Sobre ensaladas y una maceta rota: el chef Poncho nos comparte su increíble historia

La trayectoria del chef Poncho está llena de anécdotas que, tal y como él nos comparte, son muy "chistosas", pero realmente sorprendentes y enriquecedoras. En entrevista, nos contó sobre cómo inició su carrera como chef, sus retos y logros, y un poco más. Sigue leyendo y descubre cómo nació el chef que se dedica a la consultoría para grandes empresas y marcas.

Chef Poncho: conoce su historia

¿Cómo comenzaste tu carrera como Chef?

Es una historia bastante chistosa realmente, porque yo iba a ser médico, cirujano estético de "bubis" y narices. Esa era mi pasión desde chavito. Un día, en una fiesta que preparamos mis amigos y yo para una amiga, resulta que hicimos un pastel de manzana porque no teníamos dinero. Y cuando lo terminamos, quedamos absortos de lo bueno que nos quedó. En ese momento, mis amigos y yo renunciamos a ser médicos para dedicarnos a la gastronomía, aunque yo sólo lo logré porque a sus papás no les agradó la idea. A los míos tampoco, pero aún así no desistí y comencé vendiendo ensaladas en la calle; luego seguí mi negocio con un carro prestado, y fui creciendo poco a poco, hasta llegar a donde nos encontramos hoy: de las ensaladas a un catering, del catering a un restaurante y ahora en la consultora donde nos dedicamos a desarrollar proyectos para apoyar el área de ventas para nuestros clientes.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción como chef?

He tenido muchísimas, pero recuerdo algunos momentos específicos de mi vida: Recuerdo cuando fui a representar a México a Lyon. Durante un mes estuve cocinando para una competencia. Me encantó mucho ese momento de mi vida, porque valió la pena todo el esfuerzo. También recuerdo algunas competencias que he ganado; además de algunas estrategias y clientes que he conseguido. Por otro lado, cada año llevo Abastour, una exposición que me satisface mucho. Llevo la parte culinaria y me hace muy feliz cada que termina el evento.

¿Y tu mayor reto?

En el tema culinario, esta competencia a nivel internacional ha sido la más complicada, pues requirió muchísima presión, requería mucho tiempo y exactitud. Aunque el reto más grande que he tenido es ser emprendedor: la parte de la empresa y las ventas y todo lo que conlleva.

¿Cómo reflejas ese amor por la cocina con tus seres queridos?

Es muy chistoso, porque cuando me invitan a comer, es todo un rollo, se sienten algo presionados (risas). Yo me considero una persona normal, porque admiro y respeto el trabajo del chico que hace hamburguesas en un McDonald´s, hasta el chef que tiene 3 estrellas Michelin. Todos tienen un grado de trabajo y entrega que hay que respetar. Eso ha sido una relación con la familia medio chistosa, y antes hasta hacía burla: Me pedían consejos de medicina y pensé que esto acabaría en cuanto estudiara gastronomía. Pero ahora me piden consejos de cocina, sobre qué ponerle a cierto platillo o qué electrodoméstico puedo recomendarles. Al final del día, es padre tener a un chef entre las filas.

¿Tuviste alguna influencia en la cocina, o tan sólo fue el “accidente” del pastel de manzana el que te motivó a volverte chef?

Cocinar siempre lo vi como un hobbie, nunca lo vi serio. Pero cuando vi que gastronomía era una carrera seria, la tomé realmente en cuenta. No hay ningún familiar en específico que me influenciara, aunque uno de mis tíos, que era médico, me llevaba a muchos restaurantes a comer, y me obligaba a tomar vino y a apreciar esta parte de comer bien.

¿Cuál es tu platillo favorito, y qué es lo que más te gusta cocinar?

Se trata de un postre que hasta salió en televisión, llamado "maceta rota". Y tiene toda una historia muy interesante: Empecé a trabajar como socio en una empresa, y el jefe me pidió que desarrollara un platillo que tuviera ciertas características para una empresa de consultoría de tecnología para el gobierno que tenía restaurantes. El reto era usar los ingredientes que estaban en la cocina, y no tenía oportunidad de comprar nada más. Además, el platillo tenía que ser toda una experiencia. Tenía un mes para diseñar el platillo y presentárselo al cliente. Cuando fui al restaurante (soy un obsesionado del diseño) vi en la puerta de enfrente unas macetas que no iban con el lugar. ¡Pero eran gigantescas! Cuando intenté mover una de ellas, no me di cuenta de que era muy delicada ¡y la rompí! Fue un verdadero desastre, pues se regó toda la tierra en el piso y todavía no abría el restaurante. Gracias a ese accidente, diseñé un platillo llamado "maceta rota": tomé brownie con ganache de chocolate, frutas y flores, y al final lo adornaba con una macetita. Le mostramos la experiencia al cliente junto con la historia de cómo había nacido. Después de conocerlo, mi jefe me dijo que habíamos vendido un postre de 100 millones de pesos. Por eso este postre es uno de mis favoritos, porque, además, cambió mi perspectiva de cómo cocinar.