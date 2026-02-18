Suscríbete
Salud y nutrición

7 alimentos ricos en vitamina C que ayudan a la producción de colágeno

El secreto de la juventud no está solo en las cremas.

Febrero 18, 2026 • 
Eloísa Carmona
vitamina c colágeno natural.jpg

Los cítricos son una de las grandes fuentes de vitamina C, pero hay muchos otros alimentos que la contienen.

Lograr una piel firme, elástica y saludable también se logra a partir de cómo nutrimos nuestro cuerpo desde dentro. Si buscas alimentos con colágeno para la piel, debes saber un secreto biológico fundamental: el cuerpo no absorbe el colágeno tal cual lo comes, sino que lo fabrica.

Para que este proceso ocurra, la vitamina C es el motor indispensable. Sin ella, el organismo no puede sintetizar las proteínas que mantienen la estructura de nuestros tejidos. Aquí te presentamos los mejores aliados para estimular la creación de colágeno natural y mejorar la apariencia de tu rostro y articulaciones.

El papel de la vitamina C: para qué sirve en la piel

La vitamina C actúa como el pegamento que une los aminoácidos para formar fibras de colágeno resistentes. Además, es un potente antioxidante que protege la elastina, la proteína responsable de que la piel recupere su forma tras gesticular o estirarse. Consumir alimentos con colágeno y elastina (o que promuevan su formación) es la estrategia más efectiva contra el envejecimiento

Los mejores alimentos para producir colágeno natural

1. Pimientos rojos

Aunque solemos pensar en las naranjas, el pimiento rojo contiene casi el doble de vitamina C. Es uno de los mejores alimentos con colágeno para la piel debido a su alto contenido de licopeno, un antioxidante que protege las células del daño solar.

2. Cítricos (limón, naranja, toronja)

Son los clásicos por excelencia. Su acidez y nutrientes son claves para la síntesis de hidroxiprolina e hidroxilisina, dos aminoácidos necesarios para producir colágeno natural. Un jugo natural y recién exprimido por la mañana es un excelente inicio para tu rutina de belleza interna.

3. Kiwi

Esta fruta es una bomba de nutrientes. Además de su altísima concentración de vitamina C, aporta cobre, un mineral que actúa como cofactor en la formación de alimentos con colágeno y elastina, ayudando a que las fibras se mantengan organizadas y fuertes.

4. Fresas y frutos rojos

Las fresas, frambuesas y arándanos no solo aportan vitamina C, sino que son ricos en ácido elágico. Este compuesto es vital porque previene la degradación del colágeno causada por la exposición a los rayos UV.

5. Brócoli

Este vegetal es fundamental en cualquier dieta que busque alimentos con colágeno natural. Una sola taza de brócoli cocido aporta la cantidad diaria recomendada de vitamina C, además de zinc y vitamina A, esenciales para la regeneración celular.

6. Guayaba

Es, posiblemente, la reina de la vitamina C en el mundo frutal. Su capacidad para estimular la producción de proteínas estructurales la convierte en uno de los alimentos con colágeno para la piel más potentes que puedes encontrar en el mercado.

7. Papaya

Además de ser excelente para la digestión, la papaya contiene enzimas activas y vitamina C que combaten los radicales libres, evitando que las fibras de elastina se vuelvan rígidas y quebradizas.

Recetas con brócoli

No imaginas qué tan delicioso puede ser el brócoli. Te invitamos a probarlo en estas recetas.

