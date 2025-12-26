3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)

Estar de vacaciones también significa bajar el ritmo, descansar la mente y pasar menos tiempo en la cocina. No siempre apetece seguir recetas largas ni ensuciar mil trastes, pero eso no significa vivir a base de snacks o pedir comida todos los días.

Estas recetas son rápidas, con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo, ideales para esos días en los que solo quieres comer bien y volver al modo descanso.

1. Tostadas de aguacate con huevo y lo que tengas en el refri

Tiempo: 10 minutos

Ideal para: desayuno tardío o comida ligera

Ingredientes (1–2 porciones):

Pan tostado (integral, de masa madre o el que tengas)

1 aguacate maduro

1–2 huevos

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Extras opcionales: jitomate, queso, semillas, chile seco

Preparación:



Tuesta el pan. Machaca el aguacate con sal y un chorrito de aceite de oliva. Cocina los huevos al gusto (estrellados, pochados o revueltos). Arma las tostadas y agrega los extras que tengas a mano.

Una receta flexible, sin reglas y perfecta para vacaciones.

2. Ensalada tibia de pollo (o lo que ya esté cocido)

Tiempo: 15 minutos

Ideal para: comida sin complicaciones

Ingredientes (2 porciones):



Pollo cocido o asado desmenuzado (puede ser del día anterior)

Hojas verdes (lechuga, espinaca o mezcla)

Verduras que tengas: pepino, jitomate, zanahoria, aguacate

Aceite de oliva

Jugo de limón o vinagre

Sal y pimienta

Preparación:

Calienta ligeramente el pollo en un sartén o microondas. Coloca las hojas verdes en un bowl. Añade el pollo y las verduras. Condimenta con aceite, limón, sal y pimienta.

Ligera, fresca y sin encender la cocina más de lo necesario.

3. Pasta exprés con mantequilla, ajo y queso

Tiempo: 15 minutos

Ideal para: antojo reconfortante

Ingredientes (2 porciones):

Pasta corta o larga

1 cucharada de mantequilla

1 diente de ajo picado

Queso rallado (parmesano, manchego o el que haya)

Sal y pimienta

Opcional: hierbas secas o chile seco

Preparación:



Cuece la pasta según las instrucciones.

En el mismo sartén, derrite la mantequilla y sofríe el ajo.

Incorpora la pasta escurrida y mezcla.

Agrega el queso, pimienta y hierbas si deseas.

Simple, rápida y perfecta para días sin ganas de pensar.

Más ideas rápidas para que comas casero sin mucho esfuerzo: