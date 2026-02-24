Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Febrero 24, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026

Las mejores ofertas en el supermercado martes y miércoles 24 y 25 de febrero 2026

picture alliance/dpa/picture alliance via Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
