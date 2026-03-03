Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Mango Paraíso: De $49.90 a $24.50 el kilo
- Durazno Rojo: De $74.00 a $65.00 el kilo
- Uva Verde: De $115.00 a $89.00 el kilo
- Champiñón: De $98.00 a $88.60 el kilo
- Cebolla Morada: De $32.50 a $19.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Papa Blanca: De $39.90 a $26.80 el kilo
- Plátano: De $32.50 a $27.50 el kilo
- Tomatillo Verde: De $64.00 a $54.50 el kilo
- Lechuga Romana: De $22.90 a $19.90 el kilo
- Aguacate: De $49.50 a $32.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Espárragos Verdes: De $110.00 a $64.00 el manojo
- Mango Ataulfo: De $68.00 a $46.90 el kilo
- Papaya Maradol: De $42.90 a $39.90 el kilo
- Pera Bosc: De $69.00 a $39.90 el kilo
- Melón Chino: De $32.90 a $26.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Piña Miel: De $29.50 a $20.00 el kilo
- Mango Paraíso: De $64.00 a $40.00 el kilo
- Sandía Roja: De $18.90 a $12.50 el kilo
- Mandarina: De $50.00 a $35.00 el kilo
- Perón Golden: De $42.50 a $35.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 3 y mañana miércoles 4 de marzo del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.
Recetas para días calurosos