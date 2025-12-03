Todas las recetas que necesitas probar este invierno

Cuando llega el invierno, el cuerpo pide calor, sabor y esos platillos reconfortantes que llenan la casa de aroma y el corazón de apapacho. Es la temporada perfecta para volver a la cocina, desempolvar las ollas y dejar que los ingredientes de temporada hagan su magia.

Aquí te dejamos todas las recetas que debes probar este invierno para disfrutar días fríos con comida cálida, nutritiva y deliciosa.

1. Sopas y caldos que abrigan

Nada supera a un buen plato humeante. Desde sopas cremosas de calabaza y zanahoria, hasta caldos tradicionales como el de pollo con jengibre o un reconfortante caldo de huesos, perfectos para fortalecer el sistema inmune.

2. Guisos y estofados cargados de sabor

Los estofados de res, el chile con carne, los frijoles de la olla y las lentejas son aliados infalibles. Fáciles de preparar, rendidores y llenos de sabor, se convierten en una comida completa por sí solos.

3. Recetas dulces para tardes frías

El invierno es temporada de antojo. Prueba un pan de plátano caliente, galletas especiadas, ponche de frutas o un chocolate caliente casero con un toque de canela y naranja.

4. Bebidas calientes que reconfortan

Además del tradicional ponche navideño, prueba infusiones de jengibre, té chai casero, atole de avena o cafés especiales como mocas, lattes especiados o chocolate abuelita con un twist moderno.

5. Entradas y acompañamientos de temporada

Desde ensaladas tibias con manzana y nuez, hasta puré de papa cremoso, verduras rostizadas con romero o gratinados que combinan perfecto con cualquier plato fuerte.

6. Platos fuertes para compartir

Pavo, lomo glaseado, pollo al horno, pastas cremosas, lasañas o pescados especiados… todos perfectos para una cena invernal en familia o con amigos.

Sopas, guisos, postres o bebidas, aquí hay para todos los gustos y con estas recetas, cada día puede saber a hogar, calidez y temporada.

