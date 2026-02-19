Suscríbete
¿Presión alta? Por qué el apio es el ‘medicamento’ natural que deberías conocer

Crujiente, barato y el mejor amigo de tu presión arterial, conoce el poder de las ftalidas.

Febrero 19, 2026 • 
Eloísa Carmona
Este vegetal actúa como un relajante natural para tus vasos sanguíneos gracias a las ftalidas.

Históricamente utilizado en la medicina tradicional china para tratar la hipertensión, el apio ha pasado de ser un simple adorno en las ensaladas a un protagonista en la lucha natural contra la presión arterial alta.

El secreto está en las ftalidas: para qué sirve el apio en la salud del corazón

Lo que hace que el apio sea especial no es solo su contenido de agua o fibra. Su verdadero poder reside en un compuesto fitoquímico llamado 3-n-butilftalida (NBP).

  • Relajación muscular: las ftalidas actúan relajando los tejidos de las paredes de las arterias.
  • Mejor flujo sanguíneo: al relajarse los vasos, estos se dilatan, permitiendo que la sangre fluya con menos resistencia.
  • Reducción de hormonas del estrés: se ha demostrado que este compuesto reduce los niveles de catecolaminas (hormonas del estrés) en la sangre, las cuales suelen contraer los vasos sanguíneos.

Beneficios que van más allá del corazón

Además de su efecto directo en la presión arterial, el apio ofrece un perfil nutricional que apoya la salud integral:

  • Potasio y magnesio: minerales esenciales que ayudan a equilibrar los niveles de sodio.
  • Efecto diurético: ayuda a eliminar el exceso de líquidos, reduciendo la carga sobre el corazón.
  • Bajo en calorías: con solo unas 16 calorías por cada 100 gramos, es el aliado perfecto para el control de peso.
  • Apigenina: un flavonoide con propiedades antiinflamatorias que protege las paredes arteriales.

¿Cómo consumirlo para ver resultados?

No es necesario someterse a dietas extremas de solo jugo. La clave es la consistencia. Según diversos estudios y expertos en nutrición, la dosis recomendada para notar beneficios en la presión arterial es de aproximadamente cuatro tallos de apio al día.

Formas recomendadas:

  1. Crudo y entero: mantiene toda su fibra intacta, lo que ayuda a la digestión.
  2. En jugos verdes: combinado con manzana verde y limón para un impulso antioxidante (evita colar la pulpa si es posible).
  3. En caldos: cocinarlo a fuego lento permite que los nutrientes se liberen en el líquido.

Es importante mencionar que aunque el apio es un excelente complemento, nunca debe sustituir los medicamentos recetados por un cardiólogo. Es un apoyo natural, no un reemplazo total para casos de hipertensión severa. Además, debido a su contenido de sodio natural, las personas con dietas estrictas en sodio deben monitorear su consumo.

El apio es el recordatorio perfecto de que, a veces, la naturaleza nos entrega la receta médica directamente en la sección de verduras. Un pequeño cambio en tu hábito diario de snacking podría ser exactamente lo que tu corazón necesita para latir con más calma.

Recetas con apio

El apio es mucho más que una verdura para ensaladas, y con estas recetas podrás aprovechar sus beneficios y sus compuestos naturales que relajan tus arterias.

Crema de apio
Crema de apio
Octubre 09, 2013
 · 
Josselin Melara
Ensalada de apio
Ensalada de apio
Noviembre 08, 2013
 · 
Josselin Melara
Arroz con apio
Arroz con apio
Marzo 08, 2017
 · 
Josselin Melara
Tips de Cocina
Apio siempre fresco
Marzo 17, 2018
 · 
Josselin Melara
Agua de apio con limón
Enero 14, 2014
 · 
Josselin Melara
Apio con cebiche de salmón
Marzo 26, 2018
 · 
Josselin Melara
Ensalada de pollo y apio
Ensalada de pollo y apio
Junio 06, 2014
 · 
Josselin Melara
Especiales
Licuado de manzana y apio
Julio 26, 2018
 · 
Josselin Melara
Papitas cambray con aceitunas y apio
Diciembre 09, 2019
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
