Adobos para tu cena navideña: 15 opciones que van de lo clásico a lo diferente

La cena navideña siempre se siente más especial cuando el plato principal llega a la mesa bañado en un adobo lleno de sabor. Ya sea que prepares pierna, lomo, pavo o incluso un pollo entero, la clave está en un buen marinado que aporte aroma, color y profundidad.

Aquí te comparto tres adobos clásicos y deliciosos, con sus recetas completas y recomendaciones de qué carnes combinan mejor con cada uno. Además, hasta abajo encontrarás otras 12 recetas de adobos y carnes adobadas, para tener muchas opciones.

1. Adobo rojo tradicional (perfecto para pierna o lomo de cerdo)

Ingredientes:

5 chiles guajillo sin semillas

3 chiles ancho sin semillas

3 dientes de ajo

1/4 de cebolla

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de comino

1/4 taza de vinagre blanco

1 taza de caldo de pollo o agua

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Tuesta ligeramente los chiles en un comal sin que se quemen. Hidrátalos en agua caliente 10 minutos. Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, especias, vinagre y caldo hasta lograr una pasta tersa. Sazona con sal y pimienta al gusto. Si deseas un adobo más espeso, usa menos caldo; si lo quieres más ligero, agrega un poco más.

Carne recomendada:

Pierna de cerdo: queda jugosa y absorbe perfecto este adobo.

queda jugosa y absorbe perfecto este adobo. Lomo de cerdo: funciona muy bien porque el adobo aporta jugosidad extra.

funciona muy bien porque el adobo aporta jugosidad extra. Pollo entero: también queda delicioso, especialmente si lo dejas marinar toda la noche.

2. Adobo de chile pasilla y especias dulces (ideal para pavo o pollo)

Este adobo tiene un toque aromático y ligeramente dulce gracias a las especias, perfecto para darle una vibra cálida y navideña a tus carnes.

Ingredientes:

5 chiles pasilla

2 chiles ancho

1 manojo pequeño de cilantro

3 dientes de ajo

1/2 cebolla

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de clavo molido

1 cucharadita de pimienta gorda

1 taza de jugo de naranja

1/4 taza de vinagre de manzana

1 taza de caldo

Sal al gusto

Preparación:

Desvena e hidrata los chiles en agua caliente 10 minutos. Licúalos con el ajo, la cebolla, las especias, el jugo de naranja, el vinagre y el caldo. Rectifica la sazón y ajusta sal o jugo de naranja según tu gusto. Cuela si deseas un adobo más fino.

Carne recomendada:

Pavo: su sabor combina perfecto con las notas dulces y especiadas.

su sabor combina perfecto con las notas dulces y especiadas. Pollo: queda muy aromático y doradito.

queda muy aromático y doradito. Pierna de cerdo: si buscas un toque más festivo y menos clásico.

3. Adobo verde con hierbas y tomatillo (para lomo, pollo o piezas pequeñas)

Refrescante, herbal y completamente diferente: este adobo es ideal si quieres salirte del típico adobo rojo sin dejar lo tradicional de lado.

Ingredientes:

10 tomatillos

4 chiles serranos o 2 jalapeños

1 taza de cilantro

1 taza de perejil

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de comino

1/4 taza de jugo de limón o vinagre

Sal al gusto

Preparación:

Cocina los tomatillos y chiles hasta que cambien de color. Licúalos con las hierbas, ajo, cebolla, orégano, comino y jugo de limón. Sazona con sal y ajusta la acidez según tu preferencia. Puedes espesar el adobo con un poco de pan remojado o una cucharadita de maicena si deseas una textura más cremosa.

Carne recomendada:

Lomo de cerdo: el adobo verde resalta su sabor suave.

el adobo verde resalta su sabor suave. Pollo: especialmente muslos y piernas.

especialmente muslos y piernas. Chuletas o costillas: queda espectacular si planeas una cena menos tradicional.

Recomendaciones generales para usar tus adobos

Marina tus carnes mínimo 4 horas, idealmente toda la noche.

Hornea cubriendo con aluminio para que no se resequen.

Siempre reserva un poco de adobo para bañar la carne al servir.

Elegir un buen adobo es la forma más sencilla de transformar tu cena navideña en un platillo memorable. Ya sea que prefieras los sabores intensos del adobo rojo, las notas aromáticas del adobo especiado o la frescura del adobo verde, cada opción aporta personalidad y calidez a tu mesa. Con estos tres adobos, tu cena tendrá ese toque casero, festivo y lleno de tradición que todos recordarán.

A continuación te damos 12 opciones de adobos y carnes adobadas para tus platillos este diciembre.