Recetas con carne molida para cuando no sabes qué hacer

Más allá del picadillo y las albóndigas todavía hay muchas opciones con este ingrediente.

November 17, 2025 • 
Eloísa Carmona
La carne molida es una de las proteínas más versátiles en la cocina. Se cocina rápido, combina con casi cualquier ingrediente y suele sacarnos de apuros cuando falta inspiración. Pero si sientes que no logras salir de las albóndigas o el típico picadillo, estas ideas sencillas y hechas con cosas que probablemente ya tienes en casa pueden ayudarte a variar tus comidas sin complicarte.

Tostadas crujientes con carne sazonada

Para preparar unas tostadas rápidas, puedes saltear 300 g de carne molida con media cebolla picada, un diente de ajo y medio chile cuaresmeño. Cuando tome color, añade media taza de frijoles refritos y un cuarto de taza de agua para integrar todo.

Solo necesitas dejar que espese un poco, sazonar con sal y servir la mezcla sobre 6 tostadas. Puedes terminar con un poco de lechuga, crema y salsa, según lo que tengas a la mano.

¿Fan de la practicidad de las tostadas? Da clic aquí y descubre muchas más recetas con tostadas.

Pasta cremosa con carne molida

Si buscas algo más reconfortante, cocina 200 g de pasta (cualquiera que tengas) y mientras se cuece, dora 250 g de carne molida con un diente de ajo y un jitomate picado.

Cuando esté cocida, añade media taza de crema o leche evaporada y un cuarto de taza de queso rallado. Integra la pasta bien escurrida y deja que todo hierva un par de minutos para que tome consistencia cremosa y sabor.

Tortitas de carne con avena

Para hacer tortitas que rinden mucho, mezcla 300 g de carne molida con un huevo, un cuarto de taza de avena cruda, dos cucharadas de cebolla picada y una cucharadita de salsa inglesa.

Con esa mezcla puedes formar entre 6 y 8 tortitas pequeñas y dorarlas en una sartén con muy poco aceite. Quedan jugosas y combinan bien con arroz, ensalada o unas verduras al vapor.

Papas rellenas de carne

Si tienes papas, puedes preparar una comida completa. Solo cocina dos papas grandes hasta que estén suaves. Aparte, saltea 200 g de carne molida con una cucharada de mantequilla, un cuarto de cebolla picada y medio pimiento en cubos.

Cuando las papas estén listas, ábrelas, saca un poco del interior y mézclalo con la carne. Rellena de nuevo y, si tienes, agrega un poco de queso por encima antes de gratinar.

Quesadillas de carne con vegetales

Para unas quesadillas más completas, saltea 200 g de carne molida con media zanahoria rallada y una calabaza picada finamente. Basta con cocinarlos con un poco de sal hasta que las verduras se suavicen. Con esa mezcla puedes rellenar entre 4 y 6 tortillas de maíz o harina y dorarlas en un comal hasta que queden bien selladas.

Sopa sustanciosa con carne molida

Si quieres algo caliente y reconfortante, dora 200 g de carne con un diente de ajo y un cuarto de cebolla. Agrega 1 litro de caldo o agua con una cucharadita de consomé en polvo, así como un jitomate picado, una zanahoria en cubos, una papa pequeña y un tercio de taza de granos de elote. Deja que hierva unos 15 minutos, hasta que las verduras estén suaves y la sopa ligeramente espesa.

Arroz con carne molida estilo “one pot”

Un plato muy práctico se logra salteando 250 g de carne molida con un cuarto de cebolla picada y un jitomate pequeño. Cuando esté bien cocida, agrega una taza de arroz crudo y mezcla para que se sofría ligeramente.

Incorpora dos tazas de agua, una pizca de sal y, si tienes, un puñado de chícharos. Cocina a fuego bajo, tapado, hasta que el arroz esté esponjoso y el líquido se haya absorbido.

Con estas recetas, la carne molida vuelve a ser un ingrediente útil y versátil que te resuelve la comida sin repetir lo mismo de siempre.

Recetas con carne molida

Consomés, enchiladas, albóndigas, emapandas y todo lo que se te pueda ocurrir. Cada una de ellas son tan fáciles como deliciosas.

Enchiladas de carne molida
Enchiladas de carne molida muy fáciles de preparar
La carne molida es una opción económica para tus comida, checa estas enchiladas y prepáralas hoy
May 21, 2023
 · 
Josselin Melara
albondigas-rellenas-de-queso.jpg
Albóndigas rellenas de queso, ¡deliciosas y súper fáciles!
Albóndigas de carne molida con un giro delicioso. ¿Te atreves a probar?
February 14, 2022
 · 
Josselin Melara
Consomé de carne molida
Consomé de carne molida
Este rico y diferente consomé de carne molida puede sacarte de apuros a la hora de la comida, aprende a prepararlo.
June 14, 2017
 · 
Josselin Melara
nachos con carne
Nachos con carne molida
La botana ideal para tus fines de semana: Nachos con carne molida, aquí la receta completa
April 22, 2019
 · 
Cocina Fácil
empanada-de-carne-molida
Empanadas de carne molida
Aprende la receta fácil para preparar empanadas de carne molida estilo argentino.
May 04, 2018
 · 
Josselin Melara
Arroz con carne molida al pimiento
Arroz con carne molida al pimiento
Dale un giro a tu arroz y conviértelo en un plato fuerte con carne molida
June 17, 2015
 · 
Josselin Melara
tostadas de carne molida
Tostadas de carne molida con limón y hierbabuena
March 06, 2019
 · 
Josselin Melara
tacos de lechuga romana con carne molida
Tacos de lechuga romana con carne molida
December 26, 2019
 · 
Josselin Melara
barritas-de-carne-molida1.jpg
Barritas de carne molida cubiertas de ajonjoli
September 09, 2019
 · 
Cocina Fácil
Lasaña griega de berenjena con carne molida
Deliciosa lasaña griega de berenjena con carne molida
Una versión diferente de lasaña con carne molida para disfrutar en casa
March 12, 2025
 · 
Cocina Fácil

