Recetarios

Todas las recetas que necesitas probar este invierno

Este invierno, deja que tu cocina sea el refugio perfecto del frío.

Diciembre 03, 2025 • 
Eloísa Carmona
Cuando llega el invierno, el cuerpo pide calor, sabor y esos platillos reconfortantes que llenan la casa de aroma y el corazón de apapacho. Es la temporada perfecta para volver a la cocina, desempolvar las ollas y dejar que los ingredientes de temporada hagan su magia.

Aquí te dejamos todas las recetas que debes probar este invierno para disfrutar días fríos con comida cálida, nutritiva y deliciosa.

1. Sopas y caldos que abrigan

Nada supera a un buen plato humeante. Desde sopas cremosas de calabaza y zanahoria, hasta caldos tradicionales como el de pollo con jengibre o un reconfortante caldo de huesos, perfectos para fortalecer el sistema inmune.

Caldos y sopas mexicanas

Disfruta algo calientito con estas sopas y caldos muy mexicanos

Cómo hacer una clásica birria rápido y fácil
Aprende a preparar una auténtica birria de res en casa con esta receta tradicional. Un platillo lleno de sabor y textura que te conquistará desde el primer bocado
Marzo 07, 2024
 · 
Alondra Álvarez
Cómo preparar el famoso pozole rojo.
Pozole rojo tradicional
El pozole rojo tradicional es un platillo que no debe faltar en tus fiestas; aprende cómo prepararlo con esta receta fácil y deliciosa.
Julio 17, 2017
 · 
Josselin Melara
Caldo de camarón seco
Este caldo de camarón es uno de los más populares para la cena de Navidad.
Julio 30, 2019
 · 
Cocina Fácil
Delicioso mole de olla con tuétano
Para que tu mole de olla quedé con un mejor sabor, agrega tuétano y verás. Aquí te damos una receta fácil para tu mole de olla.
Enero 14, 2025
 · 
Cocina Fácil
Caldo michi: un delicioso platillo jalisciense
Un platillo típico de Jalisco que puedes preparar en casa con esta receta de Caldo Michi fácil para ti
Marzo 03, 2025
 · 
Josselin Melara
Caldo tlalpeño con arroz: la receta original
Con estas lluvias, se antoja un buen caldo estilo tlalpeño con arroz. Ahora sí lo vas a preparar delicioso, porque tenemos la receta original.
Julio 05, 2023
 · 
Josselin Melara
Caldo de nopal y alubias
Marzo 29, 2014
 · 
Josselin Melara
Sopa de fideo con caldo de frijol
Agosto 11, 2016
 · 
Josselin Melara
Aprende a preparar un rico caldo de gallina para entrar en calor
Diciembre 02, 2021
 · 
Josselin Melara
Caldo Xóchitl
Agosto 09, 2015
 · 
Josselin Melara
Sopa de lima con tortilla frita
Noviembre 14, 2019
 · 
Josselin Melara
Cómo hacer sopa de tortilla tradicional
Esta es la receta original de la sopa de tortilla o sopa azteca como muchos la conocen, prepárala hoya
Marzo 17, 2025
 · 
Josselin Melara

2. Guisos y estofados cargados de sabor

Los estofados de res, el chile con carne, los frijoles de la olla y las lentejas son aliados infalibles. Fáciles de preparar, rendidores y llenos de sabor, se convierten en una comida completa por sí solos.

3. Recetas dulces para tardes frías

El invierno es temporada de antojo. Prueba un pan de plátano caliente, galletas especiadas, ponche de frutas o un chocolate caliente casero con un toque de canela y naranja.

Postres para Navidad
Pay de cereza para Navidad
Este postre le encantará a toda la familia.
Noviembre 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Mantecadas navideñas: prepáralas en fáciles pasos
Noviembre 10, 2022
 · 
Josselin Melara
Panqué con ponche para Navidad
Este postre de panqué con ponche es perfecto para preparar en Navidad, compartir con la familia y sorprenderla con algo distinto para la cena
Noviembre 04, 2013
 · 
Josselin Melara
Trufas de almendra para endulzar tu Navidad
Noviembre 20, 2018
 · 
Josselin Melara
Brownies en forma de pinos para celebrar Navidad
Diciembre 18, 2022
 · 
Josselin Melara
Galletas de Navidad decoradas
Diciembre 08, 2020
 · 
Josselin Melara
Galleta rellena de chocolate para Navidad
Diciembre 06, 2018
 · 
Josselin Melara
Gelatina de champaña con frutos rojos, el postre elegante que será tu favorito
Esta gelatina de champaña con frutos rojos es un postre elegante que te cautivará con su delicado sabor; prepáralo de manera fácil
Septiembre 20, 2023
 · 
Josselin Melara
Galletas de pino con jengibre y chocolate, ¡facilísimas!
Diciembre 15, 2021
 · 
Josselin Melara
Galletas de muñeco de jengibre: aprende a prepararlas y conoce su historia
Diciembre 08, 2020
 · 
Josselin Melara
Galleta copo de nieve navideña
Diciembre 06, 2018
 · 
Josselin Melara
Galleta Santa Claus sabor vainilla
Diciembre 06, 2018
 · 
Josselin Melara
Corona navideña de galletas
Diciembre 09, 2021
 · 
Josselin Melara
Pastel de casitas navideño
Diciembre 10, 2021
 · 
Josselin Melara
Panqués navideños con frutas
Diciembre 07, 2015
 · 
Josselin Melara
Pastel navideño de chocolate con renos
Diciembre 18, 2021
 · 
Josselin Melara

