Suscríbete
Tendencias

Comer con intención en Nochevieja: rituales con comida para recibir el Año Nuevo

Más allá de las 12 uvas, aquí hay tres formas diferentes de atraer la abundancia en una noche tan especial como la del 31 de diciembre.

Diciembre 29, 2025 • 
Eloísa Carmona
rituales con comida para manifestar en ano nuevo.jpg

En Año Nuevo, la comida se transforma en un gesto simbólico. Y cuando de rituales y manifestación se trata, no importa tanto la cantidad ni la complejidad del platillo, sino la intención consciente con la que se come. Estos rituales con comida suelen realizarse justo antes o después de la medianoche, en un ambiente tranquilo, idealmente acompañado de un pensamiento o deseo claro.

1. Legumbres: abundancia y prosperidad

Las legumbres, especialmente las lentejas, simbolizan dinero y estabilidad económica debido a su forma similar a pequeñas monedas y a su capacidad de “multiplicarse” al cocinarse.

Qué puedes comer en Nochevieja

  • Lentejas cocidas (solas, en sopa o como guarnición)
  • Frijoles
  • Garbanzos
Recetas con legumbres

Los platillos más deliciosos con lentejas, garbanzos, frijoles, habas y guisantes.

Caldo de lentejas en chile guajillo
Caldo de lentejas en chile guajillo
Marzo 01, 2014
 · 
Josselin Melara
Lentejas con jam&#xF3;n de pavo
Lentejas con jamón de pavo
Octubre 01, 2013
 · 
Josselin Melara
Pollo en salsa de la suerte (lentejas)
Pollo en salsa de la suerte (lentejas)
Junio 11, 2013
 · 
Josselin Melara
lentejas-con-zanahoria.jpg
Ensalada de lentejas con zanahoria
Junio 11, 2018
 · 
Josselin Melara
sopa-de-lenteja-con-especias
Crema de lentejas con especias
Abril 17, 2018
 · 
Josselin Melara
carne con acelgas y lentejas
Carne con acelgas y lentejas
Noviembre 21, 2019
 · 
Josselin Melara
Sopa de garbanzo
Sopa de garbanzo
Abril 09, 2014
 · 
Josselin Melara
Hummus casero de garbanzos
Hummus casero de garbanzos
Agosto 13, 2018
 · 
Josselin Melara
Garbanzos estilo risotto con cebada
Garbanzos estilo risotto con cebada
Septiembre 25, 2018
 · 
Cocina Fácil
Sopa de garbanzo y arroz
Sopa de garbanzo y arroz
Agosto 14, 2017
 · 
Josselin Melara
Ensalada de pollo con garbanzo
Ensalada de pollo con garbanzo
Enero 23, 2016
 · 
Josselin Melara
crema-de-garbanzos-con-chorizo
Crema de garbanzos con chorizo
Mayo 22, 2018
 · 
Josselin Melara
frijoles puercos
Deliciosos frijoles puercos
Julio 09, 2019
 · 
Cocina Fácil
Crema de frijol con chipotle
Crema de frijol
Marzo 07, 2014
 · 
Josselin Melara
frijoles negros
Frijoles negros a la mexicana
Mayo 12, 2021
 · 
Josselin Melara
Pollo con frijoles
Pollo con frijoles
Enero 13, 2015
 · 
Josselin Melara
frijoles charros con costilla
Frijoles charros con costilla
Marzo 13, 2019
 · 
Cocina Fácil
Frijoles de la olla
Frijoles de la olla
Marzo 22, 2016
 · 
Josselin Melara
Frijole charros con salchicha
Frijoles charros con salchicha
Marzo 14, 2019
 · 
Cocina Fácil
frijoles bayos con longaniza
Frijoles bayos con longaniza
Agosto 13, 2019
 · 
Josselin Melara
Aguacates con frijoles
Aguacates con frijoles
Noviembre 06, 2018
 · 
Cocina Fácil
Bolitas de frijol rellenas
Bolitas de frijol rellenas
Septiembre 18, 2017
 · 
Josselin Melara
Habas con alcachofas
Habas con alcachofas
Diciembre 24, 2014
 · 
Josselin Melara
Sopa de habas
Sopa de habas
Marzo 03, 2021
 · 
Josselin Melara
Tlacoyos de haba
Tlacoyos de haba
Agosto 12, 2020
 · 
Josselin Melara
Ensalada de haba amarilla
Ensalada de haba amarilla
Marzo 27, 2017
 · 
Josselin Melara
Muslos con habas en salsa verde
Muslos con habas en salsa verde
Enero 03, 2014
 · 
Josselin Melara
Ensalada de naranja con arúgula y habas
Ensalada de naranja con arúgula y habas
Junio 26, 2020
 · 
Josselin Melara
receta con chícharos, tocino y poro
Chícharos con tocino y poro
Abril 01, 2020
 · 
Josselin Melara
ensalada de pasta con chicharos y edamames
Ensalada de pasta con chícharos y edamames con aderezo de azafrán
Abril 01, 2020
 · 
Josselin Melara
Ch&#xED;charos chinos aderezados
Chícharos chinos aderezados
Diciembre 18, 2016
 · 
Josselin Melara

Pasos del ritual

  1. Sirve una pequeña porción en un plato o tazón.
  2. Antes de comer, piensa en lo que deseas atraer: estabilidad, trabajo, crecimiento económico.
  3. Come al menos una cucharada después de la medianoche.
  4. Agradece mentalmente por lo que ya tienes y por lo que esperas recibir.

