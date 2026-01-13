Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 13 y 14 de enero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Pimiento Verde: De $80.50 a $49.50 el kilo

Cereza Natural: De $175.00 a $85.00 el kilo

Tomate Bola: De $32.90 a $9.90 el kilo

Coliflor: De $69.90 a $36.50 la pieza

Piña Gota Miel: De $29.90 a $14.90 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Mandarina: De $78.90 a $29.80 el kilo

Papa Blanca: De $32.50 a $21.80 el kilo

Papaya: De $39.90 a $36.80 el kilo

Frambuesas: De $59.90 a $46.80 los 170 g

Plátano: De $20.50 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Toronja: De $45.00 a $19.90 el kilo

Manzana Granny Smith: De $59.00 a $29.90 el kilo

Mandarina: De $54.00 a $29.90 el kilo

Pepino: De $32.90 a $14.90 el kilo

Jitomate Saladet: De $29.90 a $14.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas incluyen las siguientes:



Piña Miel: De $35.50 a $15.00 el kilo

Fresas: De $54.00 a $39.00 los 454 g

Lechuga Romana: De $26.90 a $20.00 la pieza

Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo

Sandía Roja: De $23.00 a $16.50 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 13 y mañana miércoles 14 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

