Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Marzo 03, 2026 • 
EloÍsa Duecker
NurPhoto/NurPhoto via Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Mango Paraíso: De $49.90 a $24.50 el kilo
  • Durazno Rojo: De $74.00 a $65.00 el kilo
  • Uva Verde: De $115.00 a $89.00 el kilo
  • Champiñón: De $98.00 a $88.60 el kilo
  • Cebolla Morada: De $32.50 a $19.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Papa Blanca: De $39.90 a $26.80 el kilo
  • Plátano: De $32.50 a $27.50 el kilo
  • Tomatillo Verde: De $64.00 a $54.50 el kilo
  • Lechuga Romana: De $22.90 a $19.90 el kilo
  • Aguacate: De $49.50 a $32.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Espárragos Verdes: De $110.00 a $64.00 el manojo
  • Mango Ataulfo: De $68.00 a $46.90 el kilo
  • Papaya Maradol: De $42.90 a $39.90 el kilo
  • Pera Bosc: De $69.00 a $39.90 el kilo
  • Melón Chino: De $32.90 a $26.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Piña Miel: De $29.50 a $20.00 el kilo
  • Mango Paraíso: De $64.00 a $40.00 el kilo
  • Sandía Roja: De $18.90 a $12.50 el kilo
  • Mandarina: De $50.00 a $35.00 el kilo
  • Perón Golden: De $42.50 a $35.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 3 y mañana miércoles 4 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

