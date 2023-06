De Italia para México: el chef Giuseppe Viteritti nos cuenta su experiencia

“El amor me trajo a estas tierras mexicanas”, así comenzó nuestra plática con el chef Giuseppe Viteritti, de origen italiano, sobre su experiencia de cocinar en México y ofrecer un auténtico menú tradicional de su país.

Sabor y tradición italiana: el chef Giuseppe Viteritti en México

¿Qué lo motivó a venir a cocinar a tierras mexicanas?

El amor, en primer lugar. Me robaron, vine por amor a este país en el 2016. Y en 2017 conocí el proyecto de Italianni´s. Me gustó y sentí que debía ser parte de este proyecto. Me gustó su autenticidad. Fue como sentirme en casa.

¿Cuál es el reto de un chef italiano cocinando en México?

Buscar esta mezcla de sabores pero sin perder la firma final del platillo. Cuando pensamos en un platillo nuevo, podemos usar productos mexicanos, pero siempre buscando que la receta sea lo más auténtica posible.

También podemos hacer una variante del platillo original, eso sí, que al final tenga el sello italiano.

¿Hay algo que extrañe de Italia que no haya aquí en México?

La verdad no. Es una cultura un poquito diferente, por ejemplo, en el picante, que aquí en México se come mucho, y me tuve que adaptar a eso. Al principio, cocinaba sin nada de picante, y mi equipo me decía que lo usara porque al mexicano le iba a gustar.

Entonces, cambiaba la receta para satisfacer el paladar mexicano, pero al final, era un platillo italiano.

Y si me falta algo, realmente no: siempre encuentro la forma de obtener la combinación que quiero para hacer mis platillos.

¿Entonces hay muchas similitudes entre la comida mexicana y la italiana?

Similitudes no; pero ingredientes, sí. Entonces es fácil hacer una combinación de sabores, que tienen esa magia y que es divertido, como un juego con mi equipo de cocina.

Un platillo mexicano del que se haya enamorado…

Tacos de barbacoa. Creo que es el primer platillo que comí en México, y donde lo hacen saben increíble.

También la sopa azteca, siempre que la encuentro en la carta, la pido.

Sabemos que cuenta con un horno impresionante

Este es un capricho mío, que en la cocina italiana no puede faltar, y que es protagonista del restaurante, y que le da un toque único a la pizza.

Por último, un consejo que quiera darle a nuestros seguidores de Cocina Fácil

Disfruta de lo que haces en la cocina. Cocinar es de día, noche, días festivos, todo el tiempo. Así que te debe apasionar.

Y también es importante acompañar una buena pizza o pasta con vino, este es el maridaje perfecto.

