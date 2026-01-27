Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 27 y 28 de enero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Durazno Rojo: De $79.00 a $49.90 el kilo
- Frambuesa: De $59.90 a $44.90 los 170 g
- Pimiento Verde: De $88.50 a $46.50 el kilo
- Papa Blanca: De $32.50 a $21.90 la pieza
- Ajo: De $149.90 a $36.80 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Fresas: De $60.90 a $39.80 los 454 g
- Manzana Red Delicious: De $43.90 a $39.90 el kilo
- Aguacate: De $48.50 a $34.80 el kilo
- Naranja: De $27.50 a $23.80 el kilo
- Papa Blanca: De $32.50 a $19.80 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Zanahoria: De $26.90 a $13.90 el kilo
- Lechuga Romana: De $24.90 a $14.90 la pieza
- Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo
- Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo
- Papa Blanca: De $34.90 a $21.90 los el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Jitomate Saladet: De $20.00 a $14.50 el kilo
- Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo
- Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo
- Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo
- Naranja: De $49.90 a $20.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 27 y mañana miércoles 28 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.