Tips de Cocina

¿No sabes cómo decorar tu mesa este 15 de septimbre? Aquí te contamos

Tener una fiesta para el 16 de septiembre no tiene por qué ser incosteable.

August 29, 2025
como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpg

En estas fiesta patrias, todos soñamos con una mesa mexicana colorida y llena de sabor sin gastar de más. Con trucos de decoración, ingredientes accesibles y mucha creatividad. Aquí te dejamos algunos tips para que tu mesa se vea espectacular.

Colores alegres

La esencia de una mesa mexicana está en sus colores vibrantes. Pro-tip Cocina Fácil: por un mantel de tonos vivos como rojo, verde o amarillo, o bien usa un camino de mesa con bordados artesanales. Puedes improvisar uno con un rebozo o una tela colorida que tengas en casa. Mezcla servilletas de diferentes colores o estampados para dar un aire festivo.

Vajilla tradicional

no-sabes-como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpeg

No necesitas platos caros. La loza de barro puede lograr un look rústico y auténtico. Los detalles pequeños que hacen la diferencia: usa vasos de colores, jarritos de barro, platos y cucharitas de madera para la salsa. Pro-tip Cocina Fácil: usa frascos reciclados como vasos para agua

Menú sencillo pero con identidad

Elige platillos tradicionales sencillos y fáciles de preparar que luzcan bien en el centro, como guacamole con totopos caseros, tacos dorados, ensalada de nopales con jitomate y queso fresco y aguas frescas de jamaica, horchata.

Decoración comestible

Haz que tu comida también sea parte de la decoración. Puedes colocar chiles de diferentes variedades en una cesta o servir el pan o las tortillas en un canasto con una bella servilleta bordada. Estos detalles, además de vistosos, mantienen la esencia mexicana.

El toque final con artesanías y flores

:tips-de-cocina:no-sabes-como-decorar-tu-mesa-este-15-de-septimbre-aqui-te-contamos.jpeg

Para agregar un plus a tu mesa, coloca algunos elementos decorativos que puedes reutilizar: flores ade papel o girasoles frescos, velitas de colores o artesanías mexicanas.

tacos mexicanos frases mexicanas alimentos mexicanos
