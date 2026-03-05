¿Necesitas más proteína cuando llegas a la menopausia?

Aumentar la ingesta de proteínas durante la menopausia no es solo una tendencia pasajera de fitness; es una estrategia metabólica esencial. Si bien no eliminará los sofocos, la proteína actúa como un escudo biológico que protege tu cuerpo de los cambios estructurales más drásticos de esta etapa.

Aquí te explicamos por qué la proteína debe ser la protagonista de tu plato y cómo optimizar su consumo.

¿Por qué la proteína es vital durante la menopausia?

La transición hacia la menopausia implica una caída significativa en los niveles de estrógeno y progesterona, lo que altera la forma en que el cuerpo procesa la energía y mantiene los tejidos. La proteína ayuda a contrarrestar tres procesos críticos:

1. Combate la pérdida de masa muscular (sarcopenia)

Las investigaciones indican que las mujeres pueden perder hasta un 0,6% de su masa muscular anual apenas un año después de la menopausia. Sin suficiente proteína, el cuerpo pierde su motor metabólico, lo que facilita el aumento de peso y la debilidad física.

2. Protección de la densidad ósea

La menopausia es un periodo crítico para los huesos. La proteína constituye una gran parte del volumen óseo y su ingesta adecuada, combinada con ejercicio de fuerza, es fundamental para prevenir la fragilidad y el riesgo de fracturas a largo plazo.

3. Control glucémico y saciedad

Con el descenso hormonal, el riesgo de resistencia a la insulina aumenta. La proteína ayuda a ralentizar la absorción de azúcares en la sangre, evitando picos de glucosa que provocan fatiga y antojos. Además, es el macronutriente que genera mayor sensación de saciedad, ayudando a regular un apetito que suele fluctuar debido a los cambios hormonales.

¿Cuánta proteína necesitas realmente?

Si bien la recomendación general para la población adulta suele establecerse en 0,8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal, los expertos coinciden en que este número debe considerarse el punto de partida mínimo, y no el objetivo ideal durante la menopausia.

Para las mujeres que atraviesan esta etapa o mantienen una vida activa, la ingesta recomendada sube a un rango de entre 1,0 y 1,2 gramos. Sin embargo, las investigaciones más recientes sugieren que, para optimizar realmente la salud muscular y ósea, el enfoque óptimo debería situarse entre los 1,2 y 1,6 gramos de proteína por kilo.

Esto significa que, si pesas 70 kg, tu meta diaria no debería ser de 56 gramos (el mínimo estándar), sino que lo ideal sería apuntar a un rango de entre 84 y 112 gramos diarios para notar beneficios reales en tu metabolismo y fuerza.

Cómo añadir proteína a tu dieta diaria

En lugar de contar gramos de forma obsesiva, la clave está en el diseño de tus platos. Sigue estos pasos para asegurar que cubres tus necesidades:



Proteína como protagonista. Al planificar tu comida, elige primero la fuente de proteína (pechuga de pollo, pescado, tofu, huevos, yogur griego o legumbres) y luego añade los vegetales y grasas saludables. Distribución uniforme. No consumas toda tu proteína en la cena. El cuerpo sintetiza mejor si distribuyes la ingesta en el desayuno, almuerzo y cena. Fuentes variadas. Consume proteína animal, como pescados ricos en omega-3, aves y lácteos fermentados (que también ayudan a la salud intestinal), pero también vegetal, como lentejas, garbanzos, quinoa y semillas de cáñamo. Entrenamiento de resistencia. Recuerda que la proteína necesita un estímulo para construir músculo. El entrenamiento de fuerza (pesas, bandas de resistencia o pilates) es el compañero inseparable de una dieta alta en proteínas.

La menopausia es una oportunidad para renegociar tus hábitos. Al priorizar la proteína, no solo estás cuidando tu estética, sino que estás invirtiendo en una longevidad activa y funcional.