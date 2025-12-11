Suscríbete
Recetarios

22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año

Si quieres salir de lo tradicional este año, estos platillos originales, fáciles y llenos de sabor son perfectos para celebrar una Navidad inolvidable.

Diciembre 11, 2025 • 
Cocina Fácil
Chuletas de cerdo con nuez de la India

La Navidad merece algo más que el menú de siempre. Si este año quieres innovar sin perder el espíritu acogedor de la temporada, estas opciones te ayudarán a servir una cena memorable, diferente y llena de sabor. Desde platillos clásicos con giros inesperados hasta propuestas frescas que harán lucir tu mesa, aquí tienes tres recetas completas y fáciles de preparar.

1. Lomo de cerdo en salsa de frutos rojos y vino tinto

Ingredientes:

  • 1.2 kg de lomo de cerdo
  • 2 tazas de frutos rojos (arándanos, frambuesas, moras)
  • 1 taza de vino tinto
  • 2 cucharadas de miel
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación:

  1. Sazona el lomo con sal, pimienta y ajo.
  2. Séllalo en una sartén caliente con mantequilla hasta que dore por todos lados.
  3. En una olla, mezcla los frutos rojos, el vino y la miel. Cocina hasta espesar ligeramente.
  4. Coloca el lomo en una bandeja, báñalo con la salsa y hornea a 180°C por 45 minutos.
  5. Rebana y sirve con la salsa caliente encima.

2. Salmón glaseado con miso y miel

Ingredientes:

  • 4 filetes de salmón
  • 2 cucharadas de pasta miso
  • 2 cucharadas de miel
  • 1 cucharada de salsa de soya
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • 1 cucharadita de jengibre rallado

Preparación:

  1. Mezcla el miso, la miel, la soya, el limón y el jengibre hasta obtener un glaseado.
  2. Coloca los filetes de salmón en una charola y barnízalos generosamente.
  3. Hornea a 200°C durante 12-15 minutos o hasta que el salmón esté caramelizado.
  4. Sirve con arroz blanco o ensalada fresca.

3. Pasta cremosa con champiñones y nuez (vegetariana)

Ingredientes:

  • 300 g de pasta corta
  • 2 tazas de champiñones rebanados
  • 1 taza de crema para cocinar
  • 1 diente de ajo picado
  • ½ taza de nuez troceada
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Preparación:

  1. Cocina la pasta al dente.
  2. En una sartén con mantequilla, sofríe el ajo y los champiñones hasta que suelten jugo.
  3. Agrega la crema, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  4. Incorpora la pasta y mezcla hasta cubrir.
  5. Termina con nuez tostada encima.

¿Quieres más ideas navideñas?

Checa nuestra selección con más recetas, desde entradas hasta postres, para armar un menú completo, personalizado y diferente esta Navidad.