4. Bebidas calientes que reconfortan

Además del tradicional ponche navideño, prueba infusiones de jengibre, té chai casero, atole de avena o cafés especiales como mocas, lattes especiados o chocolate abuelita con un twist moderno.

Ricas bebidas con chocolate caliente
Chocolate caliente
Septiembre 17, 2018
 · 
Cocina Fácil
Chocolate caliente especiado
Mayo 02, 2018
 · 
Josselin Melara
Chocolate con almendra
Julio 06, 2014
 · 
Josselin Melara
Chocolate blanco caliente
Diciembre 04, 2019
 · 
Cocina Fácil
Chocolate blanco con menta
Septiembre 10, 2019
 · 
Josselin Melara
Tazas de chocolate
Octubre 05, 2017
 · 
Josselin Melara
Chocolate oscuro vs chocolate con leche
Tips de Cocina
Chocolate oscuro vs chocolate con leche
Marzo 17, 2018
 · 
Josselin Melara
Chocolate caliente con bombones
Para acompañar la Rosca de Reyes, no dejes de preparar este delicioso chocolate caliente con bombones, aquí va la receta.
Enero 06, 2025
 · 
Josselin Melara
Chocolate caliente con menta
Agosto 07, 2016
 · 
Josselin Melara
Chocolate caliente con malvaviscos
Noviembre 29, 2018
 · 
Josselin Melara
Receta de chocolate caliente: Blackberry
Los amantes de lo dulce estarán felices con esta receta.
Septiembre 12, 2018
 · 
Josselin Melara
Delicioso chocolate caliente con canela y bombones
Noviembre 03, 2022
 · 
Josselin Melara

5. Entradas y acompañamientos de temporada

Desde ensaladas tibias con manzana y nuez, hasta puré de papa cremoso, verduras rostizadas con romero o gratinados que combinan perfecto con cualquier plato fuerte.

6. Platos fuertes para compartir

Pavo, lomo glaseado, pollo al horno, pastas cremosas, lasañas o pescados especiados… todos perfectos para una cena invernal en familia o con amigos.

Recetas de lomo de cerdo
Lomo de cerdo relleno
Diciembre 17, 2018
 · 
Josselin Melara
Lomo de cerdo a la naranja
Para gustos agridulces, esta receta de lomo a la naranja será perfecta, aquí aprende a prepararlo
Diciembre 14, 2022
 · 
Josselin Melara
Lomo de cerdo al horno adobado
El lomo adobado es una de las recetas más buscadas para fiestas, aquí te dejamos esta receta.
Julio 10, 2019
 · 
Josselin Melara
Lomo de cerdo con salsa de manzana
Un lomo de cerdo con salsa dulce es un deleite al paladar, prueba esta receta con salsa de manzana.
Diciembre 16, 2018
 · 
Josselin Melara
Lomo de cerdo con salsa de ciruela
Septiembre 22, 2015
 · 
Josselin Melara
Lomo de cerdo en salsa de durazno
Una versión diferente para que en tu cena de Navidad pruebes un lomo de cerdo con duraznos que sorprenda a toda la familia.
Agosto 09, 2017
 · 
Josselin Melara
Lomo enchilado
Enero 17, 2016
 · 
Josselin Melara
Lomo adobado
Una receta tradicional para tus cenas navideñas, aquí te decimos cómo hacer el adobo perfecto para tu lomo
Diciembre 22, 2020
 · 
Josselin Melara
Lomo en sidra
Septiembre 20, 2017
 · 
Josselin Melara
Lomo relleno navideño
Uno de los platillos más tradicionales para la cena de Navidad, consiente a tu familia con este lomo relleno navideño
Diciembre 02, 2019
 · 
Josselin Melara
Lomo con costra
Febrero 08, 2016
 · 
Josselin Melara
Lomo glaseado a la naranja
Enero 27, 2014
 · 
Josselin Melara
Lomo con papas al perejil
Otra forma más para preparar un rico lomo de cerdo para tus cenas
Enero 09, 2014
 · 
Josselin Melara

Sopas, guisos, postres o bebidas, aquí hay para todos los gustos y con estas recetas, cada día puede saber a hogar, calidez y temporada.

