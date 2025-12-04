¿Por qué Nutella es ideal para esta época?

Durante diciembre buscamos sabores reconfortantes, fáciles de preparar y que sorprendan sin esfuerzo. Nutella cumple con todo eso:

1. Aporta un sabor festivo gracias a sus notas de avellana que combinan perfecto con panes, frutas, galletas y chocolates.

2. Es versátil, ideal para recetas rápidas o postres más elaborados.

3. Le da un toque elegante a preparaciones sencillas, haciéndolas lucir más especiales para compartir.

4. Encanta a chicos y grandes, lo que la vuelve perfecta para reuniones familiares.

RECETAS DE POSTRES CON NUTELLA PARA ENDULZAR TU NAVIDAD

Receta de muñecos de jengibre con Nutella Cortesía: Nutella

MUÑECOS DE JENGIBRE CON NUTELLA

Ingredientes



60 g de mantequilla blanda

50 g de azúcar moreno

60 g de miel

1 yema de huevo

190 g de harina

2 g de mezcla de especias de pan de jengibre

2.5 g de bicarbonato de sodio

1 pizca de sal

120 g de Nutella

50 g de azúcar glas

1 cucharada de jugo de limón

Preparación

1.Precalienta el horno a 160 °C (320 °F) y colca la rejilla para hornear en el medio del horno. En un tazón, mezcla la mantequilla con el azúcar y la miel, luego agrega la yema de huevo. En un segundo tazón, mezcla la harina, las especias y el bicarbonato de sodio. Agrega la mezcla de harina en el primer tazón y amasa durante 1 minuto. Envuelve en papel film y refrigera durante 1 hora.

2. Estira la masa sobre una hoja de papel de hornear hasta un espesor de 4 mm.

3. Corta las galletas con un cortador de galletas de hombre de jengibre (o cualquier otra forma pequeña, como un vaso, por ejemplo) Coloca las galletas en una bandeja para hornear forrada con papel para hornear y hornea 8-9 minutos o hasta que estén ligeramente doradas. Deja enfriar 15 minutos.

4. Unta una galleta con 6 g de Nutella y monta 2 muñecos de jengibre. Para hacer el glaseado, mezcla el azúcar glas con el jugo de limón, media cucharadita a la vez, hasta obtener una pasta suave y luego transfiere a una manga pastelera. Decora cada galleta con glaseado.

Postre de tiramisú con Nutella Cortesía: Nutella

TIRAMISÚ CON NUTELLA

Ingredientes

Para el tiramisú:



600 g de crema de leche

300 g de crema para batir

300 g de queso mascarpone

75 g de azúcar graulada

Un par de gotas de Ron

400 g de bizcochos de soleta

1/2 lt de café

120 g de Nutella

Perlas doradas para decorar

Para la crema:



500 g de leche entera fresca

8 yemas de huevo

120 g azúcar granulada

35 g de almidón de maíz

Una pizca de sal

1 vaina de vainilla

Preparación

Para la crema:

1. Mete un recipiente de acero inoxidable al congelador (lo utilizarás adelante para enfriar la crema). Separa la vaina de vainilla a lo largo con un cuchillo y raspa las semillas. En un sartén, calienta la leche con las semillas de vainilla. Remueve de la estufa justo cuando la leche comience a hervir en las orillas del sartén. En un recipiente, mezcla las yemas de huevo con el azúcar y el almidón de maíz con la sal.

2. Añade la leche caliente a la mezcla con un flujo constante, revolviendo constantemente.

3. Calienta de nuevo la mezcla, revolviendo hasta que hierva y espese (alrededor de 2 minutos). Remueve del fuego y deja enfriar, poniendo la mezcla en el recipiente de acero inoxidable del refrigerador y cubre con una lámina transparente. Deja enfriar a 4 o 5 grados (tomará alrededor de 30 minutos).

4. En un recipiente, bate la crema con el mascarpone y el azúcar (pon atención de no batir demasiado). Agrega sabor con un poco de Ron. Combina gentilmente la crema con la mezcla de mascarpone y crema batida.

5. Sumerge los bizcochos de soleta en el café.

6. Toma 8 vasos y en cada uno de ellos agrega la crema de mascarpone, seguido de una capa de galletas y de nuevo otra de crema. Con la ayuda de una manga pastelera, dibuja un árbol de Navidad con 15 g de Nutella y con las perlas doradas en lo alto del árbol.

Panqué o Bundt Cake de naranja con Nutella Cortesía: Nutella

BUNDT CAKE DE NARANJA CON NUTELLA

Ingredientes



3 huevos

260 g de azúcar granulada

3 naranjas medianas

1 limón mediano

85 g de yogur natural

115 g de mantequilla derretida

175 g de harina

35 g de almendras molidas

2 cucharaditas (7 g.) de levadura en polvo

Una pizca de sal

150 g de Nutella

30 g de cáscara de naranja confitada

Preparación:

1. Precalienta el horno a 180°C y coloca la bandeja en el centro. Engrasa y enharina generosamente un molde para “bundt cake” de 2 litros.

2. En un bol grande, bate los huevos junto con el azúcar hasta obtener una textura muy ligera y esponjosa.

3. Ralla la piel de las naranjas y del limón, y exprime el zumo de 1 naranja (80 ml) y de medio limón (30 ml).

4. Traspasa la piel y el zumo a otro bol, y mezcla con el yogur y la mantequilla pomada. Reserva. Incorpora la mezcla de zumo y yogur a la del huevo y mezcla.

5. Por otro lado, tamiza la harina con la almendra molida, la levadura y la sal.

6. A continuación, incorpora la mezcla de zumo, yogur y huevo a la de harina, y mezcla hasta que no queden grumos. Vierte la masa en el molde para bundt cake previamente preparado y hornea durante 30-35 minutos (o hasta que al introducir un palillo en el centro del bizcocho, éste salga limpio).

7. Deja que se enfríe por completo y extrae el bizcocho del molde, dándole la vuelta sobre un plato.

8. Corta el bundt cake longitudinalmente por la mitad y unta 100 g de Nutella entremedio.

9. Mientras tanto, vierte el resto de Nutella en un bol pequeño y cocina al baño maría. Deja que se derrita durante unos 5 minutos y rocía por encima del bizcocho.

10. Decora con tiras de piel de naranja confitada.

