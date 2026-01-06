Suscríbete
Salud y nutrición

Infusiones y hierbas que ayudan a regular el azúcar en sangre

Te decimos cómo prepararlas e incluirlas en tu día a día.

Enero 06, 2026 • 
Eloísa Carmona
infusiones para regular azucar en la sangre.jpg

Mantener niveles estables de azúcar en sangre es clave para la salud metabólica, la energía diaria y la prevención de enfermedades como la diabetes tipo 2. Además de una alimentación equilibrada y actividad física regular, algunas infusiones y hierbas han sido tradicionalmente utilizadas como apoyo natural para mejorar la sensibilidad a la insulina y evitar picos de glucosa.

Es importante aclarar que no sustituyen tratamientos médicos, pero sí pueden formar parte de un enfoque integral de bienestar.

Canela: una de las más estudiadas

La canela es probablemente la hierba más conocida cuando se habla de glucosa en sangre. Diversos estudios sugieren que puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir los niveles de glucosa en ayunas.

Cómo usarla:

  • En infusión con una raja de canela
  • Espolvoreada en avena, yogur o café
  • Se recomienda consumirla con moderación y preferir la canela de Ceilán.

Té verde: antioxidantes que apoyan el metabolismo

El té verde contiene catequinas, compuestos antioxidantes que pueden ayudar a regular el metabolismo de los carbohidratos y mejorar el control glucémico.

Beneficios adicionales:

  • Favorece la salud cardiovascular
  • Apoya el control del peso
  • Reduce la inflamación

Hojas de guayaba: tradición con respaldo científico

Muy utilizadas en la medicina tradicional, las hojas de guayaba han mostrado efectos positivos en la reducción de picos de glucosa después de las comidas.

Cómo prepararlas: Hervir de 3 a 5 hojas en agua durante 10 minutos y consumir después de los alimentos principales.

Fenogreco: semillas con efecto hipoglucemiante

Las semillas de fenogreco contienen fibra soluble y compuestos que ayudan a ralentizar la absorción de azúcares en el intestino.

Formas de consumo:

  • En infusión
  • Molidas y añadidas a alimentos

Su sabor es intenso, por lo que se recomienda comenzar con pequeñas cantidades.

Manzanilla: aliada suave pero constante

Además de sus efectos calmantes, la manzanilla puede ayudar a reducir el estrés oxidativo asociado con niveles elevados de glucosa, lo que favorece un mejor control metabólico a largo plazo.

Es ideal para consumirse por la noche y para personas que buscan una opción suave y digestiva

Hojas de moringa: nutrición y control glucémico

La moringa es rica en antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos que pueden ayudar a regular el azúcar en sangre y reducir la inflamación.

Recomendación: Tomarla en infusión o en polvo, acompañando comidas principales.

Jengibre: mejora la respuesta metabólica

El jengibre puede ayudar a mejorar la captación de glucosa por las células y favorecer una mejor respuesta a la insulina.

Tip práctico: Combinar jengibre fresco con limón en infusión para potenciar sus beneficios.

¿Cómo incorporarlas de forma segura?

  • Consumir 1 a 2 tazas al día
  • No endulzar con azúcar ni miel
  • Consultar con un profesional de la salud si se toman medicamentos para la glucosa
  • Usarlas como complemento, no como tratamiento principal

Un enfoque integral es la clave

Las infusiones y hierbas pueden ser grandes aliadas, pero su efecto es mayor cuando se acompañan de una alimentación balanceada, buena hidratación, sueño adecuado y movimiento diario.

Cuidar el azúcar en sangre no se trata de soluciones rápidas, sino de hábitos sostenibles que apoyan al cuerpo todos los días.

infusiones hierbas remedios para la diabetes azúcar en la sangre
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

hidratacion forzada.jpg
Salud y nutrición
Hidratación forzada: 3 señales que podrían indicar que te estás sobredhidratando
Enero 05, 2026
 · 
Eloísa Carmona
propositos realistas 2026.jpg
Salud y nutrición
7 propósitos realistas de nutrición para el 2026
Diciembre 31, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como tomar café sin ansiedad suplementos.jpg
Salud y nutrición
¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?
Diciembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
dieta portafolio para bajar el colesterol.jpg
Salud y nutrición
La dieta poco conocida pero muy efectiva para bajar el colesterol
Diciembre 19, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos a evitar si tienes artritis.jpg
Salud y nutrición
Qué alimentos y bebidas debes evitar si tienes artritis
Diciembre 18, 2025
 · 
Eloísa Carmona
mejor dieta para envejecer bien.jpg
Salud y nutrición
La dieta ideal para envejecer mejor si eres mujer
Diciembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
berro sobre la sopa mejor vegetal.jpg
Salud y nutrición
Este es el mejor vegetal que puedes comer para perder peso
Diciembre 16, 2025
 · 
Eloísa Carmona
alimentos ricos en calcio.jpg
Salud y nutrición
8 alimentos ricos en calcio además de la leche
Diciembre 15, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Ofertas en el súper este 6 y 7 de enero de 2026 en frutas y verduras
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 6 y 7 de enero de 2026
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Enero 06, 2026
 · 
EloÍsa Duecker
roscas diferentes 2026.jpg
Tendencias
10 roscas de reyes diferentes: rellenas y temáticas
Con panes distintos, rellenas, o mucho más excéntricas, con temáticas como las Guerreras K-pop, Capibaras o la serie Stranger Things.
Enero 02, 2026
 · 
Eloísa Carmona
ensaladas elegantes.jpg
Recetarios
15 ensaladas elegantes para ocasiones especiales
Frescas, crujientes, templadas o con frutas, aquí te damos ideas para acompañar tu plato principal.
Diciembre 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 30, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
rituales con comida para manifestar en ano nuevo.jpg
Tendencias
Comer con intención en Nochevieja: rituales con comida para recibir el Año Nuevo
Más allá de las 12 uvas, aquí hay tres formas diferentes de atraer la abundancia en una noche tan especial como la del 31 de diciembre.
Diciembre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas sin esfuerzo.jpg
Recetarios
3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)
Sin recetas largas ni ensuciar mil trastes.
Diciembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona