Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Cebolla Morada: De $29.90 a $19.50 el kilo
- Chayote sin Espinas: De $24.50 a $19.50 el kilo
- Pera Bosc: De $78.50 a $39.50 el kilo
- Pimiento Verde: De $88.50 a $79.00 el kilo
- Mandarina: De $60.20 a $57.00 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Plátano: De $30.50 a $25.90 el kilo
- Col Blanca: De $21.90 a $18.80 el kilo
- Nopal Entero: De $41.50 a $36.90 el kilo
- Chile Serrano: De $51.50 a $39.80 el kilo
- Limón sin Semilla: De $44.50 a $36.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Nectarina: De $74.00 a $49.00 el kilo
- Espárrago Verde: De $119.00 a $64.00 el manojo
- Sandía Roja: De $19.90 a $12.90 el kilo
- Manzana Red Delicious: De $49.00 a $39.90 el kilo
- Piña Gota Miel: De $31.00 a $19.90 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Pera de Anjou: De $45.00 a $35.00 el kilo
- Jitomate Saladet: De $35.50 a $30.00 el kilo
- Cilantro: De $12.90 a $11.90 la pieza
- Lechuga Romana: De $22.00 a $20.00 la pieza
- Papa en Malla: De $28.90 a $25.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 24 y mañana miércoles 25 de febrero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.