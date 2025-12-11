22 cenas de Navidad diferentes para sorprender este año

La Navidad merece algo más que el menú de siempre. Si este año quieres innovar sin perder el espíritu acogedor de la temporada, estas opciones te ayudarán a servir una cena memorable, diferente y llena de sabor. Desde platillos clásicos con giros inesperados hasta propuestas frescas que harán lucir tu mesa, aquí tienes tres recetas completas y fáciles de preparar.
1. Lomo de cerdo en salsa de frutos rojos y vino tinto
Ingredientes:
- 1.2 kg de lomo de cerdo
- 2 tazas de frutos rojos (arándanos, frambuesas, moras)
- 1 taza de vino tinto
- 2 cucharadas de miel
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cucharada de mantequilla
- Sal y pimienta al gusto
Preparación:
- Sazona el lomo con sal, pimienta y ajo.
- Séllalo en una sartén caliente con mantequilla hasta que dore por todos lados.
- En una olla, mezcla los frutos rojos, el vino y la miel. Cocina hasta espesar ligeramente.
- Coloca el lomo en una bandeja, báñalo con la salsa y hornea a 180°C por 45 minutos.
- Rebana y sirve con la salsa caliente encima.
2. Salmón glaseado con miso y miel
Ingredientes:
- 4 filetes de salmón
- 2 cucharadas de pasta miso
- 2 cucharadas de miel
- 1 cucharada de salsa de soya
- 1 cucharada de jugo de limón
- 1 cucharadita de jengibre rallado
Preparación:
- Mezcla el miso, la miel, la soya, el limón y el jengibre hasta obtener un glaseado.
- Coloca los filetes de salmón en una charola y barnízalos generosamente.
- Hornea a 200°C durante 12-15 minutos o hasta que el salmón esté caramelizado.
- Sirve con arroz blanco o ensalada fresca.
3. Pasta cremosa con champiñones y nuez (vegetariana)
Ingredientes:
- 300 g de pasta corta
- 2 tazas de champiñones rebanados
- 1 taza de crema para cocinar
- 1 diente de ajo picado
- ½ taza de nuez troceada
- 2 cucharadas de mantequilla
- Sal, pimienta y nuez moscada al gusto
Preparación:
- Cocina la pasta al dente.
- En una sartén con mantequilla, sofríe el ajo y los champiñones hasta que suelten jugo.
- Agrega la crema, sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Incorpora la pasta y mezcla hasta cubrir.
- Termina con nuez tostada encima.
¿Quieres más ideas navideñas?
Checa nuestra selección con más recetas, desde entradas hasta postres, para armar un menú completo, personalizado y diferente esta Navidad.