piña rellena de carne
Piña rellena de carne de cerdo a la BBQ
Junio 20, 2019
 · 
Cocina Fácil
Lasa&#xF1;a a la bolo&#xF1;esa
Lasaña a la boloñesa
Noviembre 03, 2017
 · 
Josselin Melara
pollo en salsa cremosa de mandarina
Pollo en salsa cremosa de mandarina
Junio 24, 2014
 · 
Josselin Melara
Pica&#xF1;a al horno con piquillos y papas de cambray
Picaña al horno con piquillos y papas de cambray
Mayo 20, 2017
 · 
Josselin Melara
Mariscada de langostinos
Mariscada de langostinos con aderezo de miel y mostaza
Febrero 21, 2021
 · 
Josselin Melara
Pork belly del chef Marco Valdivia
Pork belly con salsa de mostaza: receta secreta del chef Marco Valdivia
Diciembre 15, 2023
 · 
Cocina Fácil
Medallones de pollo con tocino
Medallones de pollo con tocino
Julio 15, 2015
 · 
Josselin Melara
Lomo con tocino y ciruela pasa
Lomo con tocino y ciruela pasa
Diciembre 09, 2016
 · 
Josselin Melara
Salm&#xF3;n al horno con costra de mostaza
Salmón al horno con costra de mostaza
Enero 07, 2015
 · 
Josselin Melara
Pollo al horno con chabacano y espinaca baby
Pollo al horno con chabacano y espinaca baby
Marzo 04, 2013
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer costillas de cerdo al horno de manera fácil
Costillas de cerdo al horno fáciles de hacer
Noviembre 14, 2024
 · 
Lizzie Rodríguez
medallones de filete de res al vino tinto
Medallones de filete de res al vino tinto
Enero 08, 2020
 · 
Josselin Melara
Salmo&#x301;n glaseado al tequila
Salmón glaseado al tequila
Septiembre 05, 2015
 · 
Josselin Melara
ensalada-waldorf.jpg
Salud y nutrición
La mejor ensalada de manzana con pollo
Diciembre 18, 2023
 · 
Jatziri Sánchez
Chuletas a la naranja
Chuletas a la naranja
Octubre 28, 2013
 · 
Josselin Melara
Fetuccini con chuletas de cordero
Fetuccini con chuletas de cordero
Septiembre 09, 2015
 · 
Josselin Melara
Berenjenas rellenas
Berenjenas rellenas
Agosto 17, 2021
 · 
Josselin Melara
Pato laqueado
Pato laqueado para una cena navideña original y deliciosa
Diciembre 20, 2022
 · 
Josselin Melara
peras pochadas
Peras pochadas con vino tinto
Diciembre 29, 2022
 · 
Josselin Melara

menú navideño comida navideña cena navideña
Cocina Fácil
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

adobos para pierna lomo o pavo.jpg
Recetarios
Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente
Diciembre 10, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Panqué de naranja con Nutella
Recetarios
Postres con Nutella para endulzar tu Navidad
Diciembre 04, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas-para-invierno.jpg
Recetarios
Todas las recetas que necesitas probar este invierno
Diciembre 03, 2025
 · 
Eloísa Carmona
bacalao y vino.jpg
Tips de Cocina
Maridaje ideal: Estos son los vinos que mejor acompañan un bacalao a la vizcaína
Diciembre 02, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras
Recetarios
Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer
Noviembre 20, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas-carne-molida.jpg
Recetarios
Recetas con carne molida para cuando no sabes qué hacer
Noviembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de comida facil en airfryer.jpg
Recetarios
5 recetas fáciles y deliciosas para preparar en tu airfryer
Noviembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de tacos ligeros para cenar.jpg
Recetarios
9 recetas de tacos ligeros para cenar
Octubre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Host City Ciudad de México marca el inicio de una cuenta regresiva llena de actividades que fusionan deporte, gastronomía, cultura y entretenimiento.
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
cuanta carne al año es saludable.jpg
Salud y nutrición
Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva
Más alimentos vegetales, mayor esperanza de vida.
Diciembre 09, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
evitar subir de peso en perimenopausia.jpg
Salud y nutrición
3 cambios en tu dieta para evitar subir de peso en la perimenopausia
Aunque ganar peso puede ser característico de este ciclo hormonal, no es inevitable. Aquí te contamos cómo lograrlo.
Diciembre 08, 2025
 · 
Eloísa Carmona
oleato cafe con aceite de oliva para que sirve.jpg
Salud y nutrición
Aceite de oliva en tu café matutino: ¿para qué sirve y por qué es saludable?
Este pequeño gesto que puede ayudar a tu digestión (y a prevenir cálculos biliares)
Diciembre 05, 2025
 · 
Eloísa Carmona
el pan se guarda en el refrigerador.jpg
Tips de Cocina
¿El pan se guarda en el refrigerador?
¿Refrigerar, congelar o dejarlo fuera? Aquí te contamos cuál es realmente la mejor forma de conservar tu pan y por qué.
Diciembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona