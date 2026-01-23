Suscríbete
Tendencias

Tamales: las preguntas más buscadas en Google (y todo lo que necesitas saber)

Desde cuántos tamales salen con un kilo de masa, hasta quién paga los tamales de la rosca de Reyes, aquí te respondemos lo que quieres saber.

Enero 23, 2026 • 
Eloísa Carmona
Tamales las preguntas más buscadas en Google.jpg

En México, hablar de tamales es hablar de historia, tradición y comunidad. No importa la época del año: siempre hay dudas que se repiten y que miles de personas buscan en Google, especialmente alrededor de enero y febrero. Desde quién paga los tamales hasta cuántos salen con un kilo de masa, estas preguntas dicen mucho más de lo que parece sobre nuestra cultura. Este artículo reúne las preguntas más frecuentes sobre los tamales y las responde con contexto histórico, datos prácticos y un poco de memoria colectiva.

¿Quién paga los tamales de la rosca de Reyes?

La tradición indica que quien encuentra el muñequito en la Rosca de Reyes es quien debe pagar los tamales el 2 de febrero. Sin embargo, este gesto va mucho más allá de la comida.

En muchas familias mexicanas, encontrar al Niño Dios implica también convertirse en su padrino o madrina. Esto significa asumir el compromiso de cuidarlo simbólicamente, vestir la figura del Niño Jesús y llevarla a bendecir el Día de la Candelaria.

Así, la persona que “saca el niño” no solo invita los tamales, sino que participa activamente en un ritual religioso y familiar que refuerza los lazos comunitarios y la continuidad de la tradición.

quien paga los tamales el 2 de febrero.jpg

¿Cuándo se pagan los tamales de la rosca?

Los tamales se pagan el 2 de febrero, durante el Día de la Candelaria. Esta fecha marca el cierre del ciclo navideño y es cuando tradicionalmente se reúne la familia o los amigos para cumplir la promesa hecha al partir la rosca.

¿Por qué se comen tamales el 2 de febrero?

La relación entre los tamales y el Día de la Candelaria es un claro ejemplo de sincretismo cultural. Antes de la llegada de los españoles, las culturas mesoamericanas ya realizaban ceremonias agrícolas vinculadas al maíz, alimento sagrado y base de la vida.

Con la evangelización, estas prácticas se integraron al calendario católico. El Día de la Candelaria conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo, momento en el que tradicionalmente se lleva a bendecir su figura, vestida con ropas nuevas.

El padrino o madrina del Niño Dios —generalmente quien lo encontró en la rosca— cumple con este ritual y ofrece tamales como parte de la celebración. De esta forma, el maíz y la fe se entrelazan en una tradición que combina herencia indígena y simbolismo religioso.

Comer tamales ese día no es solo una costumbre gastronómica: es un acto que celebra la vida, la abundancia y la comunidad.

¿En cuánto tiempo se cuecen los tamales?

El tiempo de cocción de los tamales suele ser de 1 a 1 hora y media, dependiendo del tamaño, el relleno y la cantidad que se cocine al mismo tiempo.

Un tip tradicional para saber si están listos es observar si la hoja (de maíz o de plátano) se despega fácilmente de la masa. Si lo hace, los tamales están bien cocidos.

También puedes consultar nuestra receta de Tamales Verdes, los más buscados en Google en estas fechas, seguidos de los de rajas y los de piña.

¿Cuántos tamales salen con un kilo de masa?

Con un kilo de masa se pueden preparar aproximadamente 15 a 20 tamales. La cantidad final depende de qué tan grandes se hagan y de la proporción de relleno que se use.

Este dato es clave cuando se planea una tamaliza, especialmente en fechas como la Candelaria, donde cocinar para varias personas es lo más común.

cuantos tamales salen con 1 kilo de masa.jpg

Ingredientes básicos para hacer 100 tamales

Si estás pensando en preparar tamales para una reunión grande, estos son los ingredientes aproximados que se necesitan:

  • 5 kilos de masa de maíz
  • 1.5 a 2 kilos de manteca
  • Caldo (el necesario para lograr una masa suave)
  • 3 a 4 kilos de relleno (pollo, cerdo, rajas, frijoles, etc.)
  • Salsa al gusto
  • Hojas de maíz previamente hidratadas
  • Sal y especias

Las cantidades pueden variar según la receta y la región, ya que cada familia tiene su propia forma de preparar tamales.

Más que un platillo, una tradición viva

Las preguntas sobre los tamales no solo reflejan curiosidad culinaria, sino también el interés por mantener vivas las tradiciones. Cada búsqueda en Google es una señal de que este platillo sigue siendo parte esencial de la identidad mexicana.

La Rosca de Reyes, el muñequito, el apadrinamiento del Niño Dios, su vestimenta y los tamales de la Candelaria forman un mismo hilo cultural. No son costumbres aisladas, sino rituales que refuerzan la idea de compartir, agradecer y reunirse.

Ya sea por fe, promesa o tradición familiar, los tamales siguen convocando a las personas alrededor de la mesa, recordándonos que en México la comida no solo alimenta el cuerpo, sino también la memoria colectiva.

Más de tamales
como hacer tamales
Cómo hacer tamales fácilmente
Aprende a hacer tamales de manera fácil y te quedaran deliciosos
Octubre 11, 2024
 · 
Cocina Fácil
Tamales de piña
Tamales de piña tradicionales
Receta fácil para preparar tamales de piña
Diciembre 10, 2024
 · 
Josselin Melara
tamal chiapaneco
Tamal chiapaneco
Los tamales chiapanecos son una tradición para el Día de la Candelaria así que aprende la receta fácil con nosotros.
Septiembre 07, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamales rojos de pollo
Tamales coloraditos
Enero 25, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamales de maracuyá
Tamales de maracuyá
Septiembre 08, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamales con piña (receta casera)
Tamales con piña
Septiembre 07, 2021
 · 
Cocina Fácil
Tamales con champiñones
Tamales con champiñones
Septiembre 07, 2021
 · 
Cocina Fácil
Tamal de frijol
Tamal de frijol
Septiembre 10, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamal de calabaza
Tamal de calabaza
Septiembre 09, 2021
 · 
Josselin Melara
tamales de bola (originarios de Chiapas)
Tamales de bola
Septiembre 02, 2021
 · 
Cocina Fácil
Tamales de nopal
Tamales de nopal
Mayo 29, 2016
 · 
Josselin Melara
Cómo se hacen los tamales de azafrán
Tamales de azafrán
Septiembre 07, 2021
 · 
Josselin Melara
tamal oaxaqueño de mole
Tamal oaxaqueño de mole
Septiembre 01, 2021
 · 
Cocina Fácil
tamal-elote.jpg
Tamales de elote tradicionales
Para que empieces a preparar los tamales para la Candelaria, te dejamos esta receta fácil de tamales de elote caseros
Enero 11, 2022
 · 
Josselin Melara
Delicioso tamal de haba
Delicioso tamal de haba
Septiembre 03, 2021
 · 
Josselin Melara
tamales chiapanecos toro pinto
Tamales chiapanecos toro pinto
Enero 28, 2021
 · 
Josselin Melara
tamal verde con verdolagas
Tamal verde con verdolagas
Sigue la receta del tamal verde con verdolagas que Cocina Fácil te enseña a crear y disfruta de todo lo que realizas con tus manos.
Noviembre 13, 2022
 · 
Cocina Fácil
tamales dulces de manjar
Tamales dulces de manjar
¿Quieres algo rico y tradicional? Te traemos estos riquísimos tamales dulces de manjar que te dejarán con muy buen sabor de boca.
Enero 28, 2021
 · 
Josselin Melara
tamal de chilaquil
Tamal relleno de chilaquiles
Si eres indeciso y no sabes qué desayunar, tenemos la solución perfecta: este tamal relleno de chilaquiles. ¡Aprende a prepararlos!
Septiembre 06, 2021
 · 
Cocina Fácil
tamales de cochinita pibil
Tamales de cochinita pibil
La receta más rica y sencilla de tamales de cochinta te la dejamos aquí
Febrero 17, 2025
 · 
Cocina Fácil
Tamal de picadillo con acelga
Tamal de picadillo con acelga
Septiembre 13, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamales de frijoles negros refritos
Tamales de frijoles negros refritos
Septiembre 08, 2021
 · 
Cocina Fácil
tamal-vainilla-con-fresa.jpg
Tamal de vainilla con fresas
Septiembre 08, 2021
 · 
Josselin Melara
Tamales de elote con rajas
Tamales de elote con rajas
Septiembre 05, 2021
 · 
Cocina Fácil
Tamal de zarzamora y queso crema
Tamal de zarzamora y queso crema
Marzo 07, 2025
 · 
Cocina Fácil
Tamales de camarón estilo Nayarit
Tamales de camarón estilo Nayarit
Enero 27, 2022
 · 
Josselin Melara

tamales tradicionales tamales mexicanos Día de la Candelaria platillos tradicionales de México
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Ofertas súper martes 20 y miércoles 21 de enero 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 20 y 21 de enero de 2026
Enero 20, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en frutas y verduras este martes 13 y miércoles 14 de enero de 2026
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 13 y 14 de enero de 2026
Enero 13, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
roscas diferentes 2026.jpg
Tendencias
10 roscas de reyes diferentes: rellenas y temáticas
Enero 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025
Diciembre 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
rituales con comida para manifestar en ano nuevo.jpg
Tendencias
Comer con intención en Nochevieja: rituales con comida para recibir el Año Nuevo
Diciembre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_23y24diciembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025
Diciembre 23, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
antojitos colimenos para navidad tamales rosas.jpg
Especiales
Antojitos navideños colimenses para una Navidad diferente
Diciembre 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas practicas mudanza.jpg
Recetarios
5 recetas súper fáciles que te ayudan a sobrevivir cuando te acabas de mudar
Mudarte es temporal, pero comer mal por días no debería ser parte del proceso.
Enero 21, 2026
 · 
Eloísa Carmona
insulina y los carbohidratos qué alimentos evitar.jpg
Salud y nutrición
La relación entre la insulina y los carbohidratos: ¿qué alimentos evitar?
Lo que debes saber para evitar picos de glucosa.
Enero 20, 2026
 · 
Eloísa Carmona
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Recetarios
Bebidas con whisky para elevar el ánimo
Que no te sientas mal en el Blue Monday, estas bebidas son especiales para elevar el ánimo y son muy fáciles de preparar.
Enero 19, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
Jugo antiinflamatorio para el acné.jpg
Salud y nutrición
Jugo antiinflamatorio para el acné
Mejor que una rutina de skincare de 10 pasos.
Enero 19, 2026
 · 
Eloísa Carmona
alimentos para regenerar articulaciones.jpg
Salud y nutrición
Otros alimentos además del caldo de hueso que ayudan a regenerar las articulaciones
Dale un apoyo extra a las articulaciones, reduce la inflamación y fortalece el cartílago de forma natural.
Enero 16, 2026
 · 
Eloísa Carmona
quitar cochinilla algodonosa con vinagre remedio casero.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la cochinilla algodonosa de tus plantas con vinagre
Un remedio casero, económico y efectivo para proteger tus plantas y mantenerlas libres de plagas de forma natural.
Enero 15, 2026
 · 
Eloísa Carmona