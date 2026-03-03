Suscríbete
Salud y nutrición

Apio: el aliado natural contra la gastritis y el ardor estomacal

El apio actúa como un bálsamo natural para restaurar tu mucosa gástrica y calmar la acidez desde la primera toma.

Marzo 03, 2026 • 
Eloísa Carmona
apio para la gastritis.jpg

El apio puede hacer más por tu gastritis que muchos antiácidos comunes.

Entre 50 y 70 por ciento de la población mexicana padece de gastritis, que en esencia, se trata de la inflamación del revestimiento del estómago. En niños, la comida ultra procesada es un factor importante, pero en adultos, el estrés, el exceso de condimentos o la bacteria H. pylori pueden debilitar esta barrera. Es aquí donde un alimento tan común y ordinario como el apio entra en acción con tres mecanismos clave.

A continuación te contamos cómo el apio sirve para la gastritis.

1. Producción de mucosidad protectora

El estómago tiene una capa de moco que lo protege de sus propios ácidos. Estudios han demostrado que el apio contiene compuestos que estimulan la producción de esta mucosa gástrica.

Al fortalecer esta barrera, el ácido clorhídrico no entra en contacto directo con las paredes del estómago, reduciendo la formación de úlceras.

2. Control de la acidez (efecto alcalinizante)

Aunque el pH del estómago debe ser ácido para digerir, un exceso causa irritación. El apio tiene un alto contenido de agua (casi el 95%) y minerales alcalinos como el potasio y el magnesio. Así, actúa como un suave amortiguador que ayuda a neutralizar el exceso de acidez, brindando un alivio casi inmediato al flujo de fuego interno.

3. Flavonoides

El apio es rico en apigenina y luteolina, dos potentes antioxidantes. Estos compuestos antiinflamatorios ayudan a apagar la inflamación en las células del tejido estomacal.

Por otro lado, algunas investigaciones sugieren que estos flavonoides pueden dificultar el crecimiento de la Helicobacter pylori, la principal bacteria responsable de la gastritis crónica.

Apio para la gastritis: ¿Cómo consumirlo para notar la diferencia?

Para que el apio funcione como “medicina” y no solo como alimento, la forma de preparación es vital:

  • Jugo de apio puro. Tomarlo en ayunas permite que los compuestos lleguen directamente a la mucosa sin mezclarse con otros alimentos pesados.
  • Caldo de apio. Este formato es ideal para crisis agudas donde el estómago no tolera sólidos; es altamente hidratante y calmante.
  • Crudo (bien masticado. Aporta fibra que ayuda a la digestión general, aunque en casos de gastritis muy severa, es mejor empezar por el jugo para no forzar al estómago.

Aunque el apio es maravilloso, no sustituye el tratamiento médico. Si tu gastritis es severa o presentas sangrado, consulta a un gastroenterólogo. Además, debido a su efecto diurético, no se recomienda en exceso si tienes problemas renales graves o si estás embarazada (en dosis muy concentradas).

Evita combinar el apio con ingredientes irritantes como el limón en exceso o el chile si lo que buscas es sanar la gastritis.

gastritis beneficios del apio jugo de apio remedios naturales
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

agua con limon jengibre y curcuma en ayunas.jpg
Salud y nutrición
Jugo de limón con jengibre y cúrcuma en ayunas para desinflamar el abdomen
Marzo 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
tes para el higado inflamado.jpg
Salud y nutrición
5 tés e infusiones aliadas para un hígado inflamado
Febrero 26, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores comidas con fibra.jpg
Salud y nutrición
15 alimentos económicos comunes en casa para aumentar tu consumo de fibra
Febrero 25, 2026
 · 
Eloísa Carmona
aguacate para el corazon.jpg
Salud y nutrición
El escudo verde: Cómo el aguacate reprograma tu salud cardiovascular y enriquece tu dieta
Febrero 23, 2026
 · 
Eloísa Carmona
especias para mejorar la salud del corazon.jpg
Salud y nutrición
4 especias que mejoran la salud del corazón
Febrero 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
apio para que sirve en la salud del corazon.jpg
Salud y nutrición
¿Presión alta? Por qué el apio es el ‘medicamento’ natural que deberías conocer
Febrero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
vitamina c colágeno natural.jpg
Salud y nutrición
7 alimentos ricos en vitamina C que ayudan a la producción de colágeno
Febrero 18, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejores alimentos antiinflamatorios para el higado.jpg
Salud y nutrición
Alimentos antiinflamatorios: las 4 mejores opciones para cuidar el hígado
Febrero 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper martes y miércoles 3 y 4 de marzo 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 3 y 4 de marzo de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Marzo 03, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
te de valeriana dosis para que funcione.jpg
Cómo
Cómo usar el té de valeriana para obtener un efecto óptimo contra el insomnio
Te contamos cuánta valeriana necesitas realmente para calmar la ansiedad y dormir mejor sin despertar con cansancio.
Febrero 27, 2026
 · 
Eloísa Carmona
como hacer arroz blanco con mantequilla correctamente.jpg
Tips de Cocina
Sin agua: esta es la mejor forma de cocinar arroz blanco
Descubre el método definitivo para cambiar tu forma de cocinar este básico de la cocina.
Febrero 24, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 24 y 25 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 24 y 25 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 24, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Durante este mes, los momentos de felicidad se amplifican con la llegada del Pancake Day, una celebración que transforma el desayuno cotidiano en una experiencia especial para compartir.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 17 y 18 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker