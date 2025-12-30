Suscríbete
Tendencias

Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 30 y 31 de diciembre de 2025

Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.

Diciembre 30, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles 30 y 31 de diciembre 2025

Ofertas en el súper martes y miércoles diciembre

Cocina Fácil

Aprovecha las promociones y ofertas de los martes y miércoles en tus supermercados favoritos y mejora la economía familiar ahorrando. Te dejamos por aquí las ofertas para que compres lo que te convenga y prepares recetas deliciosas:

ensalada de uva

También te podría interesar: Ensalada de uva verde

Chedraui – Martimiércoles

En Chedraui, el Martimiércoles ofrece varios descuentos en frutas y verduras frescas. Algunas de las ofertas destacadas incluyen:

  • Uva Verde: De $120.00 a $79.00 el Kilo
  • Espárrago Verde: De $99.90 a $89.00 los 454 g
  • Apio: De $34.90 a $19.50 el kilo
  • Berenjena: De $34.90 a $29.50 el kilo
  • Cereza Roja Natural: De $175.00 a $85.00 el kilo

Encuentra estas promociones en tiendas físicas y en línea.

medallones en salsa de uva

También te podría interesar: Medallones en salsa de uva

Soriana – Martes y Miércoles del Campo

Soriana presenta su Martes y Miércoles del Campo con precios especiales en productos del campo. Algunas ofertas incluyen:

  • Uva Roja Globo: De $104.90 a $69.80 el kilo
  • Manzana Granny Smith: De $44.50 a $34.80 el kilo
  • Jícama: De $29.90 a $24.80 el kilo
  • Kiwi: De $101.50 a $89.90 el kilo
  • Papa Blanca: De $29.50 a $19.80 el kilo

Consulta su sitio web para conocer las promociones específicas en tu localidad.

Pollo en salsa de champiñones

Pollo en salsa de champiñones

Freepik

También te podría interesar: Las mejores recetas con champiñones

Walmart – Martes de Frescura

Walmart celebra su Martes de Frescura con varios descuentos en frutas y verduras. Algunas de las ofertas destacadas son:

  • Champiñón: De $108.00 a $99.00 el kilo
  • Manzana Gala: De $49.90 a $39.90 el kilo
  • Naranja: De $64.00 a $14.50 el kilo
  • Caña: De $29.90 a $22.90 el kilo
  • Limón sin Semilla: De $39.90 a $19.90 los el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea.

Deleite de aguacate con camarones

También podría interesarte: Recetas con aguacate para todos los gustos

Bodega Aurrera – Tianguis de Mamá Lucha

Bodega Aurrera ofrece su Tianguis de Mamá Lucha con precios bajos en frutas y verduras. Algunas ofertas incluyen:

  • Aguacate Hass: De $39.90 a $32.50 el kilo
  • Naranja: De $49.90 a $20.00 el kilo
  • Uva Verde: De $99.00 a $78.00 el kilo
  • Manzana Red Delicious: De $48.00 a $36.50 el kilo
  • Chile Jalapeño: De $42.00 a $29.90 el kilo

Estas promociones están disponibles en tiendas físicas y en línea

¿Dónde conviene más comprar?

Hoy, martes 30 y mañana miércoles 31 de diciembre del 2025, las cadenas de supermercados ofrecen diversas promociones en frutas y verduras. Dependiendo de tu ubicación y necesidades, puedes aprovechar las ofertas de Chedraui, Soriana, Walmart o Bodega Aurrera. Recuerda verificar la disponibilidad y precios en tu tienda más cercana o en sus plataformas en línea.

