Te decimos cómo hacer esta deliciosa pierna de cerdo a la nuez para tu cena de Navidad o Año Nuevo; se hace en poco tiempo porque no requiere horno

Las recetas de pierna de cerdo son las más buscadas para las cenas navideñas, sin embargo, la mayoría de las preparaciones de esta época requieren una cocción en el horno.

Pero no te preocupes, ya que si no tienes horno o simplemente no te gusta usarlo porque quieres ahorrar tiempo, entonces checa esta receta de pierna de cerdo a la nuez.

¿Por qué la pierna de cerdo es la favorita de las cenas navideñas?

La pierna de cerdo es un platillo tradicional en muchas familias mexicanas para celebrar la Navidad o el Año Nuevo.

Una de las razones por las que la pierna de cerdo es de las favoritas en las casas mexicanas en Navidad es porque es una pieza grande y jugosa que puede servir a muchas personas. Además, se puede preparar de diferentes formas, como al horno, mechada, adobada o ahumada.

La pierna de cerdo ahumada se somete a un proceso de salazón y ahumado, que le da un sabor intenso y una textura firme. Este método de conservación se originó en Europa y se difundió en América durante la época colonial. Algunas regiones de México adoptaron esta técnica para preservar la carne y aprovecharla en las fiestas de fin de año.

La pierna de cerdo adobada es una receta que combina el sabor de la carne con el de los chiles secos, el vinagre, el jugo de naranja y otras especias. Esta salsa se usa para marinar la carne por varias horas o incluso toda la noche, para que se impregne bien de los sabores. Luego se hornea o se fríe hasta que quede dorada y tierna. Esta forma de preparar la pierna de cerdo es muy popular en el centro y sur de México.