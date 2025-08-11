Suscríbete
Tendencias

El alimento que jamás falta en la dieta de Georgina Rodríguez por sus propiedades rejuvenecedoras

Si creías que el brillo de Georgina Rodríguez era solo genética, piénsalo de nuevo.

August 11, 2025
The 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" - Arrivals

Savion Washington/Getty Images

Georgina Rodríguez, la modelo, emprendedora y futura esposa de Cristiano Ronaldo, es una inspiración para nosotras no solo por su estilo, sino también por cómo cuida su alimentación. La modelo sigue una dieta mediterránea que equilibra perfectamente sus gustos con los ingredientes perfectos para mantenerse saludable y en forma. Pero hay dos alimentos que son las estrellas de su menú diario y aquí te contamos por qué.

Espárragos

espárragos

Uno de los alimentos que no puede faltar en su dieta de todos los días son los espárragos, una verdura que ella misma presume en sus redes y que tiene un efecto casi mágico en el organismo. Estas verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas C y E, y compuestos antiinflamatorios que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro, cuidar la salud ocular, acelerar el metabolismo y depurar el cuerpo eliminando líquidos retenidos gracias a su contenido de asparagina, un aminoácido que favorece el metabolismo celular. Los espárragos son sus mejores amigos que la ayudan a mantenerse radiante todo el tiempo.

Jamón ibérico

Melón con jamón serrano servido en entrada elegante, ideal para cenas gourmet.

Una combinación clásica y refrescante: melón dulce con jamón serrano, perfecta para abrir el apetito con estilo.

Canva

Además de los deliciosos espárragos, otro de sus favoritos es el jamón ibérico, una delicia saludable. Este famoso embutido es más que un gustito: es un superalimento proteico, bajo en carbohidratos, con grasas saludables y minerales como hierro y zinc esenciales para la inmunidad y la energía.

Tips para tener una dieta como la de Georgina

  • Práctica y real: Seguir una dieta mediterránea es algo fácil y que podríamos adoptar sin muchas complicaciones.
  • Balance: Dentro de lo saludable, juega con opciones que le parecen deliciosas.
  • Antiedad + nutrición: Considera las súperfoods que favorecen distintas partes de tu organismo con un sólo bocado.

Además de tener una vida de ensueño, Georgina se levanta todos los días segura de que su alimentación será saludable y estará llena de sorpresas nutritivas. ¿Estás lista para probar una dieta como la suya?

