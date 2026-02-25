Suscríbete
15 alimentos económicos comunes en casa para aumentar tu consumo de fibra

Llegar a tus 30 g de fibra diarios es más fácil (y mexicano) de lo que crees.

Febrero 25, 2026 • 
Eloísa Carmona
mejores comidas con fibra.jpg

Los frijoles negros son un básico en la comida mexicana; puedes añadirlo de manera versátil en tus comidas: desde machacados en sándwiches, hasta enteros en sopas y ensaladas.

Mantener una digestión impecable y un cuerpo saludable no tiene por qué ser una tarea titánica ni requerir ingredientes exóticos. Muchas veces, la clave está en lo que ya conocemos y amamos de nuestra cocina. La fibra es ese héroe silencioso que, aunque no se absorbe, hace que todo lo demás funcione correctamente.

¿Por qué la fibra es tu mejor aliada?

La fibra es un tipo de carbohidrato que el cuerpo no puede digerir. A diferencia de las grasas o proteínas, la fibra pasa casi intacta por nuestro sistema, pero en su camino realiza labores fundamentales:

  • Digestión de relojero: previene el estreñimiento y promueve la regularidad.
  • Control de peso: al absorber agua, se expande en el estómago, lo que nos hace sentir satisfechos por más tiempo.
  • Escudo metabólico: ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y reduce el colesterol “malo” (LDL).
  • Salud intestinal: alimenta a las bacterias buenas de tu microbiota, fortaleciendo tu sistema inmune.

¿Cuánta fibra necesitamos?

La recomendación general para adultos es consumir entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Aunque parece mucho, la dieta mexicana es naturalmente rica en fuentes vegetales que hacen que llegar a esta meta sea mucho más sencillo de lo que imaginas.

15 alimentos comunes (y deliciosos) para tu dosis diaria

Lograr la meta de fibra es fácil si integras estos alimentos en tus comidas habituales:

1. Frijoles (negros y pintos)

Son la columna vertebral de nuestra dieta. Una sola taza puede aportar hasta 15g de fibra, ¡la mitad de lo que necesitas al día!

2. Lentejas

Perfectas en sopa, son una fuente masiva de fibra soluble, ideal para el corazón.

3. Garbanzos

Ya sea en hummus o en el caldo tlappeño, ofrecen una textura saciante y mucha fibra.

4. Avena

El desayuno por excelencia. Su fibra especial (betaglucano) es famosa por bajar el colesterol.

5. Chía

Estas pequeñas semillas son potentes; al remojarlas, crean un gel que ayuda al tránsito intestinal.

6. Guayaba

Una de las frutas con más fibra (especialmente en sus semillas) y vitamina C.

7. Fresas

Bajas en calorías pero ricas en fibra y antioxidantes.

8. Granada

Sus granos rojos no solo decoran el chile en nogada, cada uno es una cápsula de fibra.

9. Manzanas

Consúmela con cáscara para aprovechar la pectina, una fibra que ayuda a la digestión.

10. Plátano

Entre más verde, más “almidón resistente” tiene, el cual actúa como fibra prebiótica.

11. Brócoli

Un básico que aporta fibra y compuestos que ayudan a desintoxicar el hígado.

12. Coliflor

Versátil y ligera, es ideal para sustituir harinas y sumar fibra a tus guisos.

13. Zanahoria

Cruda o cocida, su fibra ayuda a mantener el equilibrio glucémico.

14. Betabel

No solo da color a tus jugos, su fibra es excelente para la salud del colon.

15. Palomitas de maíz

¡Sí, son un cereal de grano entero! Hechas con poco aceite y sal, son el snack con fibra más divertido.

Potencia tu plato: otras fuentes valiosas de fibra

Si quieres variedad extra, no olvides incluir en tu rotación semanal las peras (especialmente si están maduras y con piel), el aguacate (que es una joya de grasas buenas y fibra), y la ciruelas pasas, famosas por su efecto natural contra la pesadez. Para un toque crujiente, las semillas de girasol, la linaza molida y las almendras son complementos perfectos que elevan el valor nutricional de cualquier ensalada o yogur.

Al aumentar tu consumo de fibra, es vital que también aumentes tu consumo de agua. La fibra necesita líquidos para moverse suavemente por tu sistema.

