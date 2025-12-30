Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

También te podría interesar: Ensalada de uva verde

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:



Uva Verde: De $120.00 a $79.00 el Kilo

Espárrago Verde: De $99.90 a $89.00 los 454 g

Apio: De $34.90 a $19.50 el kilo

Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo

Cereza Roja Natural: De $175.00 a $85.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

También te podría interesar: Medallones en salsa de uva

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:



Uva Roja Globo: De $104.90 a $69.80 el kilo

Manzana Granny Smith: De $44.50 a $34.80 el kilo

Jícama: De $29.90 a $24.80 el kilo

Kiwi: De $101.50 a $89.90 el kilo

Papa Blanca: De $29.50 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Pollo en salsa de champiñones Freepik

También te podría interesar: Las mejores recetas con champiñones

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:



Champiñón: De $108.00 a $99.00 el kilo

Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo

Naranja: De $64.00 a $14.50 el kilo

Caña: De $29.90 a $22.90 el kilo

Limón sin Semilla: De $39.90 a $19.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

También podría interesarte: Recetas con aguacate para todos los gustos

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:



Aguacate Hass: De $39.90 a $32.50 el kilo

Naranja: De $49.90 a $20.00 el kilo

Uva Verde: De $99.00 a $78.00 el kilo

Manzana Red Delicious: De $48.00 a $36.50 el kilo

Chile Jalapeño: De $42.00 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 30 y mañana miércoles 31 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.