Recetas fáciles para Fin de Año
Pierna ahumada de cerdo para tu cena de fin de año
Pierna ahumada de cerdo tradicional para tu cena de fin de año
La famosa y tradicional receta para preparar una fácil pierna de cerdo ahumada en Navidad y Fin de año
Diciembre 26, 2022
 · 
Josselin Melara
Souffl&#xE9; de esp&#xE1;rragos y queso de cabra
Soufflé de espárragos y queso de cabra
Soufflés y Espárragos: Un toque elegante para la Cena Navideña o de Fin de Año
Septiembre 20, 2014
 · 
Josselin Melara
Papas gajo envueltas con tocino
Papas gajo envueltas con tocino
El snack ganador para este fin de semana son estas irresistibles papas gajo envueltas con tocino. ¡Prepáralas y disfruta de su sabor!
Mayo 12, 2023
 · 
Josselin Melara
Caldo de camarón
Caldo de camarón
Para fin de año o cualquier época del año, el caldo de camarón es una delicia para tu paladar, aprende la receta fácil.
Octubre 25, 2018
 · 
Cocina Fácil
Lomo de cerdo en salsa de tejocote
Lomo en salsa de tejocote
Una versión muy de temporada, aprende a preparar un lomo en salsa de tejocote que sorprenderá a todos tus invitados.
Diciembre 11, 2022
 · 
Josselin Melara
Costillitas de cerdo agridulces
Costillitas de cerdo agridulces
Enero 02, 2023
 · 
Josselin Melara
Margarita de manzana y canela
Margarita de manzana y canela
Noviembre 11, 2022
 · 
Josselin Melara
papas con tocino rostizadas
Papas con tocino rostizadas
Estas papas tienen el toque que hará que todos las amen, el tocino. Atrévete a prepararlas.
Febrero 20, 2020
 · 
Josselin Melara
brocheta de queso y uvas
Brochetas de queso y uvas
Diciembre 19, 2019
 · 
Josselin Melara
crema de cilantro
Crema de cilantro receta fácil y rápida de preparar
Diciembre 10, 2019
 · 
Cocina Fácil
Pollo cantonés
Pollo cantonés
De los platillos asiáticos típicos te damos la receta del delicioso pollo cantonés.
Diciembre 27, 2022
 · 
Josselin Melara
sangría de uva
Sangría de uva
Diciembre 19, 2019
 · 
Cocina Fácil

ofertas Soriana ofertas walmart ofertas chedraui ofertas Bodega Aurrerá Ofertas frutas y verduras ofertas martimiércoles ofertas martes y miércoles martes de frescura Martes y Miércoles del Campo descuentos en supermercado supermercado Section 2
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

rituales con comida para manifestar en ano nuevo.jpg
Tendencias
Comer con intención en Nochevieja: rituales con comida para recibir el Año Nuevo
Diciembre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas_23y24diciembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025
Diciembre 23, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025
Diciembre 16, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 2 y 3 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025
Diciembre 02, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
tacos la dua costos.jpg
Tendencias
Tacos Dua Lipa en CDMX: dónde, cuándo y costos
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
donde comprar flor de nochebuena baratas en CDMX.jpg
Tendencias
Costos de la Flor de Nochebuena en 2025 y dónde conseguirlas a buen precio
Noviembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
ensaladas elegantes.jpg
Recetarios
15 ensaladas elegantes para ocasiones especiales
Frescas, crujientes, templadas o con frutas, aquí te damos ideas para acompañar tu plato principal.
Diciembre 30, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas sin esfuerzo.jpg
Recetarios
3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)
Sin recetas largas ni ensuciar mil trastes.
Diciembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como tomar café sin ansiedad suplementos.jpg
Salud y nutrición
¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?
Este es el suplemento que puede ayudarte a tener un consumo más equilibrado.
Diciembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
trapos de cocina .jpg
Tips de Cocina
¿Cada cuánto debes lavar los trapos de la cocina?
Pequeños hábitos diarios hacen una gran diferencia en la higiene del hogar.
Diciembre 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
desayunos faciles para vacaciones.jpg
Tips de Cocina
7 desayunos fáciles para las vacaciones
Ideas prácticas con tips, recetas rápidas y consejos para disfrutar más tus mañanas
Diciembre 23, 2025
 · 
Eloísa Carmona
tres-recetas-cremosas-para-una-cena-navidena-inolvidable-con-crema-lala.png
Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®
Desde el primer bocado hasta el postre, estas recetas con Crema Lala® están pensadas para compartir, apapachar y celebrar la Navidad alrededor de la mesa, con sabor, tradición y mucha cremosidad.
Diciembre 22, 2025
 · 
Cocina Fácil