Cómo hacer capirotada con piloncillo, tradicional postre de Cuaresma

Te enseñamos cómo hacer capirotada, el popular y tradicional postre mexicano.

Si tu tía no te ha querido pasar la receta de la capirotada, no te preocupes, llegaste al lugar correcto porque en Cocina Fácil queremos explicarte cómo hacer uno de los tradicionales postres de la cocina mexicana. Y si no la has probado, seguramente es un postre del que has escuchado maravillas. La capirotada está hecha a base de pan duro, tortillas viejas, piloncillo con especias y queso añejo. Y aunque esto no suene nada atractivo, el resultado estremecerá tu paladar. No por nada era el favorito de las abuelitas. ¡Sigue el video y prepárala hoy mismo!

Cómo hacer capirotada

No te pierdas: ¿Por qué la Cuaresma dura 40 días?

Curiosidades de este postre

En primer lugar, la capirotada es un platillo hecho con rebanadas de bolillo o pan tostado, como tú lo prefieras. Para su preparación también se requieren pasas, nueces, piloncillo y queso rallado

Además, este postre es un platillo popular en los estados del norte del país como Coahuila, Sonora y Nuevo León. Su éxito se entiende incluso a Nuevo México en Estados Unidos

A pesar de ser un platillo que se come principalmente en época de Cuaresma, también es incluído en las Fiestas Patrias

Finalmente, en algunas regiones se incluyen frutas como plátano y guayaba en su preparación

¿Te animas a prepararlo y probarlo en casa? Sigue leyendo para que conozcas los ingredientes y la forma de cocinarlo. Esperamos que disfrutes ésta y más recetas de postres mexicanos en Cocina Fácil.

MÁS RECETAS DE POSTRES SENCILLOS:

¡Ay Jalisco, enamorame con tus ‘Jericallas tapatias’! Dulces típicos mexicanos: Cocadas Los tamales mexicanos más populares, ¡conócelos! Como hacer crepas dulces de fresa Brochetas dulces de ate de membrillo y queso Descubre qué es la cocoa y las mejores recetas para disfrutarla Receta de mousse de guanabana: guayabas rellenas Parfait de mango con jengibre: postres para niños fáciles de hacer Porque te gustó esta información, disfruta del menú más saludable con las mejores recetas, deliciosas y muy nutritivas, sólo en Cocina Fácil, tu mejor opción para disfrutar de los más ricos sabores de la Cuaresma

Y suscríbete a tus revistas favoritas en TUSUSCRIPCION.COM