzana
Gorditas de manzana para tu desayuno
April 26, 2014
 · 
Josselin Melara
quesadillas de pera
Quesadillas de pera para un desayuno vegano
November 23, 2021
 · 
Josselin Melara
pan pita con huevo revuelto
Pan pita con huevo revuelto para el desayuno
July 25, 2019
 · 
Cocina Fácil
licuado de manzana, avena y plátano
Desayuno saludable: Licuado de manzana, avena y plátano
August 16, 2018
 · 
Josselin Melara
cerelaes enriquecidos
Yogurt con zarzamora y avena para tu desayuno
January 15, 2019
 · 
Josselin Melara

Várices Remedios caseros para quitar las várices Castaño de Indias Ginkgo Rusco
Lydia Leija
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

:salud-y-nutricion:estas-son-todas-las-propiedades-de-la-menta.jpg
Salud y nutrición
Éstas son todas las propiedades de la menta
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
:salud-y-nutricion:por-que-la-pina-escalda-la-lengua-esto-dice-la-ciencia.jpg
Salud y nutrición
¿Por qué la piña escalda la lengua? Esto dice la ciencia
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
salud-y-nutricion:conoce-todas-las-propiedades-curativas-de-la-manzanilla.jpeg
Salud y nutrición
Conoce todas las propiedades curativas de la manzanilla
August 28, 2025
 · 
Lydia Leija
lo-que-pasa-si-comes-mucha-grasa-en-las-noches.jpeg
Salud y nutrición
Esto es lo que pasa si comes mucha grasa en las noches según la ciencia
August 24, 2025
:salud-y-nutricion:mucha-proteina-con-garbanzos-lentejas-tofu-y-semillas-las-mejores-recetas.jpeg
Salud y nutrición
Mucha proteína con garbanzos, lentejas, tofu y semillas: las mejores recetas
August 24, 2025
Alimentos que ayudan a ser más fértil
Salud y nutrición
Alimentos que te ayudarán a ser más fértil según los nutriólogos
August 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
/salud-y-nutricion/reduce-sal-en-tu-dieta-estos-sustitutos-naturales-seran-tus-mejores-aliados
Salud y nutrición
Reduce sal en tu dieta: estos sustitutos naturales serán tus mejores aliados
August 22, 2025
Assorted healthy protein source food good for body building: fish, meat, cheese, beans, eggs.
Salud y nutrición
Los mejores alimentos para ganar masa muscular
August 18, 2025
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg
Tips de Cocina
¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos
Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.
August 29, 2025
 · 
Lydia Leija
Utiliza la granada para tus recetas durante el mes patrio
Recetarios
La granada le pone color al mes patrio, aprende a preparar recetas con esta fruta
En septiembre, México se viste de verde, blanco y rojo para celebrar su Independencia, y en la cocina no es la excepción. Entre todos los ingredientes que adornan las mesas mexicanas en estas fechas, la granada ocupa un lugar especial.
August 28, 2025
 · 
Cocina Fácil
Prepara así tu café con leche
Recetarios
5 formas deliciosas de preparar café con leche y sus mejores acompañamientos
El café con leche es una de esas combinaciones que nunca pasan de moda. Ya sea en el desayuno, para arrancar el día con energía, o a media tarde como un momento de pausa, esta bebida se ha vuelto un clásico en muchas casas.
August 27, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas para este 26 y 27 de agosto 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 26 y 27 de agosto 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
August 26, 2025
 · 
Cocina Fácil
Receta para chips de vegetales caseras ideales para el regreso a clases
Chips de vegetales caseras: La botana saludable para el regreso a clases
Crujientes, coloridas y llenas de sabor, estas botanas son fáciles de preparar y se conservan muy bien para llevar en la lonchera este regreso a clases.
August 25, 2025
 · 
Cocina Fácil
:tips-de-cocina:zero-waste-desde-tallos-hasta-cascaras-aprovecha-los-sobrantes-en-tu-cocina.jpeg
Tips de Cocina
Zero Waste: Desde tallos hasta cáscaras aprovecha los sobrantes en tu cocina
Ser zero waste podría parecer una moda pasajera, pero su impacto podría ayudar al planeta.
August 24, 2025