“¡Estás chavo!” Tiktoker comparte que compró tortillas azules y cree que están descompuestas

Apenas nos estábamos recuperando de la señora gringa que cobra mil pesos por hacer tortillas, cuando de pronto apareció un tiktoker que, en un video, salió a denunciar que compró tortillas azules y, al verlas, ¡creyó que estaban descompuestas!

Compra tortillas azules y cree que están descompuestas

La ignorancia no distingue géneros 👀👉🏽🫥 pic.twitter.com/YDdWBMSni5 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) March 20, 2023

A través del video, este joven, que se identifica como el usuario @venusandrogino, se atrevió a hacer una denuncia pública en el cual declara haber comprado un kilo de tortillas azules y que estas se encuentran descompuestas debido a su color.

“¿Me pueden explicar qué es esto? Son como tortillas hechas hace mil años ahorita están todas podridas y todas verdes”, menciona en el video.

“No sé con quién pueda hacer mi denuncia, si puedo ir con la Secretaría de Educación Púiblica o con alguien que me pueda quejar porque me parece súper indignante. Me parece indignante que en México tengamos estas estufas y que alguien venda estas cosas podridas”.

La reacción de los usuarios

El video se viralizó rápidamente, y los usuarios se encargaron de aclararle que las tortillas no estaban descompuestas, pues estas están hechas de maíz azul, por lo que el color de estas tortillas es completamente natural, debido a que este maíz cuenta con un pigmento conocido como antocianina.

También hay quienes opinan que el video fue hecho a propósito, sólo para obtener reacciones, aunque algunos han llegado a opinar que en algunas partes del país no conocen el maíz azul.

Sea cierto o truqueado este video, lo que sí sabemos es que las tortillas azules son un verdadero manjar, ¡y que vale mucho la pena probarlas!