gratinado de brocoli con queso
Gratinado de brócoli con queso
Octubre 22, 2019
 · 
Josselin Melara
comidas con brocoli
Brócoli y ejotes con almendras
Octubre 22, 2019
 · 
Josselin Melara
recetas con brocoli rollitos de calabaza
Rollitos de calabaza rellenos con brócoli en salsa de jitomate
Octubre 22, 2019
 · 
Josselin Melara
Arroz gratinado con brócoli hecho en microondas
Arroz gratinado con brócoli hecho en microondas
Una versión diferente para el arroz, pruébalo gratinado con brócoli
Marzo 11, 2025
 · 
Josselin Melara
Receta vegetariana: tortitas de arroz salvaje con brócoli
Tortitas de arroz salvaje con brócoli
Junio 17, 2020
 · 
Josselin Melara
crema de brócoli con chía y amaranto
Crema de brócoli con chía y tocino
Octubre 02, 2022
 · 
Josselin Melara
espaguetis integrales
Espaguetis integrales con brócoli y salsa de queso
Noviembre 06, 2016
 · 
Josselin Melara
Quiche de br&#xF3;coli con queso manchego
Quiché de brócoli con queso manchego
Agosto 02, 2018
 · 
Josselin Melara
crema de brócoli y espárragos
Crema de brócoli y espárrago en láminas
Noviembre 29, 2019
 · 
Josselin Melara
Crema de brócoli receta fácil
Crema de brócoli: receta con camarones
Octubre 20, 2020
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer guacamole con brócoli: brocomole
Brocomole: aprende a hacer guacamole con brócoli para botanear
Marzo 19, 2022
 · 
Josselin Melara
Ensalada de col con brócoli
Ensalada de col con brócoli y manzana verde
Un gran complemento para cada comida que incluso puede disfrutarse sola.
Enero 10, 2023
 · 
Cocina Fácil
Crema de brócoli con poro
Crema de brócoli con poro
Octubre 15, 2018
 · 
Josselin Melara
crema de brócoli con leche de coco
Crema de brócoli con leche de coco y curry
Julio 25, 2019
 · 
Cocina Fácil
milanesas de res con brócoli
Tiras de milanesa de res con brócoli
Dale un giro a tus milanesas y aplica un poco de brócoli para que te sepan diferentes.
Julio 04, 2019
 · 
Cocina Fácil

Otros hábitos que potencian el colágeno y la elastina

Para que estos alimentos surtan efecto, es importante complementar tu dieta con hábitos que protejan las proteínas que ya tienes:

  • Reduce el consumo de azúcar: El azúcar procesado causa glicación, un proceso que destruye el colágeno.
  • Usa protector solar: El sol es el enemigo número uno de la firmeza dérmica.
  • Hidratación constante: El agua permite que las fibras de colágeno se mantengan flexibles.
  • Proteínas de calidad: Acompaña tus vegetales con fuentes de aminoácidos como el huevo, el pescado o las legumbres.

Integrar estos alimentos con colágeno y elastina en tu día a día no solo transformará tu piel, sino que fortalecerá tus uñas, cabello y articulaciones de forma natural y duradera.

alimentos con colágeno vitamina C alimentos para la piel
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

mejores alimentos antiinflamatorios para el higado.jpg
Salud y nutrición
Alimentos antiinflamatorios: las 4 mejores opciones para cuidar el hígado
Febrero 17, 2026
 · 
Eloísa Carmona
probioticos lo que tu higado necesita y no le estás dando.jpg
Salud y nutrición
Lo que tu hígado necesita y no le estás dando
Febrero 12, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Alga que te ayudará a embarazarte
Salud y nutrición
Todo lo que necesitas saber sobre el alga que te ayudará a embarazarte
Febrero 12, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
a que hora comer proteina despues de entrenar.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor momento para comer proteína
Febrero 11, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Remedios naturales para controlar niveles de insulina.jpg
Salud y nutrición
Remedios naturales para controlar los niveles de insulina en casa
Febrero 06, 2026
 · 
Eloísa Carmona
mejor tipo de fibra para bajar de peso.jpg
Salud y nutrición
¿Cuál es el mejor tipo de fibra para bajar de peso?
Febrero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
fruta que regenera el higado.jpg
Salud y nutrición
Esta es la fruta que tienes que comer para ayudar al hígado a regenerarse
Febrero 04, 2026
 · 
Eloísa Carmona
bajar de peso sin contar calorias.jpg
Salud y nutrición
Cómo perder peso sin contar calorías: 3 enfoques nuevos
Febrero 03, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Pancakes de yogurt y frutos rojos con Nutella
Durante este mes, los momentos de felicidad se amplifican con la llegada del Pancake Day, una celebración que transforma el desayuno cotidiano en una experiencia especial para compartir.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en frutas y verduras 17 y 18 de febrero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 17 y 18 de febrero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Febrero 17, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
martini baileys mocha.jpg
BAILEYS MOCHA MARTINI
Un martini delicioso y diferente, perfecto para una tarde relajada o una reunión especial.
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
receta de cheesecake de baileys.jpg
Cheesecake de Baileys
Este delicioso pay de queso no requiere de horno y lleva queso mascarpone además de queso crema.
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
laurel para eliminar olores.jpg
Tips de Cocina
Cómo quitar el mal olor del microondas con laurel
Febrero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
conchas de bad bunny.jpg
Tendencias
¡Las conchas de Bad Bunny existen! Esta es su historia
¡Están horribles, me encantan!
Febrero 13, 2026
 · 
Eloísa Carmona