¿El agua de limón ayuda a perder peso? Esta es la verdad

Beber agua de limón para eliminar los rollitos corporales es otra de las recomendaciones que con frecuencia se escucha en redes sociales y entre algunas las celebridades, quienes aseguran que tomarla ayuda a equilibrar las funciones de los órganos, además de que elimina las toxinas.

Sin embargo, no todo lo que se dice sobre el agua de limón podría ser tan cierto como se asegura. Un documento publicado en la revista Time aborda un estudio que se dio a conocer en 2008, en el cual, se sometió a estudio los polifenoles del limón y se relacionó con un mejor metabolismo en ratones, y refiere que probablemente de ahí se desprendió el furor sobre lo ‘milagroso’ de beber agua de limón.

Los limones son una de las frutas más asequibles Unsplash

“La investigación se realizó en ratones, no en personas, y no se han realizado estudios rigurosos que demuestren que beber agua con limón pueda promover la pérdida de peso en humanos”, señaló al medio Dana Hunnes, nutrióloga del Centro Médico de la Universidad de California, en Los Ángeles.

Por otro lado, se puntualiza, a los ratones se les dio una dieta alta en cáscara de limón, donde se encuentran los niveles más altos en polifenoles. “Por supuesto, el limón es saludable con moderación. Es una buena fuente de vitamina C y algunos estudios han relacionado los niveles bajos de vitamina C con la obesidad”, se lee en el documento, “pero es un gran salto decir que ingerir más vitamina C puede prevenir o revertir el aumento de peso”.

Bahram Arjmandi, profesor de nutrición en la Universidad de Florida y fundador y director del Centro para el Avance de la Investigación del Ejercicio y la Nutrición sobre el Envejecimiento, también opinó que los beneficios que se le dan al agua de limón, son exagerados. “La pectina puede reducir el LDL o el colesterol malo y tiene algunos beneficios antiinflamatorios”, comentó. “También puede prevenir la absorción de grasas y moderar la respuesta de la insulina, pero la mayor parte de la pectina proviene de la pulpa o médula de la fruta, no de su jugo. Será mejor que te comas una manzana. Habría que comer mucho limón para ver estos beneficios”.

Existen distintos tipos de limones Pixabay

Pero no todo es mentira, señalan los especialistas. Debido a que muchas personas prefieren beber líquidos poco nutritivos porque no les gusta el sabor del agua simple, prepararla con jugo de limón podría ser de gran ayuda. “La deshidratación también puede ralentizar el metabolismo, lo que a largo plazo puede provocar un aumento de peso”, dijo Elizabeth Dejulius, dietista nutricionista registrada en la Clínica Cleveland.

En conclusión, los expertos referidos en Time sostienen que, aunque beber agua de limón tiene sus ricas propiedades y beneficios, no baja de peso milagrosamente.