Tamales: las preguntas más buscadas en Google (y todo lo que necesitas saber)

En México, hablar de tamales es hablar de historia, tradición y comunidad. No importa la época del año: siempre hay dudas que se repiten y que miles de personas buscan en Google, especialmente alrededor de enero y febrero. Desde quién paga los tamales hasta cuántos salen con un kilo de masa, estas preguntas dicen mucho más de lo que parece sobre nuestra cultura. Este artículo reúne las preguntas más frecuentes sobre los tamales y las responde con contexto histórico, datos prácticos y un poco de memoria colectiva.

¿Quién paga los tamales de la rosca de Reyes?

La tradición indica que quien encuentra el muñequito en la Rosca de Reyes es quien debe pagar los tamales el 2 de febrero. Sin embargo, este gesto va mucho más allá de la comida.

En muchas familias mexicanas, encontrar al Niño Dios implica también convertirse en su padrino o madrina. Esto significa asumir el compromiso de cuidarlo simbólicamente, vestir la figura del Niño Jesús y llevarla a bendecir el Día de la Candelaria.

Así, la persona que “saca el niño” no solo invita los tamales, sino que participa activamente en un ritual religioso y familiar que refuerza los lazos comunitarios y la continuidad de la tradición.

¿Cuándo se pagan los tamales de la rosca?

Los tamales se pagan el 2 de febrero, durante el Día de la Candelaria. Esta fecha marca el cierre del ciclo navideño y es cuando tradicionalmente se reúne la familia o los amigos para cumplir la promesa hecha al partir la rosca.

¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero?

La relación entre los tamales y el Día de la Candelaria es un claro ejemplo de sincretismo cultural. Antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas ya realizaban ceremonias agrícolas vinculadas al maíz, alimento sagrado y base de la vida.

Con la evangelización, estas prácticas se integraron al calendario católico. El Día de la Candelaria conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, momento en el que tradicionalmente se lleva a bendecir su figura, vestida con ropas nuevas.

El padrino o madrina del Niño Dios —generalmente quien lo encontró en la rosca— cumple con este ritual y ofrece tamales como parte de la celebración. De esta forma, el maíz y la fe se entrelazan en una tradición que combina herencia indígena y simbolismo religioso.

Comer tamales ese día no es solo una costumbre gastronómica: es un acto que celebra la vida, la abundancia y la comunidad.

¿En cuánto tiempo se cuecen los tamales?

El tiempo de cocción de los tamales suele ser de 1 a 1 hora y media, dependiendo del tamaño, el relleno y la cantidad que se cocine al mismo tiempo.

Un tip tradicional para saber si están listos es observar si la hoja (de maíz o de plátano) se despega fácilmente de la masa. Si lo hace, los tamales están bien cocidos.

También puedes consultar nuestra receta de Tamales Verdes, los más buscados en Google en estas fechas, seguidos de los de rajas y los de piña.

¿Cuántos tamales salen con un kilo de masa?

Con un kilo de masa se pueden preparar aproximadamente 15 a 20 tamales. La cantidad final depende de qué tan grandes se hagan y de la proporción de relleno que se use.

Este dato es clave cuando se planea una tamaliza, especialmente en fechas como la Candelaria, donde cocinar para varias personas es lo más común.

Ingredientes básicos para hacer 100 tamales

Si estás pensando en preparar tamales para una reunión grande, estos son los ingredientes aproximados que se necesitan:



5 kilos de masa de maíz

1.5 a 2 kilos de manteca

Caldo (el necesario para lograr una masa suave)

3 a 4 kilos de relleno (pollo, cerdo, rajas, frijoles, etc.)

Salsa al gusto

Hojas de maíz previamente hidratadas

Sal y especias

Las cantidades pueden variar según la receta y la región, ya que cada familia tiene su propia forma de preparar tamales.

Más que un platillo, una tradición viva

Las preguntas sobre los tamales no solo reflejan curiosidad culinaria, sino también el interés por mantener vivas las tradiciones. Cada búsqueda en Google es una señal de que este platillo sigue siendo parte esencial de la identidad mexicana.

La Rosca de Reyes, el muñequito, el apadrinamiento del Niño Dios, su vestimenta y los tamales de la Candelaria forman un mismo hilo cultural. No son costumbres aisladas, sino rituales que refuerzan la idea de compartir, agradecer y reunirse.

Ya sea por fe, promesa o tradición familiar, los tamales siguen convocando a las personas alrededor de la mesa, recordándonos que en México la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria colectiva.