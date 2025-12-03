Todas las recetas que necesitas probar este invierno

Cuando llega el invierno, el cuerpo pide calor, sabor y esos platillos reconfortantes que llenan la casa de aroma y el corazón de apapacho. Es la temporada perfecta para volver a la cocina, desempolvar las ollas y dejar que los ingredientes de temporada hagan su magia.
Aquí te dejamos todas las recetas que debes probar este invierno para disfrutar días fríos con comida cálida, nutritiva y deliciosa.
1. Sopas y caldos que abrigan
Nada supera a un buen plato humeante. Desde sopas cremosas de calabaza y zanahoria, hasta caldos tradicionales como el de pollo con jengibre o un reconfortante caldo de huesos, perfectos para fortalecer el sistema inmune.
Aprende a preparar una auténtica birria de res en casa con esta receta tradicional. Un platillo lleno de sabor y textura que te conquistará desde el primer bocado
El pozole rojo tradicional es un platillo que no debe faltar en tus fiestas; aprende cómo prepararlo con esta receta fácil y deliciosa.
Este caldo de camarón es uno de los más populares para la cena de Navidad.
Para que tu mole de olla quedé con un mejor sabor, agrega tuétano y verás. Aquí te damos una receta fácil para tu mole de olla.
Un platillo típico de Jalisco que puedes preparar en casa con esta receta de Caldo Michi fácil para ti
Con estas lluvias, se antoja un buen caldo estilo tlalpeño con arroz. Ahora sí lo vas a preparar delicioso, porque tenemos la receta original.
Esta es la receta original de la sopa de tortilla o sopa azteca como muchos la conocen, prepárala hoya
2. Guisos y estofados cargados de sabor
Los estofados de res, el chile con carne, los frijoles de la olla y las lentejas son aliados infalibles. Fáciles de preparar, rendidores y llenos de sabor, se convierten en una comida completa por sí solos.
3. Recetas dulces para tardes frías
El invierno es temporada de antojo. Prueba un pan de plátano caliente, galletas especiadas, ponche de frutas o un chocolate caliente casero con un toque de canela y naranja.
Este postre le encantará a toda la familia.
Este postre de panqué con ponche es perfecto para preparar en Navidad, compartir con la familia y sorprenderla con algo distinto para la cena
Esta gelatina de champaña con frutos rojos es un postre elegante que te cautivará con su delicado sabor; prepáralo de manera fácil
4. Bebidas calientes que reconfortan
Además del tradicional ponche navideño, prueba infusiones de jengibre, té chai casero, atole de avena o cafés especiales como mocas, lattes especiados o chocolate abuelita con un twist moderno.
Para acompañar la Rosca de Reyes, no dejes de preparar este delicioso chocolate caliente con bombones, aquí va la receta.
Los amantes de lo dulce estarán felices con esta receta.
5. Entradas y acompañamientos de temporada
Desde ensaladas tibias con manzana y nuez, hasta puré de papa cremoso, verduras rostizadas con romero o gratinados que combinan perfecto con cualquier plato fuerte.
6. Platos fuertes para compartir
Pavo, lomo glaseado, pollo al horno, pastas cremosas, lasañas o pescados especiados… todos perfectos para una cena invernal en familia o con amigos.
Para gustos agridulces, esta receta de lomo a la naranja será perfecta, aquí aprende a prepararlo
El lomo adobado es una de las recetas más buscadas para fiestas, aquí te dejamos esta receta.
Un lomo de cerdo con salsa dulce es un deleite al paladar, prueba esta receta con salsa de manzana.
Una versión diferente para que en tu cena de Navidad pruebes un lomo de cerdo con duraznos que sorprenda a toda la familia.
Una receta tradicional para tus cenas navideñas, aquí te decimos cómo hacer el adobo perfecto para tu lomo
Uno de los platillos más tradicionales para la cena de Navidad, consiente a tu familia con este lomo relleno navideño
Otra forma más para preparar un rico lomo de cerdo para tus cenas
Sopas, guisos, postres o bebidas, aquí hay para todos los gustos y con estas recetas, cada día puede saber a hogar, calidez y temporada.