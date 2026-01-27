Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 27 y 28 de enero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Durazno Rojo: De $79.00 a $49.90 el kilo

Frambuesa: De $59.90 a $44.90 los 170 g

Pimiento Verde: De $88.50 a $46.50 el kilo

Papa Blanca: De $32.50 a $21.90 la pieza

Ajo: De $149.90 a $36.80 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Fresas: De $60.90 a $39.80 los 454 g

Manzana Red Delicious : De $43.90 a $39.90 el kilo

Aguacate: De $48.50 a $34.80 el kilo

Naranja: De $27.50 a $23.80 el kilo

Papa Blanca: De $32.50 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Banderillas coreanas con papa Angelo DeSantis/Getty Images

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

Zanahoria: De $26.90 a $13.90 el kilo

Lechuga Romana: De $24.90 a $14.90 la pieza

Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo

Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo

Papa Blanca: De $34.90 a $21.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

Jitomate Saladet: De $20.00 a $14.50 el kilo

Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo

Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo

Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo

Naranja: De $49.90 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 27 y mañana miércoles 28 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

