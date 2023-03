Enchiladas verdes, ¡las consentidas de México!

Conoce la receta que ha conquistado el corazón de todos los mexicanos y prepara tú también unas deliciosas enchiladas verdes.

Quien no haya probado unas deliciosas enchiladas verdes, no es mexicano. Este es uno de los platillos consentidos de nuestro país, ¡y nosotros tenemos la receta original! Aprende a prepararlas muy deliciosas.

De costa a costa, de norte a sur, en todo México se conocen cómo un favorito del desayuno de los mexicanos. Solas, con crema y queso encima, con cilantro, rellenas de jamón o pollo, no importa el ingrediente... las enchiladas verdes son las favoritas de millones de mexicanos.

Un platillo que han preparado desde las tatara abuelas, hasta las nietas. Todas las generaciones de la familia tienen a un experto en enchiladas, ¿cierto? Tu tía, tu abuelita... y ahota tú. Aprende todo sobre las enchiladas verdes y conviértete en la experta que las prepara súper deliciosas. Te interesa: Recetas de pollo en salsa verde

Historia de las enchiladas

Este delicioso platillo mexicano es de origen ancestral. Antes de la llegada de los españoles a América, eran conocidas con el nombre chillapitzalli, que significa “flauta enchilada”, y que constaba básicamente de una tortilla acompañada de chiles. No cualquiera se encargaba de hacer las chillapitzalli: la tlacualchiuhqui era una cocinera que se encargaba de doblar y enrollar las tortillas para hacer este platillo. Al llegar el periodo colonial, este platillo prehispánico sufrió una transformación y se añadieron otros ingredientes como el queso, la crema y se prepararon salsas más elaboradas.

Este platillo también cambió su nombre, a una pronunciación más simple pero que describía a la perfección su sabor: enchiladas.

Y, por supuesto, las enchiladas verdes son de las favoritas en las mesas mexicanas. Aunque también las hay rojas, en salsa morita, suizas... ¿cuáles son tus favoritas?

