Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 27 y 28 de enero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Enero 27, 2026 • 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper este 27 y 28 de enero de 2026

Aprovecha las ofertas el martes y miércoles 27 y 28 de enero 2026

Oscar Wong/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Albondigas con salsa de durazno en brochetas

También podría interesarte: 17 recetas con durazno deliciosas

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Durazno Rojo: De $79.00 a $49.90 el kilo
  • Frambuesa: De $59.90 a $44.90 los 170 g
  • Pimiento Verde: De $88.50 a $46.50 el kilo
  • Papa Blanca: De $32.50 a $21.90 la pieza
  • Ajo: De $149.90 a $36.80 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Fresas con crema

También te podría interesar: Las mejores recetas que puedes hacer con fresas

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Fresas: De $60.90 a $39.80 los 454 g
  • Manzana Red Delicious: De $43.90 a $39.90 el kilo
  • Aguacate: De $48.50 a $34.80 el kilo
  • Naranja: De $27.50 a $23.80 el kilo
  • Papa Blanca: De $32.50 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Banderillas con papa

Banderillas coreanas con papa

Angelo DeSantis/Getty Images

También te podría interesar: Recetas infalibles de banderillas para hacerle a tus hijos

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Zanahoria: De $26.90 a $13.90 el kilo
  • Lechuga Romana: De $24.90 a $14.90 la pieza
  • Aguacate Hass: De $54.00 a $47.90 el kilo
  • Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo
  • Papa Blanca: De $34.90 a $21.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Pechugas con elote y coulis de jitomate

También te podría interesar: Guisados con pollo deliciosos

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Jitomate Saladet: De $20.00 a $14.50 el kilo
  • Pepino: De $24.00 a $20.00 el kilo
  • Piña Miel: De $35.50 a $25.00 el kilo
  • Melón Chino: De $34.90 a $26.90 el kilo
  • Naranja: De $49.90 a $20.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 27 y mañana miércoles 28 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
