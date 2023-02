Para tener una vida más sana y más equilibrada, te compartimos cómo sustituir proteínas animales por vegetales. Aunque parezca un reto, es más fácil de lo que imaginas.

Cómo sustituir proteínas animales por vegetales: ¿por qué hacerlo?

Ya sea por salud o cambio de hábitos, cada vez hay más personas que buscan mejorar su alimentación de distintas formas, evitando todo aquello que su consumo llega a provocar o simplemente por igualdad de especies.

Diversas investigaciones han revelado que comer carne procesada puede causar cáncer de colon, según la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer, un organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud, esto tras haber evaluado más de 700 estudios científicos sobre el consumo de las carnes rojas y sus efectos en la salud.

El consumo de cada 50 g diarios de carne procesada (jamón, chorizo, carnes envasadas, salchichas o tocino) aumentan un 18% el riesgo de desarrollar cáncer colorectal, así como de páncreas y próstata, según los resultados dados por un grupo de 22 expertos de 10 países diferentes.

Cómo evitarlo...

Cambiar el estilo alimenticio se dice de forma sencilla, pero realmente requiere de todo un proceso para lograrlo, empezando por una voluntad realmente grande que no te haga caer en la tentación de aquellas proteínas de animales, seguido de tener firme la razón por la que lo estás haciendo, como mejorar tu salud o la defensa de especies animales. Sin importar la razón por la que lo estás haciendo, debes saber que este cambio de hábitos no significa que tengas que renunciar a aquellos platillos que te gustan, sino adaptarlos a tu nuevo estilo de comida y esto es recurriendo a los ingredientes de origen vegetal. Lo único que necesitas es un poco de imaginación, creatividad y conocer aquellos sustitutos que te proporcionen el mismo sabor y beneficios que los productos derivados de animal. Así que, si no sabes cómo sustituir proteínas animales por vegetales pon mucha atención a esta sencilla guía para que puedas transformar por completo tu estilo de comer. Cuando menos lo pienses notarás que ya no extrañarás en absoluto la carne de animal y activarás tu amor a las verduras en automático, conoce cómo sustituir proteínas animales por vegetales. Tal vez te interesa: Tips para comenzar una dieta vegana o vegetariana

Tips de cómo sustituir proteínas animales por vegetales

TOFU

Tofu (Foto: Getty Images)

Es común creer que el tofu o tempeh son verduras cuando no es así, estás si son a base de planta, pero están hechos de soja. Si lo que no puedes dejar por nada del mundo es el pollo, tu opción perfecta es el tofu, su sabor es tan parecido que incluso puedes prepararlo como nuggets, chuletas o en cubitos para comida china. No te pierdas: 5 alimentos para combatir el resfriado

CHAMPIÑONES O SETAS

Aportan una gran cantidad de yodo, también lo encuentras en mariscos, espinacas y zanahorias.

Una particularidad de los hongos es que tienen la particularidad de poseer un sabor muy parecido al de la carne, pero eso no es todo, ya que también suelen ser súper saludables y llenadores. No necesitarás de la carne en ningún momento y la pueden sustituir en cualquier receta. Prueba preparar una tinga con estas delicias y sabrás de lo que te hablamos. Tal vez te interesa: Beneficios de los probióticos en la piel

PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA

Soya (Foto: Getty Images)

Esta proteína también hecha con soja la encontrarás en todas formas y con facilidad sustituye cualquier tipo de carne, incluyendo la molida de res. Descubre: 5 beneficios de la soya que debes conocer

JACA

La jaca será la maravilla más grande que encontrarás; esta en realidad es una fruta, pero suele utilizarse más en recetas saladas porque su sabor sustituye perfectamente al de la carne. Aunque tiene un ligero sabor dulce, es realmente la ideal para crear sándwiches, una buena barbacoa, hasta una deliciosa hamburguesa; sustituye sin ningún problema la carne de res, pollo o cerdo. Te interesa: La carne de laboratorio ya es una realidad

TEMPEH

Tempeh (Foto: Getty Images)

Este es ideal para sustituir al pescado, ya que su textura es escamosa y su sabor muy similar al de esta especie animal, aunque también suele reemplazar a la carne molida para unas ricas albóndigas o tacos. No te puedes perder: Aprende a preparar tus propias leches vegetales en casa

BERENJENA

(Foto: Getty Images)

Cuando una persona se une al veganismo, la berenjena suele ser uno de los vegetales más consumidos y al que más se recurre, ya que su sabor carnoso y versátil te permite crear platillos que nunca imaginaste comer sin carne. Te recomendamos prepararte una buena hamburguesa de berenjena o las típicas berenjenas rellenas. Tal vez te interesa: Descubre 15 recetas con berenjena que amarás

SEITÁN

Seitán (Foto: Getty Images)

El sustituto está hecho a base de trigo y se puede aromatizar para que obtenga el mismo sabor que la carne de res o de cerdo, tanto es así que podrás crear unas maravillosas costillas a la parrilla o un grueso y muy jugoso filete. Te puede interesar: Los vegetales de hojas verdes son clave para la buena digestión

LEGUMBRES

(Foto: Getty Images)

Uno de los primeros alimentos que más se relaciona con el veganismo son las lentejas, ya que se ha considerado como un sustituto de carne desde que este estilo alimenticio comenzó y suelen sustituir la carne molida. Pero la realidad es que toda legumbre sirve para eso, ya que también nos encontramos con los frijoles, garbanzos y chícharos, por nombrar algunos. Estos alimentos, además de ser saludables, abundantes y económicos, pueden prepararse de la forma que más lo desees y sin problema alguno sustituyen a la carne. No te pierdas: 5 alimentos que estimulan el cerebro y te harán más inteligente

COLIFLOR

Después de leer los beneficios de la coliflor, no dudarás en preparar este mac and cheese. (Foto: Getty Images)

Seguro dudarás por mucho que la coliflor pueda reemplazar a la carne, pero te recomendamos que esta sorpresa que te provocó la arrastres hasta la cocina y veas que sí es posible. Lo único que la verdura necesita es ser condimentada y preparada de forma correcta y verás que esta puede sustituir al pollo. Tal vez te interesa: 6 Beneficios del arroz integral que amarás

PAPAS

(Foto: Getty Images)

Seguro ya tienes más que claro todas las maravillosas recetas con papa que puedes crear y que, sin duda alguna, puede ser la protagonista de muchos platillos y sustituirán cualquier carne que desees comer. Descubre: ¿Por qué debes evitar las papas fritas y el pan tostado?

BETABEL

(Foto: Getty Images)

Su dulce sabor puede convertirse en el toque perfecto para crear platillos salados suculentos que no necesitarán la carne, menos si preparas una rica hamburguesa con ella. Te interesa: 6 bebidas hidratantes que son más saludables que el agua

FRUTOS SECOS

Frutos secos (Foto: Getty Images)

Los frutos secos tienen la particularidad de ser muy carnosos y se utilizan en distintos platillos, pero en una alimentación libre de proteínas animales, esta puede sustituir perfectamente a la carne en un pastel de carne y son muy comunes en las hamburguesas vegetarianas. Como te puedes dar cuenta, saber cómo sustituir proteínas animales por vegetales es muy sencillo. Sólo hay que saber encontrar aquellos ingredientes que logren sustituir de forma adecuada el sabor de la carne y nos hagan sentir que no es necesario recurrir al producto animal para obtener una comida suculenta.