Algunas personas colocan lentejas secas en el bolsillo o la cartera como símbolo extra de abundancia.

2. Granos: seguridad y continuidad

Los granos representan sustento, constancia y un año sin carencias. Son la base de muchas culturas porque simbolizan lo esencial para vivir.

Qué puedes comer en Nochevieja

  • Arroz
  • Trigo
  • Maíz
  • Avena

Pasos del ritual

  1. Elige un platillo sencillo que contenga alguno de estos granos.
  2. Sirve una porción pequeña, no es necesario un plato abundante.
  3. Come conscientemente, sin prisas, pensando en un año estable y equilibrado.
  4. Repite internamente una frase como: “Que no falte lo esencial este año”.

Compartir este platillo con la familia refuerza el simbolismo de unión y apoyo.

3. Alimentos redondos: ciclos que se cierran y se renuevan

La forma circular simboliza continuidad, cierre y nuevos comienzos. Comer alimentos redondos representa dejar atrás lo viejo y abrir espacio a lo nuevo.

Qué puedes comer en Nochevieja

  • Uvas
  • Panes redondos
  • Donas o bagels
  • Frutas redondas (manzana, naranja)

Pasos del ritual

  1. Elige uno o varios alimentos redondos.
  2. Tómate un momento antes de comerlos para reflexionar sobre el año que termina.
  3. Come el alimento pensando en cerrar ciclos y comenzar otros con claridad.
  4. Si lo deseas, dedica cada bocado a algo que quieras soltar o transformar.

Este ritual puede hacerse justo antes de las 12 campanadas como acto de cierre simbólico.

Uvas de Año Nuevo y otros alimentos que dan buena suerte

4. Alimentos dulces: un año amable y lleno de buenos momentos

El dulce simboliza alegría, afecto y experiencias placenteras. La intención es atraer un año con más momentos felices que amargos.

Qué puedes comer en Nochevieja

  • Chocolate
  • Postres caseros
  • Turrón
  • Pan dulce
  • Miel

Pasos del ritual

  1. Elige un dulce que realmente disfrutes.
  2. Come una pequeña porción después de la medianoche.
  3. Concéntrate en el sabor y la sensación de placer.
  4. Piensa en un año con ligereza, cariño y momentos para celebrar.

Compartir el dulce con alguien más refuerza la idea de conexión y disfrute.

Postres fáciles para hacer y compartir

Estos postres son ricos y fáciles para todos

Fresas con crema
Fresas con crema
Marzo 29, 2021
 · 
Josselin Melara
merengue receta
Merengue receta con fresas y helado
Junio 11, 2019
 · 
Josselin Melara
Donas: receta de enjambre con chocolate
Donas: receta de enjambre con chocolate
Junio 05, 2019
 · 
Josselin Melara
Natilla casera de té verde
Natilla casera de té verde
Mayo 22, 2019
 · 
Josselin Melara
Galletas de avena con amaranto
Galletas de avena con amaranto
Ligeras y saludables, las galletas de avena son una gran opción para preparar en familia, aquí la receta completa:
Mayo 07, 2019
 · 
Josselin Melara
barritas de amaranto con crema de rompope
Barritas de amaranto con crema de rompope
Abril 16, 2019
 · 
Cocina Fácil
gelatina rompope y cajeta
Cubitos de gelatina de rompope y cajeta
Marzo 27, 2019
 · 
Cocina Fácil
Deliciosas crepas de queso cottage y peras
Deliciosas crepas de queso cottage y peras
Enero 09, 2019
 · 
Josselin Melara
Cuida tu salud con este delicioso helado de aguacate
Cuida tu salud con este delicioso helado de aguacate
Enero 07, 2019
 · 
Josselin Melara
Ricas paletas heladas de blueberries para cuidarte y consentirte
Ricas paletas heladas de blueberries para cuidarte y consentirte
Enero 07, 2019
 · 
Josselin Melara
bombones de avena
Bombones de avena para compartir
Diciembre 13, 2018
 · 
Josselin Melara
Plátanos con caramelo salado y granola
Plátanos con caramelo salado y granola
Octubre 03, 2018
 · 
Cocina Fácil
duraznos-flameados.jpg
Duraznos flameados
Junio 15, 2018
 · 
Josselin Melara
platanos-flameados
Plátanos flameados
Mayo 09, 2018
 · 
Josselin Melara
mousse-de-queso-con-salsa-de-mango-
Mousse de queso con salsa de mango
Un postre fácil y práctico para cuando tengas un antojo dulce
Abril 16, 2018
 · 
Josselin Melara
platanos-fritos-con-crema
Plátanos fritos con crema
Abril 11, 2018
 · 
Josselin Melara
peras en almibar
Peras en almíbar
Abril 08, 2018
 · 
Josselin Melara
copa-de-merengue-con-mango.jpg
Copa de merengue con mango
Agosto 25, 2017
 · 
Josselin Melara

Un ritual simple, pero significativo

Estos rituales no buscan resultados mágicos, sino marcar el inicio del año con atención y simbolismo, muchas veces, suelen aprenderse en familia: alguien reparte las uvas, explica el significado, marca el ritmo de las campanadas o recuerda “no atragantarse”. Son momentos que crean memoria y sentido de pertenencia. Incluso quienes dicen no creer en rituales suelen repetirlos “por si acaso”, porque forman parte de la experiencia emocional de despedir el año.

Al final, los rituales de Año Nuevo con comida no prometen milagros, pero sí ofrecen algo valioso: una pausa consciente entre lo que fue y lo que viene. Comer las 12 uvas, compartir la mesa o repetir tradiciones familiares nos ayuda a cerrar ciclos y empezar el nuevo año con esperanza, intención y un sabor familiar.

Porque, a veces, el mejor propósito es simplemente sentarse a la mesa, brindar y confiar en que lo que viene puede ser mejor.

Año Nuevo cena de fin de año Rituales con comida
Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
Te puede interesar

Sigue leyendo más contenido destacado y relacionado a esta receta. Podrás encontrar guarniciones, postres o variantes de esta receta que seguramente te gustarán.

Martes_y_miercoles_de_ofertas_23y24diciembre25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 23 y 24 de diciembre de 2025
Diciembre 23, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el supermercado 16 y 17 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 16 y 17 de diciembre de 2025
Diciembre 16, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
host city mexico club américa.jpg
Tendencias
Club América: patrocinador de Host City Ciudad de México y la oferta cultural y gastronómica rumbo al Mundial
Diciembre 11, 2025
 · 
Cocina Fácil
Martes y miércoles de ofertas 9 y 10 de diciembre en supermercados
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 9 y 10 de diciembre de 2025
Diciembre 09, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
Martes y miércoles de ofertas en el súper 2 y 3 de diciembre 2025
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 2 y 3 de diciembre de 2025
Diciembre 02, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
tacos la dua costos.jpg
Tendencias
Tacos Dua Lipa en CDMX: dónde, cuándo y costos
Noviembre 27, 2025
 · 
Eloísa Carmona
donde comprar flor de nochebuena baratas en CDMX.jpg
Tendencias
Costos de la Flor de Nochebuena en 2025 y dónde conseguirlas a buen precio
Noviembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
Martes_y_miercoles_de_ofertas25_y26nov25.jpg
Tendencias
Martes y miércoles de ofertas, encuentra lo más barato en el súper para el 25 y 26 de noviembre de 2025
Noviembre 25, 2025
 · 
EloÍsa Duecker
recetas sin esfuerzo.jpg
Recetarios
3 recetas simples para cuando no tienes ganas de cocinar (pero sí de comer rico)
Sin recetas largas ni ensuciar mil trastes.
Diciembre 26, 2025
 · 
Eloísa Carmona
como tomar café sin ansiedad suplementos.jpg
Salud y nutrición
¿Cómo tomar café sin sentir ansiedad?
Este es el suplemento que puede ayudarte a tener un consumo más equilibrado.
Diciembre 25, 2025
 · 
Eloísa Carmona
trapos de cocina .jpg
Tips de Cocina
¿Cada cuánto debes lavar los trapos de la cocina?
Pequeños hábitos diarios hacen una gran diferencia en la higiene del hogar.
Diciembre 24, 2025
 · 
Cocina Fácil
desayunos faciles para vacaciones.jpg
Tips de Cocina
7 desayunos fáciles para las vacaciones
Ideas prácticas con tips, recetas rápidas y consejos para disfrutar más tus mañanas
Diciembre 23, 2025
 · 
Eloísa Carmona
tres-recetas-cremosas-para-una-cena-navidena-inolvidable-con-crema-lala.png
Tres recetas cremosas para una cena navideña inolvidable con crema Lala®
Desde el primer bocado hasta el postre, estas recetas con Crema Lala® están pensadas para compartir, apapachar y celebrar la Navidad alrededor de la mesa, con sabor, tradición y mucha cremosidad.
Diciembre 22, 2025
 · 
Cocina Fácil
antojitos colimenos para navidad tamales rosas.jpg
Especiales
Antojitos navideños colimenses para una Navidad diferente
La gastronomía regional decembrina tiene muchos sabores para deleitar nuestros paladares.
Diciembre 22, 2025
 · 
Eloísa Carmona