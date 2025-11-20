Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer

Si eres fan de Mentiras All Stars y de todo lo que tenga el mood señora icónica, chismosa, glamorosa o cat lover, esta nota es para ti. Baileys lanzó una serie de cocteles inspirados en los personajes más queridos de la serie, y en Cocina Fácil te contamos cómo prepararlos en casa de forma rápida, deliciosa… y súper aesthetic.
Además, estas recetas son perfectas para quienes buscan cocteles fáciles con Baileys, bebidas cremosas, tragos para reuniones entre amigas o simplemente para apapachar a tu yo señora interior.
A continuación, te dejamos las recetas completas paso a paso:
1. DANIELA: La más fresita
Un coctel elegante y rosa que captura el espíritu glam, chic y siempre-on-point de la señora más sofisticada de Mentiras. Si lo tuyo es lo aesthetic y lo fashion, este será tu nuevo favorito.
Ingredientes:
- 60 ml de Baileys Original
- 90 ml de la leche de tu elección
- 3–4 hielos grandes
- 15 g de azúcar
- 6 gotas de colorante rosa
- Crema batida
- Trocitos de fresa
- Chispas rosas para decorar
Preparación:
- Licúa el Baileys, la leche, el azúcar, los hielos y el colorante rosa.
- Sirve la mezcla cremosa en una copa para martini.
- Decora con crema batida, trocitos de fresa y chispas rosas. ¡Muy señora, muy glam!
2. DULCE: Miau Miau
El coctel perfecto para la señora cat lover de corazón, la que convierte cada escena en un drama tierno y sofisticado. El matcha le da un toque único y delicioso.
Ingredientes:
- 60 ml de Baileys Original
- 90 ml de leche
- 3–4 hielos
- 15 g de azúcar
- 3 g de matcha
- 6 gotas de colorante verde
- Crema batida
- Chispas verdes
Preparación:
- Licúa Baileys, leche, matcha, azúcar, colorante y hielos.
- Sirve la mezcla suave en un vaso largo o tipo rocks.
- Corona con crema batida y chispas verdes para darle ese toque purr-fect.
3. YURI: Chocolate lo juro, lo juro
Sofisticado, resolutivo y con carácter, como la señora que siempre sabe qué hacer. Este coctel de chocolate es un hit para quienes aman los sabores intensos y ser intensa en la vida.
Ingredientes:
- 60 ml de Baileys Chocolate
- 90 ml de leche
- 3–4 hielos
- 15 g de azúcar
- 6 gotas de colorante azul
- Crema batida y chispas de chocolate azules
Preparación:
- Mezcla en la licuadora el Baileys Chocolate, la leche, el azúcar, los hielos y el colorante azul.
- Vierte en un vaso alto largo o tipo rocks.
- Termina con crema batida y chispas de chocolate azules. Porque sí, resolvemos… pero con estilo.
4. LUPITA: Para la Seño Beibis Baileys
Dulce, lleno de personalidad y con alma de postre. Ideal para la señora que sabe todos los chismes y nunca se pierde un detalle.
Ingredientes:
- 60 ml de Baileys Original
- 90 ml de leche
- Azúcar al gusto
- 3–4 hielos
- 20 g de cajeta o dulce de leche
- 6 gotas de colorante amarillo
- Crema batida
- Chispas amarillas
Preparación:
- Licúa Baileys, leche, azúcar, cajeta, colorante y hielos.
- Sirve en un vaso old fashion.
- Decora con crema batida y chispas amarillas… y ahora sí: fíjate, fíjate, fíjate qué bonito quedó.
Disfruta, celebra y abraza tu “señora interior”
Con estos cocteles inspirados en Mentiras All Stars y el toque irresistible de Baileys, preparar bebidas lindas y deliciosas jamás fue tan fácil. Ya sea para una noche entre amigas, un maratón de la serie o simplemente para darte un gustito, estas recetas son la combinación perfecta de diversión, nostalgia y mucho sabor. Ahora ya puedes decir que : ¡ser señora nunca pasará de moda!