5 formas de comer tacos y no engordar: conoce la dieta de la tortilla de maíz

Si hay un elemento que tiene protagonismo en la dieta de los mexicanos, es la tortilla. Y llevar como base una dieta de la tortilla de maiz puede ser el secreto para comer tus platillos favoritos y no subir de peso, por ejemplo, los tacos. entre otros antojitos mexicanos tan típicos de esta temporada de fiestas patrias. Hoy te queremos compartir 5 estrategias para comer tacos ¡y no engordar! (sí, aunque no lo creas, es posible). Toma nota y descubre cómo disfrutarlos sin culpa.

Te puede interesar: El taco: un icono de México desde la época prehispánica

Dieta de la tortilla de maíz: beneficios, formas y cantidades

Las calorías que aportan las tortillas, dependerán del tipo de maíz que se utilice al hacerlas. (Foto: Getty Images)

Mucha gente cree que, eliminando las tortillas de su dieta, podrían bajar de peso más rápido. No obstante, el verdadero problema está en nuestros hábitos alimenticios y la forma en que se cocinan. Por ejemplo, el hecho de freír todo, incluyendo la tortilla, es lo que ocasiona que subamos de peso. Sin embargo, debes saber que el consumo moderados de tortillas ayuda a bajar de peso, además de otorgarte beneficios como un aporte de calcio, proteína y energía. Además, la tortilla te otorga fibra dietética que provoca saciedad, previene enfermedades cardiacas y cáncer de colon. Expertos recomiendan consumir 2 tortillas de maíz en cada tiempo de comida (desayuno, comida y cena). Esto ayuda a saciar tu apetito y a mantener una dieta saludable.

No te pierdas: ¿Cuántas calorías tiene una tortilla de maíz?

5 formas de comer tacos sin engordar

OPTA POR TORTILLA DE MAÍZ NATURAL

Ojo: no es lo mismo la tortilla de maíz y la tortilla de harina de maíz. (Foto: Getty Images)

Toma en cuenta que, la tortilla de maíz natural, a diferencia de la tortilla de harina de maíz tiene un procesamiento metabólico muy diferente, el cual permite a nuestro cuerpo quemarla con mayor facilidad y no acumularla como grasa. Esto influye en el aumento de los niveles de insulina en la sangre: la tortilla de maíz natural sube menos la insulina, sacia más porque tiene más fibra y se quema más rápido. Por otro lado, la tortilla de harina de maíz no tiene tantas ventajas pero es más accesible de conseguir. Te interesa: Crean tortilla de cebada contra la obesidad

COME TORTILLAS BLANDAS O TOSTADAS

Dieta de la tortilla de maiz. (Foto: Getty Images)

Cuando comes tacos fritos (o chilaquiles, por ejemplo) las calorías aumentan 2.5 veces más. Por lo cual, es mejor comer la tortilla blanda o tostándola en el comal u horno.

No te puedes perder: Por qué ha aumentado tanto el precio del kilo de tortilla

QUE TUS TACOS INCLUYAN PROTEÍNAS BUENAS

En la dieta de la tortilla de maiz es muy importante el contenido, como las proteínas. (Foto: Getty Images)

Muchas personas buscan tacos con poco pollo, cerdo o res, y esto provoca que se coma más tortillas para sentirse satisfechos, ¡pero no va por ahí! Lo mejor es comer tacos que tengan mucha proteína: si son tacos pequeños, que sean 2 tortillas por porción; si es un taco grande, bastará sólo 1 tortilla. Descubre: Mexicanos crean pan y tortillas con probióticos para evitar estreñimiento

EN EL ADEREZO TAMBIÉN ESTÁ LA CLAVE

Procura que tus complementos sean naturales.

Las salsas y complementos no sólo dan sabor, si no salud: procura acompañar tus tacos con pico de gallo, salsas naturales (verdes o rojas), cebolla, repollo picado o guacamole casero. Evita las salsas procesadas, mayonesas o cremas, las cuales aportan grasas saturadas.

Te puede interesar: ¿Quién inventó la máquina para hacer tortillas en serie?

OPCIONES SIN TORTILLA

Tacos de lechuga con carne molida

Finalmente, si quieres descansar del consumo de tortilla, puedes preparar ricos tacos con otras opciones saludables y más ligeras, como los tacos con hojas de lechuga.

Descubre más información para cuidar de tu salud y nutrición en Cocina Fácil Suscríbete a tus revistas favoritas en tususcripcion.com