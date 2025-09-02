3 hierbas para curar las várices

Las várices y los problemas de circulación en las piernas afectan a millones de personas, provocando pesadez, cansancio, hinchazón e incluso dolor. Aunque siempre es importante acudir al médico para un diagnóstico adecuado, algunos remedios naturales pueden ser un excelente apoyo. Aquí te recomendamos las mejores hierbas para estimular la circulación sanguínea y aliviar las várices.

Castaño de Indias

El castaño de Indias es una de las plantas más recomendadas por especialistas en para tratar insuficiencia venosa y várices. Tiene un alto contenido de escina, un compuesto con efecto antiinflamatorio que además ayuda a fortalecer las paredes de las venas. El castaño de Indias reduce la sensación de pesadez, hinchazón y dolor en las piernas y contribuye al mejor flujo de la sangre.

Pro-tip Cocina Fácil: lo puedes encontrar en cápsulas, extractos o geles para uso tópico. Los geles son una gran opción para refrescar y aliviar rápidamente la incomodidad en las piernas.

Ginkgo

Ginkgo | Wikimedia Commons

El ginkgo o ginkgo biloba es más conocido por sus efectos en la memoria, pero también tiene beneficios para la circulación. Contiene flavonoides y terpenoides, que favorecen el flujo sanguíneo y protegen los vasos sanguíneos, reduciendo el riesgo de inflamación en las venas.

Pro-tip Cocina Fácil: el ginkgo está en tabletas, cápsulas y extractos líquidos. Es ideal para quienes buscan un remedio natural para la circulación no solo en las piernas y en todo el cuerpo

Rusco

Rusco | Wikimedia Commons

El rusco, también llamado brusco, es una planta con potentes efectos de relajación en las venas. Aunque menos popular que el ginkgo o el castaño de Indias, ha demostrado tener una gran eficacia. Contiene ruscogenina, un principio activo que fortalece los vasos sanguíneos, ayuda a reducir la hinchazón de tobillos y piernas y mejora la microcirculación.

Pro-tip Cocina Fácil: Combina el rusco con el castaño de Indias para potenciar su efecto.