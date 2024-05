Estas son las 5 razones por las que deberías tomar jugo verde en el desayuno

El jugo verde es uno de los favoritos de muchas personas para incluir en el desayuno ya que es una gran opción para nutrir al cuerpo con vitaminas y mucha fibra, por esa razón te vamos a dar 5 poderosas razones para que te vuelvas fan de esta bebida.

De acuerdo con The Washington Post, un jugo verde puede ser una bebida refrescante y, a veces, baja en calorías y azúcar, además retienen gran parte de las vitaminas y minerales de las verduras de hojas verdes, así que para las personas que no comen suficientes verduras, esta es una manera fácil de obtener sus nutrientes.

Cuáles son los beneficios del jugo verde

Buena fuente de fibra: a diferencia de los jugos industrializados, los caseros se elaboran con verduras enteras, por lo que pueden ser una buena fuente de fibra y nutrientes.

Refuerzan el sistema inmunológico: según Live it Up, beber jugo verde es una excelente manera de ayudar a su cuerpo al obtener suficientes micronutrientes relacionados con el sistema inmunológico. Las vitaminas y minerales en el jugo verde, como la vitamina D, la vitamina C y el zinc , pueden ayudar a combatir enfermedades, reducir los efectos de los radicales libres en las células y ayudar a respaldar una respuesta inmune eficiente.

Buenos para la salud digestiva: suelen aportar una buena cantidad de probióticos y enzimas digestivas. Los probióticos son conocidos por apoyar la salud intestinal, por lo que aumentar su ingesta beneficiar una digestión regular y saludable; así como la capacidad para descomponer los alimentos y absorber nutrientes.

Fortalecimiento de uñas y cabello: las verduras de hojas verdes con las que se elabora el jugo verde aportan vitamina C y clorofila, un pigmento natural que hace que las plantas parezcan verdes y también favorece el crecimiento del cabello y las uñas.

Los jugos verdes son buenos para la salud digestiva Pixabay

Ayuda al control de peso: al comer vegetales verdes en las primeras horas del día puedes ayudar a tu cuerpo a regular la digestión y facilitar el manejo del tamaño de las porciones. Al reemplazar los refrigerios ricos en calorías con jugo verde, se reduce la ingesta de calorías.