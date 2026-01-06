Suscríbete
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Enero 06, 2026 
EloÍsa Duecker
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras

Maria Korneeva/Getty Images

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

Recetas con berenjena

También te puede interesar: 23 recetas con berenjena que no imaginabas

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Zanahoria: De $14.50 a $9.50 el kilo
  • Toronja: De $44.90 a $19.50 el kilo
  • Mandarina: De $52.00 a $29.90 el kilo
  • Pepino Verde: De $22.50 a $14.50 el kilo
  • Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

Pollo gratinado con brócoli

También te puede interesar: Pollo gratinado con brócoli

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Champiñón Blanco: De $100.90 a $80.72 el kilo
  • Piña Gota Miel: De $30.50 a $16.80 el kilo
  • Brócoli: De $51.50 a $49.80 el kilo
  • Uva Roja sin Semilla: De $77.90 a $69.80 el kilo
  • Calabaza Italiana: De $39.50 a $34.50 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Receta de papa al horno gratinada

También te puede interesar: Papas gratinadas con jamón al horno

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Papa Blanca Alfa: De $34.90 a $32.90 el kilo
  • Perón Golden Chihuahua: De $49.90 a $34.90 el kilo
  • Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
  • Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
  • Sandía Roja: De $23.00 a $16.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Recetas con zanahoria

También puede interesarte: Recetas sabrosas con zanahoria

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Pera de Anjou: De $59.00 a $44.50 el kilo
  • Pepino: De $32.90 a $20.00 el kilo
  • Zanahoria: De $25.00 a $14.90 el kilo
  • Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo
  • Naranja: De $64.00 a $15.00 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 6 y mañana miércoles 7 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
