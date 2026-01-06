Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:
Chedraui – Martimiércoles
En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:
- Zanahoria: De $14.50 a $9.50 el kilo
- Toronja: De $44.90 a $19.50 el kilo
- Mandarina: De $52.00 a $29.90 el kilo
- Pepino Verde: De $22.50 a $14.50 el kilo
- Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo
Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.
Soriana – Martes y Miércoles del Campo
Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:
- Champiñón Blanco: De $100.90 a $80.72 el kilo
- Piña Gota Miel: De $30.50 a $16.80 el kilo
- Brócoli: De $51.50 a $49.80 el kilo
- Uva Roja sin Semilla: De $77.90 a $69.80 el kilo
- Calabaza Italiana: De $39.50 a $34.50 el kilo
Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.
Walmart – Martes de Frescura
Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:
- Papa Blanca Alfa: De $34.90 a $32.90 el kilo
- Perón Golden Chihuahua: De $49.90 a $34.90 el kilo
- Piña Miel: De $39.90 a $16.90 el kilo
- Toronja: De $45.00 a $29.90 el kilo
- Sandía Roja: De $23.00 a $16.90 los el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.
Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha
Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:
- Pera de Anjou: De $59.00 a $44.50 el kilo
- Pepino: De $32.90 a $20.00 el kilo
- Zanahoria: De $25.00 a $14.90 el kilo
- Melón Chino: De $34.90 a $29.50 el kilo
- Naranja: De $64.00 a $15.00 el kilo
Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea
¿Dónde conviene más comprar?
Hoy, martes 6 y mañana miércoles 7 de enero del 2026, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.
