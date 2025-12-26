3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)

Estar de vacaciones también significa bajar el ritmo, descansar la mente y pasar menos tiempo en la cocina. No siempre apetece seguir recetas largas ni ensuciar mil trastes, pero eso no significa vivir a base de snacks o pedir comida todos los días.
Estas recetas son rápidas, con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo, ideales para esos días en los que solo quieres comer bien y volver al modo descanso.
1. Tostadas de aguacate con huevo y lo que tengas en el refri
Tiempo: 10 minutos
Ideal para: desayuno tardío o comida ligera
Ingredientes (1–2 porciones):
- Pan tostado (integral, de masa madre o el que tengas)
- 1 aguacate maduro
- 1–2 huevos
- Aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Extras opcionales: jitomate, queso, semillas, chile seco
Preparación:
- Tuesta el pan.
- Machaca el aguacate con sal y un chorrito de aceite de oliva.
- Cocina los huevos al gusto (estrellados, pochados o revueltos).
- Arma las tostadas y agrega los extras que tengas a mano.
Una receta flexible, sin reglas y perfecta para vacaciones.
2. Ensalada tibia de pollo (o lo que ya esté cocido)
Tiempo: 15 minutos
Ideal para: comida sin complicaciones
Ingredientes (2 porciones):
- Pollo cocido o asado desmenuzado (puede ser del día anterior)
- Hojas verdes (lechuga, espinaca o mezcla)
- Verduras que tengas: pepino, jitomate, zanahoria, aguacate
- Aceite de oliva
- Jugo de limón o vinagre
- Sal y pimienta
Preparación:
- Calienta ligeramente el pollo en un sartén o microondas.
- Coloca las hojas verdes en un bowl.
- Añade el pollo y las verduras.
- Condimenta con aceite, limón, sal y pimienta.
Ligera, fresca y sin encender la cocina más de lo necesario.
3. Pasta exprés con mantequilla, ajo y queso
Tiempo: 15 minutos
Ideal para: antojo reconfortante
Ingredientes (2 porciones):
- Pasta corta o larga
- 1 cucharada de mantequilla
- 1 diente de ajo picado
- Queso rallado (parmesano, manchego o el que haya)
- Sal y pimienta
- Opcional: hierbas secas o chile seco
Preparación:
- Cuece la pasta según las instrucciones.
- En el mismo sartén, derrite la mantequilla y sofríe el ajo.
- Incorpora la pasta escurrida y mezcla.
- Agrega el queso, pimienta y hierbas si deseas.
Simple, rápida y perfecta para días sin ganas de pensar.
Más ideas rápidas para que comas casero sin mucho esfuerzo:
