Cómo eliminar los pesticidas de forma efectiva de las frutas y verduras

Seguro has escuchado sobre los pesticidas que se usan en los cultivos de frutas, verduras y hortalizas. Estos son sustancias que previenen, destruyen, repelen y controlan diferentes tipos de plagas.

Aunque, en un principio, tienen un beneficio agronómico, los residuos que quedan en los alimentos pueden ser muy peligrosos para la salud, que van desde fallos en el sistema inmune, aparición de tumores, deformidades físicas, efectos fisiológicos e incluso envenenamiento y muerte.

Por eso, hoy te decimos cómo puedes eliminar los pesticidas de forma efectiva de tus alimentos. Descubre cómo y con qué debes lavarlos.

Elimina los pesticidas de frutas, verduras y legumbres por completo

Necesitas:

Agua

Bicarbonato de sodio

Procedimiento:

En primer lugar, llena de agua un recipiente donde puedan caber todos los alimentos que quieras lavar, de modo que estos queden completamente sumergidos. Luego, agrega una cucharada de bicarbonato de sodio por cada kilo de alimentos y revuelve bien. Cuando la mezcla esté lista, sumerge los alimentos y, finalmente, espera 5 minutos para obtener el resultado deseado.

Ojo: este procedimiento no sustituye la desinfección. Además, procura no pasarte por más de 5 minutos para no cambiar la textura de los alimentos.

Sigue estas recomendaciones y cuida de tu salud.

