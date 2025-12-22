Suscríbete
Antojitos navideños colimenses para una Navidad diferente

La gastronomía regional decembrina tiene muchos sabores para deleitar nuestros paladares.

Diciembre 22, 2025 
Eloísa Carmona
antojitos colimenos para navidad tamales rosas.jpg

La temporada navideña en México destaca en particular por los sabores que se comparten alrededor de la mesa y que fortalecen los lazos familiares, porque además de los clásicos, tenemos gastronomía regional para deleitar aún más nuestros paladares. En Colima, los platillos tradicionales de diciembre conservan la esencia de la gastronomía mexicana, pero incorporan ingredientes, técnicas y costumbres locales.

Uno de los grandes protagonistas de las celebraciones decembrinas es el ponche navideño, una bebida caliente elaborada con frutas de temporada como tejocote, guayaba, manzana, naranja, además de canela y piloncillo. Pero en Colima, esta bebida tiene una variante muy particular y se elabora a partir de granada, que integra granada fresca con otras frutas locales como ciruela, guayabilla, jamaica, nuez y cacahuate. En algunas preparaciones se añade un toque de tuxca, un destilado de agave típico de la región, que aporta un carácter más intenso e identidad colimense a esta bebida.

ponche de granada colimeno.jpg

Los tamales, infaltables en la Navidad mexicana, también tienen expresiones únicas en la cocina colimense. Entre los más representativos destaca el tamal colado, que a diferencia de otros no se cuece al vapor, sino que puede cuajarse a fuego directo o incluso a temperatura ambiente y se sirve frío, generalmente como postre o merienda.

Otro ejemplo singular es el mezcaltamal, preparado con masa de pinole endulzada con piloncillo, aromatizada con canela y clavo, y rellena de frijoles martajados también mezclados con piloncillo, logrando un contraste dulce-salado. Su cocción se realiza envuelto en hojas de un maguey endémico que le da nombre.

tamales colimenos navidad.jpg

El tamal de ceniza rojo es típico de comunidades como Las Conchas, para su elaboración se usa el palo Brasil el cual permite obtener una ceniza especial que tiñe la masa de un color rojizo; estos tamales se rellenan con frijoles martajados y se envuelven en hoja de milpa, su sabor es un deleite.

La mesa navideña colimense también se distingue por el pozole seco, una versión regional de este platillo emblemático mexicano. A diferencia del pozole tradicional, en Colima se sirve sin caldillo, lo que concentra los sabores del maíz, la carne y las especias. Se presenta sobre tostadas crujientes y se acompaña con salsa bien condimentada, además de lechuga, rábano y cebolla, creando una combinación de texturas y aromas que lo hacen un platillo protagonista durante las celebraciones decembrinas.

pozole seco colimeno.jpg

Disfrutar la Navidad al estilo colimense es integrarse a la vida cotidiana y festiva del estado, donde los sabores tradicionales están presentes en posadas, reuniones familiares y celebraciones comunitarias. La gastronomía decembrina se convierte así en un atractivo esencial para quienes visitan Colima durante estas fechas.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
