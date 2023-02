Qué es realmente la miel de maple y qué tan saludable es

La miel de maple es uno de los endulzantes más populares para darle sabor a nuestros alimentos, como hot cakes, waffles y más. A pesar de eso, son pocas las personas las que saben de qué está hecha esta miel y qué tan saludable es. Sigue leyendo y descubre más sobre este alimento. Te puede interesar: 12 formas en que la miel es tu mejor amiga de belleza

La miel de maple: no es miel ni es de maple

Seguramente haz visto estas hojas en las banderas de Canadá y en diversos productos, como la miel de maple. (Foto: Getty Images)

Según información de La Revista del Consumidor, la miel de maple no existe en realidad, y esta es la explicación que da: En primer lugar, la miel es un término que sólo aplica al producto de las abejas, por lo cual, ponerle este nombre a otro producto es incorrecto (lo cual también podría aplicar la miel de agave, entre otros), Por otro lado, maple es el nombre en inglés del árbol más emblemático de Canadá, el arce. Este, es tan representativo, que su hoja aparece en su bandera. De este árbol se extrae la savia, un jarabe de arce que funciona como endulzante con alto grado de pureza y bajo índice glucémico. Pero ojo: esto no sucede con los jarabes sabor maple, que son generalmente jarabe de maíz al que se le añaden colorantes y saborizantes artificiales, y que encontramos disponibles en el supermercado como miel de maple.

¿Qué contiene el jarabe?

Este es un producto procesado cuya base es maíz saborizado con las siguientes sustancias añadidas: agua, azúcar, color caramelo clase IV, citrato de sodio, saborizantes artificiales, ácido ascórbico, saborizantes naturales, benzoato de sodio, sal yodatada, glucona delta-lactona, polisorbato 6o. Estas sustancias, en conjunto, aumentan la rapidez de aumento de glucosa en la sangre, lo que puede desencadenar enfermedades como la diabetes, siendo este alimento peligroso especialmente para las personas prediabéticas o que ya sufren la enfermedad.

JARABE PURO DE ARCE

Jarabe puro de arce (Foto: Getty Images)

Pero no todas son malas noticias. Si realmente buscas un producto saludable, puedes adquirir el jarabe puro de arce, que es un producto natural hecho con la savia extraída directamente de este árbol.