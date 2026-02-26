Suscríbete
Salud y nutrición

5 tés e infusiones aliadas para un hígado inflamado

Te contamos cuáles son los tés imprescindibles para aliviar la inflamación de forma natural.

Febrero 26, 2026 • 
Eloísa Carmona
tes para el higado inflamado.jpg

El hígado es como el laboratorio de nuestro cuerpo: procesa toxinas, ayuda a la digestión y almacena energía. Sin embargo, el ritmo de vida actual, el exceso de grasas procesadas o el consumo frecuente de medicamentos pueden hacer que se sienta pesado o inflamado.

Si sientes pesadez abdominal, cansancio injustificado o digestiones lentas, la naturaleza tiene un botiquín líquido para ti. Aquí te presento 5 tés para el hígado inflamado que ayudarán a que se desinflame y trabaje con alegría.

1. Té de cardo mariano

Si el hígado tuviera un mejor amigo, sería este. El cardo mariano contiene silimarina, un compuesto que ayuda a regenerar las células hepáticas y protege al órgano de nuevas toxinas.

Ideal para personas que sienten pesadez después de comer grasas.

Tip: es una infusión potente, así que una taza al día es suficiente.

2. Infusión de diente de león

No es solo una flor silvestre; es uno de los desintoxicantes más poderosos que existen. El diente de león estimula la producción de bilis, lo que facilita la eliminación de desechos.

Sabor: un toque amargo, pero muy limpio.

Beneficio extra: ayuda a evitar la retención de líquidos, lo que reduce la sensación de hinchazón general.

3. Té de cúrcuma y limón

La cúrcuma es la reina de los antiinflamatorios naturales. Su ingrediente activo, la curcumina, ayuda a reducir la inflamación del tejido hepático de manera notable.

Cómo prepararlo: agrega una pizca de pimienta negra a tu té; esto aumenta la absorción de la curcumina hasta en un 2000%.

4. Té de alcachofa

Sabemos que la alcachofa es excelente en la dieta, pero sus hojas en infusión son una joya para el hígado graso o inflamado. Ayuda a procesar las grasas más rápido y protege la vesícula biliar.

Nota: su sabor es bastante amargo. Puedes endulzarlo con un poco de stevia natural o mezclarlo con menta.

Té de alcachofa
Té de alcachofa
Salud y nutrición
Lo que tienes que saber del té de alcachofa y sus beneficios
Para la hipertensión y para problemas digestivos, el té de alcachofa es un gran aliado por esto y mucho más, aquí te decimos todo.
Junio 15, 2022
 · 
Cocina Fácil

5. Té de boldo

Es el remedio de la abuela que nunca falla. El boldo contiene aceites esenciales y alcaloides que calman el dolor abdominal y ayudan al hígado a recuperarse después de un periodo de excesos.

Cuándo tomarlo: una taza caliente 20 minutos después de la comida principal hace maravillas por tu digestión.

Aunque estas infusiones son maravillosas, recuerda que el té no reemplaza una consulta médica. Si el dolor es persistente, notas un tono amarillento en tus ojos o piel (ictericia), o si estás embarazada o en periodo de lactancia, lo ideal es consultarlo con tu doctor antes de iniciar un régimen de tés.

El hígado es agradecido: reduce el consumo de azúcar y alcohol mientras tomas estas infusiones, ¡y notarás la diferencia en pocos días!

hígado graso té de cúrcuma tés saludables infusiones
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

mejores comidas con fibra.jpg
Salud y nutrición
15 alimentos económicos comunes en casa para aumentar tu consumo de fibra
Febrero 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona
aguacate para el corazon.jpg
Salud y nutrición
El escudo verde: Cómo el aguacate reprograma tu salud cardiovascular y enriquece tu dieta
Febrero 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
especias para mejorar la salud del corazon.jpg
Salud y nutrición
4 especias que mejoran la salud del corazón
Febrero 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
apio para que sirve en la salud del corazon.jpg
Salud y nutrición
¿Presión alta? Por qué el apio es el ‘medicamento’ natural que deberías conocer
Febrero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
vitamina c colágeno natural.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos ricos en vitamina C que ayudan a la producción de colágeno
Febrero 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores alimentos antiinflamatorios para el higado.jpg
Salud y nutrición
Alimentos antiinflamatorios: las 4 mejores opciones para cuidar el hígado
Febrero 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
probioticos lo que tu higado necesita y no le estás dando.jpg
Salud y nutrición
Lo que tu hígado necesita y no le estás dando
Febrero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Alga que te ayudará a embarazarte
Salud y nutrición
Todo lo que necesitas saber sobre el alga que te ayudará a embarazarte
Febrero 12, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Durante este mes, los momentos de felicidad se amplifican con la llegada del Pancake Day, una celebración que transforma el desayuno cotidiano en una experiencia especial para compartir.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 17 y 18 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
martini baileys mocha.jpg
BAILEYS MOCHA MARTINI
Un martini delicioso y diferente, perfecto para una tarde relajada o una reunión especial.
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
receta de cheesecake de baileys.jpg
Cheesecake de Baileys
Este delicioso pay de queso no requiere de horno y lleva queso mascarpone además de queso crema.
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
laurel para eliminar olores.jpg
Tips de Cocina
Cómo quitar el mal olor del microondas con laurel
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona