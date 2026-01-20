Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 20 y 21 de enero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

Kiwi: De $99.00 a $88.00 el kilo

Jamaica: De $164.00 a $160.00 el kilo

Apio: De $29.90 a $24.50 el kilo

Jícama: De $29.90 a $24.50 la pieza

Durazno Rojo: De $74.00 a $69.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Brócoli: De $51.50 a $49.80 el kilo

Melón Chino: De $33.50 a $21.50 el kilo

Champiñón: De $100.90 a $89.80 el kilo

Chile Serrano: De $58.90 a $49.80 los 170 g

Papaya: De $39.90 a $29.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Guayaba: De $65.00 a $49.90 el kilo

Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo

Mandarina: De $54.00 a $29.90 el kilo

Pepino: De $24.00 a $19.90 el kilo

Limón Agrio: De $39.90 a $19.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo

Pera de Anjou: De $59.00 a $44.50 el kilo

Lechuga Romana: De $26.00 a $20.00 la pieza

Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo

Cilantro: De $12.90 a $10.00 la pieza Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 20 y mañana miércoles 21 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.