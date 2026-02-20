Suscríbete
4 especias que mejoran la salud del corazón

Menos sal, más vida: dale un respiro a tus arterias con estas especias clave para tu salud cardiovascular.

Febrero 20, 2026 • 
Eloísa Carmona
especias para mejorar la salud del corazon.jpg

Las especias correctas no solo protegerán tu corazón, sino que le darán sabor a tus días de forma saludable.

Cuidar el corazón no tiene por qué ser una tarea desabrida basada únicamente en quita cosas (como la sal o las grasas trans). La ciencia moderna está redescubriendo lo que las culturas antiguas sabían hace milenios: el botiquín más potente suele estar en la cocina.

Ciertas especias no solo añaden profundidad y carácter a tus platos, sino que actúan como aliados biológicos para mejorar la circulación, reducir la inflamación y mantener el colesterol a raya.

Las 4 súper especias para tu sistema cardiovascular

1. Cúrcuma: el escudo antiinflamatorio

El principio activo de la cúrcuma, la curcumina, es un potente compuesto antiinflamatorio. Dado que la inflamación crónica es un factor determinante en las enfermedades cardíacas, la cúrcuma ayuda a proteger el revestimiento de los vasos sanguíneos (el endotelio).

Tip pro: la curcumina se absorbe mal por sí sola. Mézclala siempre con una pizca de pimienta negra, la cual contiene piperina, un compuesto que aumenta su absorción en un 2,000%.

2. Canela: la reguladora de la glucosa

Más allá de su aroma acogedor, la canela ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y mejora la sensibilidad a la insulina. Mantener la glucosa estable es vital para evitar daños en las arterias a largo plazo.

Recetas con canela
Tapioca a la canela
Tapioca a la canela
Un rico postre para preparar fácilmente con tapioca en la semana
Noviembre 26, 2016
 · 
Josselin Melara
Plátanos fritos con canela
Marzo 26, 2018
 · 
Josselin Melara
Receta roles de canela
Receta roles de canela
Septiembre 09, 2013
 · 
Josselin Melara
Te&#x301; de canela con manzanas
Té de canela con manzanas
Marzo 19, 2015
 · 
Josselin Melara
Duraznos en salsa de canela
Duraznos en salsa de canela
Junio 26, 2016
 · 
Josselin Melara
Postre de manzana y canela
Postre de manzana y canela
Mayo 28, 2015
 · 
Josselin Melara
Flan de brandy con canela
Flan de brandy con canela
Julio 22, 2017
 · 
Josselin Melara
gelatina de atole de canela
Gelatina de atole de canela
¿Qué tal una gelatina de atole de canela para finalizar el día? Sigue esta fácil receta que te conquistará con cada cucharada.
Junio 29, 2023
 · 
Cocina Fácil
costillas de cerdo
Costillas de cerdo a la canela
Agosto 07, 2019
 · 
Cocina Fácil
Para qué sirve la avena con manzana
Avena con manzana y canela
Enero 20, 2021
 · 
Josselin Melara
Vino-especiado
Vino especiado con naranja y canela
Abril 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Pan francés con canela y frutos rojos
Marzo 28, 2018
 · 
Josselin Melara

3. Ajo: el guardián de la presión arterial

El ajo contiene alicina, un compuesto que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y puede reducir ligeramente la presión arterial sistólica y diastólica. Es, esencialmente, un apoyo natural para la elasticidad arterial.

4. Jengibre: el tónico circulatorio

El jengibre ayuda a mejorar la circulación y tiene propiedades que pueden ayudar a prevenir la formación de coágulos sanguíneos, funcionando de manera similar a una aspirina natural muy suave.

Té verde con jengibre
Té verde con jengibre
Septiembre 18, 2018
 · 
Cocina Fácil
ensalada de zanahoria
Ensalada de zanahoria con chía y jengibre
Agosto 08, 2019
 · 
Josselin Melara
jugo de piña y jengribre
Jugo de piña, jengibre y cúrcuma para quemar grasa
Enero 15, 2020
 · 
Cocina Fácil
Mu&#xF1;ecos de jengibre
Muñecos de jengibre
Agosto 30, 2014
 · 
Josselin Melara

Beneficios y usos

Para maximizar la protección de tu corazón, es fundamental entender cómo actúa cada especia en nuestro organismo. Por ejemplo, la cúrcuma destaca como una herramienta poderosa para reducir la inflamación arterial; para aprovecharla al máximo, lo ideal es incorporarla en preparaciones calientes como currys, arroces o la famosa receta de Leche Dorada.

También puedes probar un latte con leche dorada, cúrcuma y jengibre, para tener más variedad en tus bebidas.

Por otro lado, si buscas un aliado metabólico, la canela es excepcional para el control de la glucosa y los triglicéridos, integrándose perfectamente en tu rutina matutina a través de la avena, el café o el yogur griego.

En el ámbito de la circulación, el ajo actúa directamente para reducir la presión arterial, siendo más efectivo cuando se consume crudo o apenas salteado para no destruir sus compuestos activos. Finalmente, el jengibre es un excelente tónico que mejora la circulación general, y puedes disfrutar de sus beneficios fácilmente en tés, licuados verdes o salteados de estilo asiático.

Estrategias para integrarlas en tu día a día

No necesitas cambios radicales; el secreto está en la consistencia. Aquí tienes algunas ideas prácticas:

  • Sustituye la sal: el exceso de sodio es el enemigo número uno de la hipertensión. Prueba a usar una mezcla de ajo en polvo, comino y pimentón para dar sabor sin subir la presión.
  • El café “vitaminado": añade media cucharadita de canela a tu café matutino. No solo sabrá mejor, sino que evitarás la necesidad de azúcar.
  • Aderezos inteligentes: crea una vinagreta con aceite de oliva, limón, jengibre rallado y una pizca de cúrcuma para tus ensaladas.
  • Infusiones nocturnas: un té de jengibre y limón antes de dormir ayuda a la digestión y mantiene el flujo sanguíneo activo mientras descansas.

Aunque las especias son naturales, si estás tomando medicamentos anticoagulantes o para la presión arterial, consulta con tu médico antes de consumir suplementos concentrados de estas plantas.

Transformar tu cocina en un aliado para tu corazón no requiere de grandes sacrificios, sino de pequeños gestos cargados de sabor. La salud cardiovascular se construye bocado a bocado; empieza hoy mismo a experimentar con estos ingredientes y deja que tu despensa se convierta en tu mejor seguro de vida.

especias canela presión arterial jengibre Cúrcuma
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
