Suscríbete
Salud y nutrición

No es la fibra: este trío de alimentos podría ser la verdadera solución al estreñimiento

Si sufres de constipación, necesitas conocer lo que la ciencia descubrió sobre el kiwi, el centeno y el agua mineral.

November 04, 2025 • 
Eloísa Carmona
alimentos que si funcionan para el estrenimiento.jpg

La constipación es un problema más común de lo que parece, y puede tener muchas causas. Desde una alimentación baja en líquidos y movimiento físico, hasta el estrés, los cambios hormonales o el consumo de ciertos medicamentos. Aunque suele recomendarse aumentar la fibra para mejorar el tránsito intestinal, un nuevo análisis científico sugiere que no siempre es la única —ni la mejor— respuesta.

La fibra, sin duda, es importante para mantener una digestión saludable, pero el cuerpo también necesita otros elementos clave: hidratación y movimiento. Sin suficiente agua ni actividad física, la fibra puede volverse ineficaz o incluso contraproducente. Por eso, los investigadores quisieron mirar más allá de las recomendaciones genéricas.

Un análisis publicado en el Journal of Human Nutrition and Dietetics revisó 75 estudios clínicos aleatorizados y 59 declaraciones oficiales sobre la constipación. Los resultados fueron reveladores: no hay tanta evidencia que respalde la recomendación general de seguir una dieta alta en fibra, pero sí se identificaron dos alimentos y una bebida que parecen marcar la diferencia cuando no puedes hacer del 2: el kiwi, el pan de centeno y el agua mineral rica en magnesio y sulfatos.

Te puede interesar Pan de centeno, arándanos y almendras

Kiwi: una ayuda natural para tu digestión

El kiwi contiene una enzima llamada actinidina, que favorece la digestión de las proteínas y promueve un tránsito intestinal más regular. Además, aporta agua y una fibra suave, fácil de tolerar incluso para quienes suelen tener problemas digestivos. Comer uno o dos kiwis al día, especialmente por la mañana, puede ser una forma deliciosa y natural de apoyar tu sistema digestivo.

Pan de centeno: más que fibra

El pan 100% de centeno integral tiene un poco más de fibra que el pan de trigo integral, pero su verdadero valor está en sus fibras prebióticas, que nutren las bacterias beneficiosas del intestino. Estas bacterias ayudan a mantener un equilibrio digestivo saludable y facilitan el tránsito intestinal. Incluir pan de centeno en el desayuno o en una tostada con aguacate, por ejemplo, puede ser un hábito sencillo para cuidar tu digestión. Solo considera que este pan contiene gluten, en caso de que seas sensible a él.

Te puede interesar Espinacas con kiwi y frambuesas

Agua mineral con magnesio y sulfatos: hidratación inteligente

No todas las aguas minerales son iguales. Las que contienen magnesio y sulfatos pueden favorecer una digestión más fluida, ya que estos minerales ayudan a atraer agua hacia los intestinos y promueven movimientos intestinales más suaves. Además, la hidratación es esencial para que la fibra haga su trabajo correctamente. Tomar agua mineral a lo largo del día puede ser una forma simple y efectiva de apoyar la salud digestiva.

En conclusión, cuando se trata de combatir la constipación, no se trata solo de comer más fibra, sino de cuidar el equilibrio entre alimentación, hidratación y movimiento. Incorporar alimentos como el kiwi y el pan de centeno, y optar por agua mineral rica en magnesio, puede ser una manera deliciosa y natural de mantener tu digestión en armonía.

estrés estreñimiento frutas para el estreñimiento beneficios del kiwi agua mineral
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

mejor forma de cocinar vegetales.jpg
Salud y nutrición
Cómo cocinar los vegetales para conservar al máximo sus nutrientes (y su sabor)
October 31, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas para subir defensas.jpg
Salud y nutrición
18 recetas para reforzar tus defensas: cómo alimentarte para fortalecer tu sistema inmunológico
October 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
vinagre de manzana con madre que es.jpg
Salud y nutrición
Vinagre de manzana con madre: por qué es diferente y para qué sirve
October 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como-remplazar-antojos.jpg
Salud y nutrición
¿Tienes antojo? Qué comer cuando el cuerpo pide grasa, fritura, dulce o salado
October 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona
comer-cerezas-por-la-noche-ayuda-a-mejorar-tu-reloj-biologico-esto-dice-la-ciencia
Salud y nutrición
¿Comer cerezas por la noche ayuda a mejorar tu reloj biológico? Esto dice la ciencia
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/cuanta-fibra-debemos-consumir-al-dia-y-como-lograrlo-con-estas-porciones
Salud y nutrición
Cuánta fibra debemos consumir al día y cómo incluirla en tu menú diario
September 29, 2025
aloe-vera-natural-para-lograr-un-cabello-irresistible
Salud y nutrición
Cómo usar aloe vera natural para lograr un cabello irresistible
September 29, 2025
/salud-y-nutricion/propiedades-curativas-de-la-flor-de-cempasuchil-que-quizas-no-conocias
Salud y nutrición
Propiedades curativas de la flor de cempasúchil que quizás no conocías
September 29, 2025
 · 
Lydia Leija
Las ofertas en el martes y miércoles 4 y 5 de noviembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 4 y 5 de noviembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
November 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas de comida facil en airfryer.jpg
Recetarios
5 recetas fáciles y deliciosas para preparar en tu airfryer
Sácale provecho a esta herramienta.
November 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de tacos ligeros para cenar.jpg
Recetarios
9 recetas de tacos ligeros para cenar
Cenas prácticas, sabrosas y llenas de equilibrio.
October 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas cremosas.jpg
Recetarios
12 recetas cremosas y deliciosas para cualquier ocasión: desde postres, hasta pastas y carnes
Sin duda, estas recetas con textura cremosa y sabor casero son para disfrutarse despacio.
October 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas con flor de cempasuchil.jpg
Recetarios
8 recetas con flor de cempasúchil
Con un sabor ligeramente amargo y cítrico, esta flor es muy versátil en la cocina.
October 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
comidas para antes de dormir.jpg
Recetarios
Qué comer antes de ir a dormir: 7 recetas para tener noches reparadoras
Grasas buenas, alimentos que te ayudan a relajarte y platillos súper sencillos para tener un sueño reparador.
October 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona