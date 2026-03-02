Suscríbete
Salud y nutrición

Jugo de limón con jengibre y cúrcuma en ayunas para desinflamar el abdomen

Este shot de 3 ingredientes puede ser el mejor aliado de tu digestión cada mañana, aprende a prepararlo correctamente.

Marzo 02, 2026 • 
Eloísa Carmona
agua con limon jengibre y curcuma en ayunas.jpg

En el mundo del bienestar, pocos remedios naturales han ganado tanta popularidad como el shot matutino de limón, jengibre y cúrcuma. Esta combinación no es solo una tendencia; es una sinergia de ingredientes que ayudan al cuerpo a despertar su sistema digestivo y combatir la inflamación crónica.

¿Cómo funciona esta combinación?

La eficacia de esta bebida radica en la interacción de sus tres componentes estrella:

1. Limón: Actúa como un agente alcalinizante (una vez metabolizado) que estimula la producción de bilis, facilitando la digestión de las grasas. Además, su alta dosis de vitamina C ayuda a reducir el estrés oxidativo.

2. Jengibre: Contiene gingerol, un compuesto con potentes propiedades termogénicas y carminativas. Ayuda a relajar los músculos del tracto gastrointestinal, reduciendo los gases y la sensación de hinchazón.

3. Cúrcuma: Su principio activo, la curcumina, es uno de los antiinflamatorios naturales más estudiados. Ayuda a modular la respuesta inflamatoria del cuerpo, lo que se traduce en un abdomen menos distendido.

Para que la cúrcuma se absorba correctamente, el cuerpo necesita un puente. Por ello, siempre se recomienda añadir una pizca de pimienta negra, ya que la piperina aumenta la biodisponibilidad de la curcumina hasta en 2000%.

¿Cuándo y cómo tomarlo?

El momento ideal es en ayunas, apenas te despiertas. Al estar el estómago vacío, los compuestos activos se absorben con mayor rapidez y preparan al sistema digestivo para procesar los alimentos del resto del día.

Frecuencia recomendada

  • Preventivo: 3 veces por semana.
  • Intensivo (en épocas de mucha pesadez): Diariamente durante 2 semanas, seguido de una semana de descanso.

Cómo preparar tu shot desinflamante

Esta receta es rápida y potente. Puedes prepararla al momento para mantener la frescura de los ingredientes.

Ingredientes

  • El jugo de 1/2 limón amarillo o verde.
  • 1 cm de raíz de jengibre fresca (o 1/2 cucharadita en polvo).
  • 1/2 cucharadita de cúrcuma en polvo.
  • Una pizca de pimienta negra.
  • 60 ml de agua tibia (no hirviendo, para no degradar la vitamina C).

Instrucciones

  1. Exprime el limón en un vaso pequeño.
  2. Ralla el jengibre fresco y exprime su jugo en el vaso (o agrega el polvo).
  3. Añade la cúrcuma y la pizca de pimienta negra.
  4. Vierte el agua tibia y remueve vigorosamente hasta que todo esté integrado.
  5. Bebe de inmediato, preferiblemente de un solo trago o sorbos rápidos.

Aunque es un remedio natural, siempre es recomendable consultar con un profesional si sufres de gastritis, úlceras o si estás bajo medicación anticoagulante, debido a las propiedades del jengibre y la cúrcuma.

