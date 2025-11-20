Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer

Si eres fan de Mentiras All Stars y de todo lo que tenga el mood señora icónica, chismosa, glamorosa o cat lover, esta nota es para ti. Baileys lanzó una serie de cocteles inspirados en los personajes más queridos de la serie, y en Cocina Fácil te contamos cómo prepararlos en casa de forma rápida, deliciosa… y súper aesthetic.

Además, estas recetas son perfectas para quienes buscan cocteles fáciles con Baileys, bebidas cremosas, tragos para reuniones entre amigas o simplemente para apapachar a tu yo señora interior.

A continuación, te dejamos las recetas completas paso a paso:

Coctel con Baileys para una Daniela real y fresita Cortesía Baileys

1. DANIELA: La más fresita

Un coctel elegante y rosa que captura el espíritu glam, chic y siempre-on-point de la señora más sofisticada de Mentiras. Si lo tuyo es lo aesthetic y lo fashion, este será tu nuevo favorito.

Ingredientes:

60 ml de Baileys Original

90 ml de la leche de tu elección

3–4 hielos grandes

15 g de azúcar

6 gotas de colorante rosa

Crema batida

Trocitos de fresa

Chispas rosas para decorar

Preparación:



Licúa el Baileys Sirve la mezcla cremosa en una copa para martini. Decora con crema batida, trocitos de fresa y chispas rosas. ¡Muy señora, muy glam!

El coctel ideal para toda Dulce de Mentiras Cortesía Baileys

2. DULCE: Miau Miau

El coctel perfecto para la señora cat lover de corazón, la que convierte cada escena en un drama tierno y sofisticado. El matcha le da un toque único y delicioso.

Ingredientes:



60 ml de Baileys Original

90 ml de leche

3–4 hielos

15 g de azúcar

3 g de matcha

6 gotas de colorante verde

Crema batida

Chispas verdes



Preparación:



Licúa Baileys, leche, matcha, azúcar, colorante y hielos. Sirve la mezcla suave en un vaso largo o tipo rocks. Corona con crema batida y chispas verdes para darle ese toque purr-fect.

Coctel con Baileys de chocolate para la Yuri de Mentiras que llevas dentro Cortesía Baileys

3. YURI: Chocolate lo juro, lo juro

Sofisticado, resolutivo y con carácter, como la señora que siempre sabe qué hacer. Este coctel de chocolate es un hit para quienes aman los sabores intensos y ser intensa en la vida.

Ingredientes:



60 ml de Baileys Chocolate

90 ml de leche

3–4 hielos

15 g de azúcar

6 gotas de colorante azul

Crema batida y chispas de chocolate azules

Preparación:



Mezcla en la licuadora el Baileys Chocolate, la leche, el azúcar, los hielos y el colorante azul. Vierte en un vaso alto largo o tipo rocks. Termina con crema batida y chispas de chocolate azules. Porque sí, resolvemos… pero con estilo.

Coctel con Baileys para sentirte la mejor Secretaria como Lupita Cortesía Baileys

4. LUPITA: Para la Seño Beibis Baileys

Dulce, lleno de personalidad y con alma de postre. Ideal para la señora que sabe todos los chismes y nunca se pierde un detalle.

Ingredientes:



60 ml de Baileys Original

90 ml de leche

Azúcar al gusto

3–4 hielos

20 g de cajeta o dulce de leche

6 gotas de colorante amarillo

Crema batida

Chispas amarillas

Preparación:



Licúa Baileys, leche, azúcar, cajeta, colorante y hielos. Sirve en un vaso old fashion. Decora con crema batida y chispas amarillas… y ahora sí: fíjate, fíjate, fíjate qué bonito quedó.

Disfruta, celebra y abraza tu “señora interior”

Con estos cocteles inspirados en Mentiras All Stars y el toque irresistible de Baileys, preparar bebidas lindas y deliciosas jamás fue tan fácil. Ya sea para una noche entre amigas, un maratón de la serie o simplemente para darte un gustito, estas recetas son la combinación perfecta de diversión, nostalgia y mucho sabor. Ahora ya puedes decir que : ¡ser señora nunca pasará de moda!