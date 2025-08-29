¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos

En estas fiesta patrias, todos soñamos con una mesa mexicana colorida y llena de sabor sin gastar de más. Con trucos de decoración, ingredientes accesibles y mucha creatividad. Aquí te dejamos algunos tips para que tu mesa se vea espectacular.

Colores alegres

La esencia de una mesa mexicana está en sus colores vibrantes. Pro-tip Cocina Fácil: por un mantel de tonos vivos como rojo, verde o amarillo, o bien usa un camino de mesa con bordados artesanales. Puedes improvisar uno con un rebozo o una tela colorida que tengas en casa. Mezcla servilletas de diferentes colores o estampados para dar un aire festivo.

Vajilla tradicional

No necesitas platos caros. La loza de barro puede lograr un look rústico y auténtico. Los detalles pequeños que hacen la diferencia: usa vasos de colores, jarritos de barro, platos y cucharitas de madera para la salsa. Pro-tip Cocina Fácil: usa frascos reciclados como vasos para agua

Menú sencillo pero con identidad

Elige platillos tradicionales sencillos y fáciles de preparar que luzcan bien en el centro, como guacamole con totopos caseros, tacos dorados, ensalada de nopales con jitomate y queso fresco y aguas frescas de jamaica, horchata.

Decoración comestible

Haz que tu comida también sea parte de la decoración. Puedes colocar chiles de diferentes variedades en una cesta o servir el pan o las tortillas en un canasto con una bella servilleta bordada. Estos detalles, además de vistosos, mantienen la esencia mexicana.

El toque final con artesanías y flores

Para agregar un plus a tu mesa, coloca algunos elementos decorativos que puedes reutilizar: flores ade papel o girasoles frescos, velitas de colores o artesanías mexicanas.