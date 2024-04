Descubre cuál es la receta secreta de salmón de Sandra Itzel, eliminada de MasterChef Celebrity

La actriz Sandra Itzel fue la sexta eliminada de MasterChef Celebrity México 2024, luego de que tuvo un mínimo error en su preparación de callo de hacha en el reto de eliminación en el programa de cocina.

Sin embargo, al también cantante era una de las favoritas de sus propios compañeros que participan en el reality show, ya que todos se peleaban por ella para que en los retos de equipo Sandra estuviera con ellos.

Los chefs del programa -Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez- también la consideran una de las participantes más fuertes, cuyos platillos siempre los sorprendían por su sazón y su ejecución.

Sandra Itzel compartió algunos de sus secretos y una de sus recetas más personales en Cocina Fácil. La actriz señaló que en MasterChef Celebrity México apostó por mostrar las recetas estrella de su abuelita, que son de la cocina tradicional mexicana, pero fuera del programa opta por preparar recetas sencillas, ricas y sanas, que le permiten ahorrar tiempo, pero sin dejar de lado su famoso sazón que la hizo brillar en el reality show.

“Las recetas de mi abulita son complicadas, lo que forma parte de nuestra cocina regional requiere de mucho tiempo, en MasterChef lo saqué porque son recetas estrella, top, en mi casa no me voy a poner a cocinar un mole... me preparo cosas, sencillas, rápidas, pero tengo buena mano”, dijo Sandra Itzel en entrevista para Cocina Fácil.

Cuando cocino en casa hago mucho tipo waffles, panckes de avena con harina de almendras. Trato de cocinar muy sano, como salmones (es que) me gustan mucho los mariscos o pollo, casi no cocino carne Sandra Itzel de MasterChef Celebrity México

La receta de salmón de Sandra Itzel de MasterChef Celebrity México

Sandra Itzel contó que el salmón lo prepara con estilo oriental. “Me gusta ponerle salsa teriyaki, salsa de soya, aceite de ajonjolí, vinagre de arroz, también le pongo Peperoncino, que son las ojuelitas del chile rojo y me gusta comerlo con vegetales y quinoa, la cual se hace muy rápido”, mencionó la actriz.

Ingredientes:



Filete de salmón

Salsa Teriyaki

Salsa de soya

Aceite de ajonjolí

vinagre de arroz

Limón

Ajo

Azúcar o miel

Verduras

Quinoa

Instrucciones:

Sandra Itzel señaló que mezcla la teriyaki, la soya, con el aceite de ajonjolí, el vinagre, un poco de limóm, azúcar o miel y ajo y hace una salsa; y se la rocía al salmón.

La actriz señala que le gusta sellar el salmón antes en el sartén para que quede dorado por fuera, pero lo hace sin grasa y posteriormente continúa la cocción del pescado en la freidora de aire.

Para acompañar la artista recomienda preparar unas verduras o una quinoa, la cual, dijo, se puede preparar fácilmente en la olla express y queda listo el platillo para servirse y disfrutar de una receta sana y rica.

La participante de MasterChef Celebrity México 2024 mencionó que esta receta está lista en alrededor de 30 minutos y que la clave para tener una dieta sana es estar comiendo todo el día cosas saludables en pequeñas porciones.