Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer

Cocteles fáciles, deliciosos y perfectos para tu próxima reunión Glam Ochentera y con el look de Mentiras, brinda con pura “Señora Vibe”.

Noviembre 20, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras

Recetas para preparar cocteles con Baileys inspirados en Mentiras

Cortesía Baileys

Si eres fan de Mentiras All Stars y de todo lo que tenga el mood señora icónica, chismosa, glamorosa o cat lover, esta nota es para ti. Baileys lanzó una serie de cocteles inspirados en los personajes más queridos de la serie, y en Cocina Fácil te contamos cómo prepararlos en casa de forma rápida, deliciosa… y súper aesthetic.

Además, estas recetas son perfectas para quienes buscan cocteles fáciles con Baileys, bebidas cremosas, tragos para reuniones entre amigas o simplemente para apapachar a tu yo señora interior.

A continuación, te dejamos las recetas completas paso a paso:

Coctel Daniela de Mentiras con Baileys

Coctel con Baileys para una Daniela real y fresita

Cortesía Baileys

1. DANIELA: La más fresita

Un coctel elegante y rosa que captura el espíritu glam, chic y siempre-on-point de la señora más sofisticada de Mentiras. Si lo tuyo es lo aesthetic y lo fashion, este será tu nuevo favorito.

Ingredientes:

  • 60 ml de Baileys Original
  • 90 ml de la leche de tu elección
  • 3–4 hielos grandes
  • 15 g de azúcar
  • 6 gotas de colorante rosa
  • Crema batida
  • Trocitos de fresa
  • Chispas rosas para decorar

Preparación:

  1. Licúa el Baileys, la leche, el azúcar, los hielos y el colorante rosa.
  2. Sirve la mezcla cremosa en una copa para martini.
  3. Decora con crema batida, trocitos de fresa y chispas rosas. ¡Muy señora, muy glam!
Coctel con Baileys para sentirte como Dulce en Mentiras

El coctel ideal para toda Dulce de Mentiras

Cortesía Baileys

2. DULCE: Miau Miau

El coctel perfecto para la señora cat lover de corazón, la que convierte cada escena en un drama tierno y sofisticado. El matcha le da un toque único y delicioso.

Ingredientes:

  • 60 ml de Baileys Original
  • 90 ml de leche
  • 3–4 hielos
  • 15 g de azúcar
  • 3 g de matcha
  • 6 gotas de colorante verde
  • Crema batida
  • Chispas verdes

Preparación:

  1. Licúa Baileys, leche, matcha, azúcar, colorante y hielos.
  2. Sirve la mezcla suave en un vaso largo o tipo rocks.
  3. Corona con crema batida y chispas verdes para darle ese toque purr-fect.
Coctel con Baileys para la Yuri de Mentiras que llevas dentro

Coctel con Baileys de chocolate para la Yuri de Mentiras que llevas dentro

Cortesía Baileys

3. YURI: Chocolate lo juro, lo juro

Sofisticado, resolutivo y con carácter, como la señora que siempre sabe qué hacer. Este coctel de chocolate es un hit para quienes aman los sabores intensos y ser intensa en la vida.

Ingredientes:

  • 60 ml de Baileys Chocolate
  • 90 ml de leche
  • 3–4 hielos
  • 15 g de azúcar
  • 6 gotas de colorante azul
  • Crema batida y chispas de chocolate azules

Preparación:

  1. Mezcla en la licuadora el Baileys Chocolate, la leche, el azúcar, los hielos y el colorante azul.
  2. Vierte en un vaso alto largo o tipo rocks.
  3. Termina con crema batida y chispas de chocolate azules. Porque sí, resolvemos… pero con estilo.
Coctel con Baileys para sentirte la mejor Secretaria como Lupita

Coctel con Baileys para sentirte la mejor Secretaria como Lupita

Cortesía Baileys

4. LUPITA: Para la Seño Beibis Baileys

Dulce, lleno de personalidad y con alma de postre. Ideal para la señora que sabe todos los chismes y nunca se pierde un detalle.

Ingredientes:

  • 60 ml de Baileys Original
  • 90 ml de leche
  • Azúcar al gusto
  • 3–4 hielos
  • 20 g de cajeta o dulce de leche
  • 6 gotas de colorante amarillo
  • Crema batida
  • Chispas amarillas

Preparación:

  1. Licúa Baileys, leche, azúcar, cajeta, colorante y hielos.
  2. Sirve en un vaso old fashion.
  3. Decora con crema batida y chispas amarillas… y ahora sí: fíjate, fíjate, fíjate qué bonito quedó.

Disfruta, celebra y abraza tu “señora interior”

Con estos cocteles inspirados en Mentiras All Stars y el toque irresistible de Baileys, preparar bebidas lindas y deliciosas jamás fue tan fácil. Ya sea para una noche entre amigas, un maratón de la serie o simplemente para darte un gustito, estas recetas son la combinación perfecta de diversión, nostalgia y mucho sabor. Ahora ya puedes decir que : ¡ser señora nunca pasará de moda!

