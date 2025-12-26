Suscríbete
Recetarios

3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)

Sin recetas largas ni ensuciar mil trastes.

Diciembre 26, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas sin esfuerzo.jpg

Estar de vacaciones también significa bajar el ritmo, descansar la mente y pasar menos tiempo en la cocina. No siempre apetece seguir recetas largas ni ensuciar mil trastes, pero eso no significa vivir a base de snacks o pedir comida todos los días.

Estas recetas son rápidas, con pocos ingredientes y mínimo esfuerzo, ideales para esos días en los que solo quieres comer bien y volver al modo descanso.

1. Tostadas de aguacate con huevo y lo que tengas en el refri

Tiempo: 10 minutos

Ideal para: desayuno tardío o comida ligera

Ingredientes (1–2 porciones):

  • Pan tostado (integral, de masa madre o el que tengas)
  • 1 aguacate maduro
  • 1–2 huevos
  • Aceite de oliva
  • Sal y pimienta
  • Extras opcionales: jitomate, queso, semillas, chile seco

Preparación:

  1. Tuesta el pan.
  2. Machaca el aguacate con sal y un chorrito de aceite de oliva.
  3. Cocina los huevos al gusto (estrellados, pochados o revueltos).
  4. Arma las tostadas y agrega los extras que tengas a mano.

Una receta flexible, sin reglas y perfecta para vacaciones.

2. Ensalada tibia de pollo (o lo que ya esté cocido)

Tiempo: 15 minutos

Ideal para: comida sin complicaciones

Ingredientes (2 porciones):

  • Pollo cocido o asado desmenuzado (puede ser del día anterior)
  • Hojas verdes (lechuga, espinaca o mezcla)
  • Verduras que tengas: pepino, jitomate, zanahoria, aguacate
  • Aceite de oliva
  • Jugo de limón o vinagre
  • Sal y pimienta

Preparación:

  1. Calienta ligeramente el pollo en un sartén o microondas.
  2. Coloca las hojas verdes en un bowl.
  3. Añade el pollo y las verduras.
  4. Condimenta con aceite, limón, sal y pimienta.

Ligera, fresca y sin encender la cocina más de lo necesario.

3. Pasta exprés con mantequilla, ajo y queso

Tiempo: 15 minutos

Ideal para: antojo reconfortante

Ingredientes (2 porciones):

  • Pasta corta o larga
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 1 diente de ajo picado
  • Queso rallado (parmesano, manchego o el que haya)
  • Sal y pimienta
  • Opcional: hierbas secas o chile seco

Preparación:

  • Cuece la pasta según las instrucciones.
  • En el mismo sartén, derrite la mantequilla y sofríe el ajo.
  • Incorpora la pasta escurrida y mezcla.
  • Agrega el queso, pimienta y hierbas si deseas.

Simple, rápida y perfecta para días sin ganas de pensar.

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
