Suscríbete
Recetarios

Postres con Nutella para endulzar tu Navidad

La temporada navideña es el momento perfecto para consentir a tu familia con sabores cálidos, dulces y llenos de cariño. Y si hay un ingrediente que puede transformar cualquier postre en un verdadero festín navideño, es Nutella.

Diciembre 04, 2025 • 
EloÍsa Duecker
Panqué de naranja con Nutella

Panqué o Bundt Cake de naranja con Nutella

Cortesía: Nutella

¿Por qué Nutella es ideal para esta época?

Durante diciembre buscamos sabores reconfortantes, fáciles de preparar y que sorprendan sin esfuerzo. Nutella cumple con todo eso:

1. Aporta un sabor festivo gracias a sus notas de avellana que combinan perfecto con panes, frutas, galletas y chocolates.
2. Es versátil, ideal para recetas rápidas o postres más elaborados.
3. Le da un toque elegante a preparaciones sencillas, haciéndolas lucir más especiales para compartir.
4. Encanta a chicos y grandes, lo que la vuelve perfecta para reuniones familiares.

RECETAS DE POSTRES CON NUTELLA PARA ENDULZAR TU NAVIDAD

Muñecos de jengibre con Nutella

Receta de muñecos de jengibre con Nutella

Cortesía: Nutella

MUÑECOS DE JENGIBRE CON NUTELLA

Ingredientes

  • 60 g de mantequilla blanda
  • 50 g de azúcar moreno
  • 60 g de miel
  • 1 yema de huevo
  • 190 g de harina
  • 2 g de mezcla de especias de pan de jengibre
  • 2.5 g de bicarbonato de sodio
  • 1 pizca de sal
  • 120 g de Nutella
  • 50 g de azúcar glas
  • 1 cucharada de jugo de limón

Preparación

1.Precalienta el horno a 160 °C (320 °F) y colca la rejilla para hornear en el medio del horno. En un tazón, mezcla la mantequilla con el azúcar y la miel, luego agrega la yema de huevo. En un segundo tazón, mezcla la harina, las especias y el bicarbonato de sodio. Agrega la mezcla de harina en el primer tazón y amasa durante 1 minuto. Envuelve en papel film y refrigera durante 1 hora.
2. Estira la masa sobre una hoja de papel de hornear hasta un espesor de 4 mm.
3. Corta las galletas con un cortador de galletas de hombre de jengibre (o cualquier otra forma pequeña, como un vaso, por ejemplo) Coloca las galletas en una bandeja para hornear forrada con papel para hornear y hornea 8-9 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Deja enfriar 15 minutos.
4. Unta una galleta con 6 g de Nutella y monta 2 muñecos de jengibre. Para hacer el glaseado, mezcla el azúcar glas con el jugo de limón, media cucharadita a la vez, hasta obtener una pasta suave y luego transfiere a una manga pastelera. Decora cada galleta con glaseado.

Tiramisú con Nutella

Postre de tiramisú con Nutella

Cortesía: Nutella

TIRAMISÚ CON NUTELLA

Ingredientes

Para el tiramisú:

  • 600 g de crema de leche
  • 300 g de crema para batir
  • 300 g de queso mascarpone
  • 75 g de azúcar graulada
  • Un par de gotas de Ron
  • 400 g de bizcochos de soleta
  • 1/2 lt de café
  • 120 g de Nutella
  • Perlas doradas para decorar

Para la crema:

  • 500 g de leche entera fresca
  • 8 yemas de huevo
  • 120 g azúcar granulada
  • 35 g de almidón de maíz
  • Una pizca de sal
  • 1 vaina de vainilla

Preparación

Para la crema:

1. Mete un recipiente de acero inoxidable al congelador (lo utilizarás adelante para enfriar la crema). Separa la vaina de vainilla a lo largo con un cuchillo y raspa las semillas. En un sartén, calienta la leche con las semillas de vainilla. Remueve de la estufa justo cuando la leche comience a hervir en las orillas del sartén. En un recipiente, mezcla las yemas de huevo con el azúcar y el almidón de maíz con la sal.
2. Añade la leche caliente a la mezcla con un flujo constante, revolviendo constantemente.
3. Calienta de nuevo la mezcla, revolviendo hasta que hierva y espese (alrededor de 2 minutos). Remueve del fuego y deja enfriar, poniendo la mezcla en el recipiente de acero inoxidable del refrigerador y cubre con una lámina transparente. Deja enfriar a 4 o 5 grados (tomará alrededor de 30 minutos).
4. En un recipiente, bate la crema con el mascarpone y el azúcar (pon atención de no batir demasiado). Agrega sabor con un poco de Ron. Combina gentilmente la crema con la mezcla de mascarpone y crema batida.
5. Sumerge los bizcochos de soleta en el café.
6. Toma 8 vasos y en cada uno de ellos agrega la crema de mascarpone, seguido de una capa de galletas y de nuevo otra de crema. Con la ayuda de una manga pastelera, dibuja un árbol de Navidad con 15 g de Nutella y con las perlas doradas en lo alto del árbol.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: Pan francés de fresa en rollo con Nutella

Panqué de naranja con Nutella

Panqué o Bundt Cake de naranja con Nutella

Cortesía: Nutella

BUNDT CAKE DE NARANJA CON NUTELLA

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 260 g de azúcar granulada
  • 3 naranjas medianas
  • 1 limón mediano
  • 85 g de yogur natural
  • 115 g de mantequilla derretida
  • 175 g de harina
  • 35 g de almendras molidas
  • 2 cucharaditas (7 g.) de levadura en polvo
  • Una pizca de sal
  • 150 g de Nutella
  • 30 g de cáscara de naranja confitada

Preparación:
1. Precalienta el horno a 180°C y coloca la bandeja en el centro. Engrasa y enharina generosamente un molde para “bundt cake” de 2 litros.
2. En un bol grande, bate los huevos junto con el azúcar hasta obtener una textura muy ligera y esponjosa.
3. Ralla la piel de las naranjas y del limón, y exprime el zumo de 1 naranja (80 ml) y de medio limón (30 ml).
4. Traspasa la piel y el zumo a otro bol, y mezcla con el yogur y la mantequilla pomada. Reserva. Incorpora la mezcla de zumo y yogur a la del huevo y mezcla.
5. Por otro lado, tamiza la harina con la almendra molida, la levadura y la sal.
6. A continuación, incorpora la mezcla de zumo, yogur y huevo a la de harina, y mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la masa en el molde para bundt cake previamente preparado y hornea durante 30-35 minutos (o hasta que al introducir un palillo en el centro del bizcocho, éste salga limpio).
7. Deja que se enfríe por completo y extrae el bizcocho del molde, dándole la vuelta sobre un plato.
8. Corta el bundt cake longitudinalmente por la mitad y unta 100 g de Nutella entremedio.
9. Mientras tanto, vierte el resto de Nutella en un bol pequeño y cocina al baño maría. Deja que se derrita durante unos 5 minutos y rocía por encima del bizcocho.
10. Decora con tiras de piel de naranja confitada.

Quítate el frío con un Suéter reversible de Nutella

Nutella no solo calma esos antojos dulces que llegan con el clima frío y las reuniones, también convierte cada receta en un momento especial. Esta Navidad, deja que su sabor sea el protagonista de tus postres y también gana un Suéter Reversible con esta dinámica en sus redes sociales. Luce tu creatividad en la cocina con preparaciones que todos querrán repetir y quítate el frío esta Navidad, checa sus redes sociales:

Desayunos con Nutella
S&#xE1;ndwich de manzana con Nutella
Sándwich de manzana con Nutella
Julio 22, 2016
 · 
Josselin Melara
Bagel con fresas
Bagel con fresas, almendras y Nutella
Diciembre 21, 2016
 · 
Josselin Melara
Crepas de avena y linaza con Nutella
Crepas de avena y linaza con Nutella
Febrero 01, 2014
 · 
Josselin Melara

Nutella recetas de Navidad postres navideños Postres Section 3
EloÍsa Duecker
EloÍsa Duecker
¡25 años en los medios, entre ollas, cámaras y mucha sazón!
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

recetas-para-invierno.jpg
Recetarios
Todas las recetas que necesitas probar este invierno
Diciembre 03, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras
Recetarios
Recetas de cocteles con Baileys inspirados en los personajes de Mentiras que toda señora debe hacer
Noviembre 20, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas-carne-molida.jpg
Recetarios
Recetas con carne molida para cuando no sabes qué hacer
Noviembre 17, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de comida facil en airfryer.jpg
Recetarios
5 recetas fáciles y deliciosas para preparar en tu airfryer
Noviembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas de tacos ligeros para cenar.jpg
Recetarios
9 recetas de tacos ligeros para cenar
Octubre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas cremosas.jpg
Recetarios
12 recetas cremosas y deliciosas para cualquier ocasión: desde postres, hasta pastas y carnes
Octubre 29, 2025
 · 
Eloísa Carmona
recetas con flor de cempasuchil.jpg
Recetarios
8 recetas con flor de cempasúchil
Octubre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
comidas para antes de dormir.jpg
Recetarios
Qué comer antes de ir a dormir: 7 recetas para tener noches reparadoras
Octubre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
el pan se guarda en el refrigerador.jpg
Tips de Cocina
¿El pan se guarda en el refrigerador?
¿Refrigerar, congelar o dejarlo fuera? Aquí te contamos cuál es realmente la mejor forma de conservar tu pan y por qué.
Diciembre 04, 2025
 · 
Eloísa Carmona
bacalao y vino.jpg
Tips de Cocina
Maridaje ideal: Estos son los vinos que mejor acompañan un bacalao a la vizcaína
Opciones que acompañan y equilibran el plato sin opacarlo, fáciles de conseguir.
Diciembre 02, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes y miércoles de ofertas en el súper 2 y 3 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025
Corre al súper más cercano y aprovecha que los martes y miércoles están las mejores ofertas en frutas y verduras, checa aquí los precios.
Diciembre 02, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
cogelar alimentos crudos o cocidos.jpg
Tips de Cocina
Diferencias entre congelar carne cruda y cocida: recomendaciones y mejores prácticas
¿Congelas los alimentos antes o después de cocinarlos? Aquí te decimos qué es mejor.
Diciembre 01, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como eliminar el mal olor del desague con canela.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar el mal olor del desagüe con canela
Tres formas prácticas y caseras para combatir el olor a caño.
Noviembre 28, 2025
 · 
Eloísa Carmona
arroz con romero para que sirve.jpg
Tips de Cocina
Cómo eliminar la humedad con arroz y romero
El remedio casero para los cajones, clósets y zapateras con humedad.
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona