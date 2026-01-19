Suscríbete

Jugo antiinflamatorio para el acné

Enero 19, 2026
Eloísa Carmona
  • Tiempo:
    0:15
Jugo antiinflamatorio para el acné.jpg
Mejor que una rutina de skincare de 10 pasos.

Ingredientes

  • 3 naranjas
  • 2 limones
  • 70 gramos jengibre fresco
  • Cantidad necesaria de agua de coco
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • 1 pizca de pimienta negra

Preparación

  1. Licúa las naranjas y los limones con el jengibre y un poco de agua de coco hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Cuela el jugo para retirar la pulpa.
  3. Añade la cucharadita de cúrcuma, la pizca de pimienta y mezcla bien.
  4. Separa el jugo en pequeñas botellas o frascos y consérvalos en el refrigerador.

Cuando hablamos de acné, solemos pensar solo en lo que pasa en la superficie de la piel: granitos, puntos negros o brotes persistentes. Sin embargo, el acné es, en muchos casos, una respuesta inflamatoria del cuerpo. Factores como el estrés, los cambios hormonales y, sobre todo, la alimentación pueden activar procesos inflamatorios que se reflejan directamente en la piel.

Un jugo antiinflamatorio ideal para tomar en shot

Este jugo combina ingredientes conocidos por su capacidad para combatir la inflamación, apoyar la digestión y fortalecer el sistema inmunológico, todos factores clave cuando se trata de acné.

La idea es tomarlo todas las mañanas como un shot, preferentemente en ayunas.

ingredientes jugo para el acne.jpg

¿Por qué estos ingredientes ayudan al acné?

Naranja y limón: ricos en vitamina C, un antioxidante clave para la reparación de la piel y la reducción del estrés oxidativo.

Jengibre: potente antiinflamatorio natural que también apoya la digestión y el equilibrio intestinal, algo fundamental para una piel sana.

Cúrcuma: conocida por su efecto antiinflamatorio y antioxidante, puede ayudar a modular procesos inflamatorios internos.

Agua de coco: aporta hidratación y minerales sin azúcares añadidos, algo importante cuando se busca cuidar la piel.

Tip extra: no tires la pulpa

La pulpa que queda después de colar el jugo no se desperdicia. Puedes colocarla en moldes para hielos, congelarla y luego usar esos cubos en agua caliente para prepararte un té antiinflamatorio. Es una forma sencilla de aprovechar todos los nutrientes y sumar otro hábito saludable a tu rutina.

Este jugo no sustituye un tratamiento dermatológico, pero sí puede ser un gran complemento dentro de un enfoque integral que incluya buena alimentación, hidratación y hábitos saludables. Tu piel también se nutre desde adentro.

