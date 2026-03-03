Apio: el aliado natural contra la gastritis y el ardor estomacal

Entre 50 y 70 por ciento de la población mexicana padece de gastritis, que en esencia, se trata de la inflamación del revestimiento del estómago. En niños, la comida ultra procesada es un factor importante, pero en adultos, el estrés, el exceso de condimentos o la bacteria H. pylori pueden debilitar esta barrera. Es aquí donde un alimento tan común y ordinario como el apio entra en acción con tres mecanismos clave.

A continuación te contamos cómo el apio sirve para la gastritis.

1. Producción de mucosidad protectora

El estómago tiene una capa de moco que lo protege de sus propios ácidos. Estudios han demostrado que el apio contiene compuestos que estimulan la producción de esta mucosa gástrica.

Al fortalecer esta barrera, el ácido clorhídrico no entra en contacto directo con las paredes del estómago, reduciendo la formación de úlceras.

2. Control de la acidez (efecto alcalinizante)

Aunque el pH del estómago debe ser ácido para digerir, un exceso causa irritación. El apio tiene un alto contenido de agua (casi el 95%) y minerales alcalinos como el potasio y el magnesio. Así, actúa como un suave amortiguador que ayuda a neutralizar el exceso de acidez, brindando un alivio casi inmediato al flujo de fuego interno.

3. Flavonoides

El apio es rico en apigenina y luteolina, dos potentes antioxidantes. Estos compuestos antiinflamatorios ayudan a apagar la inflamación en las células del tejido estomacal.

Por otro lado, algunas investigaciones sugieren que estos flavonoides pueden dificultar el crecimiento de la Helicobacter pylori, la principal bacteria responsable de la gastritis crónica.

Apio para la gastritis: ¿Cómo consumirlo para notar la diferencia?

Para que el apio funcione como “medicina” y no solo como alimento, la forma de preparación es vital:



Jugo de apio puro. Tomarlo en ayunas permite que los compuestos lleguen directamente a la mucosa sin mezclarse con otros alimentos pesados.

Tomarlo en ayunas permite que los compuestos lleguen directamente a la mucosa sin mezclarse con otros alimentos pesados. Caldo de apio. Este formato es ideal para crisis agudas donde el estómago no tolera sólidos; es altamente hidratante y calmante.

Este formato es ideal para crisis agudas donde el estómago no tolera sólidos; es altamente hidratante y calmante. Crudo (bien masticado. Aporta fibra que ayuda a la digestión general, aunque en casos de gastritis muy severa, es mejor empezar por el jugo para no forzar al estómago.

Aunque el apio es maravilloso, no sustituye el tratamiento médico. Si tu gastritis es severa o presentas sangrado, consulta a un gastroenterólogo. Además, debido a su efecto diurético, no se recomienda en exceso si tienes problemas renales graves o si estás embarazada (en dosis muy concentradas).

Evita combinar el apio con ingredientes irritantes como el limón en exceso o el chile si lo que buscas es sanar la gastritis.

