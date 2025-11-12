Desayunos con proteína que puedes hacer un día antes

El desayuno es, sin duda, la comida con más posibilidades del día. Puedes irte por algo dulce como un smoothie o una avena con frutas, o elegir algo salado como unos burritos o muffins de huevo. Lo mejor es que hay para todos los gustos y estilos de vida.

Pero si hay un nutriente que no puede faltar por la mañana, es la proteína. Incluirla en esta (y en todas tus comidas) ayuda a mantenerte lleno por más tiempo, estabiliza tus niveles de energía y evita esos antojos de media mañana que nos hacen caer en opciones menos saludables.

Ahora, si para ti como para la mayoría de nosotros las mañanas suelen ser una carrera contra el reloj, estos desayunos con proteína que puedes dejar listos desde la noche anterior te van a salvar:

1. Avena con yogurt y chía

Mezcla avena, yogurt griego, leche (puede ser vegetal), semillas de chía y un toque de miel. Guárdala en un frasco y déjala reposar en el refrigerador toda la noche. Por la mañana solo agrega tus frutas favoritas o un poco de nuez picada.

2. Burritos de huevo con vegetales

Prepara una mezcla de huevo revuelto con espinacas, champiñones y pimientos. Envuélvela en tortillas integrales y guárdalas en refrigeración o congélalas. Por la mañana solo necesitas calentarlos unos segundos y estarán listos. También puedes preparar estos burritos de huevo con tocino.

3. Muffins de huevo con verduras

Bate huevos con tus vegetales preferidos (brócoli, jitomate, cebolla o calabacita), agrega queso si quieres y hornea en moldes de muffins. Son portátiles, saciantes y se conservan perfectamente en el refrigerador hasta por tres días.

Desayunos con huevo: recetas deliciosas

4. Smoothie proteico

Combina leche o bebida vegetal, plátano, avena, crema de cacahuate y una porción de proteína en polvo. Guárdalo en un termo o frasco hermético en el refrigerador y agítalo antes de tomarlo. También puedes dejarlo todo listo para licuarlo en la mañana y tenerlo fresco.

5. Rollitos de jamón y queso con vegetales

Unta un poco de queso crema sobre una rebanada de jamón o pavo, agrega tiras de pepino, zanahoria o espinaca y enróllalos. Puedes guardarlos en un contenedor hermético y tenerlos listos como desayuno o snack alto en proteína.

Tip extra: acompaña cualquiera de estas opciones con agua o café sin azúcar, y tendrás un desayuno completo, equilibrado y muy práctico.

Organizar tus comidas con anticipación no solo te ahorra tiempo, también te ayuda a tomar mejores decisiones durante el día. Preparar tu desayuno la noche anterior te garantiza iniciar la mañana con energía, sin estrés y con algo saludable ya listo para disfrutar. Comer bien no tiene que tomar tiempo, solo un poco de planeación.