Comidas llenadoras SIN carne: 30 recetas para todo el mes

Consumir menos carne está ligado a una vida más longeva, entre muchos otros beneficios.

Diciembre 12, 2025 • 
Eloísa Carmona
recetas sin carne para todo el mes.jpg

Cuando pensamos en “comidas llenadoras”, es común imaginar platillos con carne. Sin embargo, las leguminosas, los granos enteros, las verduras ricas en fibra y los alimentos de origen vegetal pueden aportar la misma saciedad (en muchos casos, incluso más), gracias a su combinación de fibra, proteínas vegetales y carbohidratos complejos.

Esta es la cantidad de carne que debes comer para una vida más longeva

Además de mantenerte satisfecho por más tiempo, una dieta con mayor presencia de alimentos vegetales se asocia con beneficios como una mejor digestión, mayor estabilidad en los niveles de energía y un impacto positivo en la salud cardiovascular.

Incrementar la cantidad de alimentos vegetales en tu alimentación también es una gran forma de diversificar nutrientes: obtienes antioxidantes, vitaminas, minerales y compuestos que promueven una microbiota más saludable… todo mientras disfrutas comidas deliciosas y muy completas.

A continuación te compartimos tres recetas sin carne, perfectas para comer rico y quedar satisfecho y más abajo, 27 opciones más, para cada día del mes.

1. Chili de frijoles y quinoa

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 taza de quinoa
  • 1 taza de frijoles negros cocidos
  • 1 taza de frijoles rojos cocidos
  • 1 lata de jitomates triturados
  • 1 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • 1 pimiento rojo picado
  • 1 cda de comino
  • 1 cda de paprika
  • 1 cda de chile en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • Aceite de oliva

Preparación

  1. Enjuaga la quinoa y cuécela según las instrucciones del paquete.
  2. Sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento en aceite de oliva hasta que estén suaves.
  3. Agrega las especias y mezcla.
  4. Incorpora los frijoles, los jitomates y la quinoa cocida.
  5. Cocina tapado a fuego medio 15 minutos. Ajusta sazón.
  6. Sirve con aguacate o cilantro fresco.

2. Tacos de coliflor crujiente con salsa cremosa de yogur

Ingredientes (4 porciones)

  • 1 coliflor en floretes
  • 1 taza de harina
  • 1 taza de agua con gas
  • 1 cdita de ajo en polvo
  • 1 cdita de paprika
  • Tortillas de maíz
  • Aceite para freír o freidora de aire

Para la salsa:

  • ½ taza de yogur natural
  • 1 cda de jugo de limón
  • 1 cda de miel
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

  1. Mezcla harina, agua con gas y especias hasta formar una masa ligera.
  2. Cubre los floretes y fríelos o cocínalos en la freidora de aire hasta que estén crujientes.
  3. Mezcla los ingredientes de la salsa.
  4. Rellena las tortillas con la coliflor y añade la salsa.
  5. Acompaña con repollo rallado y limón.

3. Arroz frito vegano con tofu

Ingredientes (4 porciones)

  • 2 tazas de arroz cocido (mejor si es del día anterior)
  • 250 g de tofu firme en cubos
  • 1 taza de zanahoria picada
  • 1 taza de chícharos
  • 3 cebollitas cambray picadas
  • 2 cda de salsa de soya
  • 1 cda de aceite de ajonjolí
  • Aceite vegetal
  • Sal y pimienta

Preparación

  1. Dora el tofu en un sartén con aceite hasta que esté dorado y firme. Retira y reserva.
  2. En el mismo sartén, sofríe zanahoria, chícharos y cebollitas.
  3. Agrega el arroz y mezcla bien.
  4. Incorpora salsa de soya, aceite de ajonjolí y el tofu.
  5. Saltea 3–4 minutos más y sirve caliente.

11 recetas de comida mexicana vegetariana

27 recetas sin carne, igual de llenadoras

Prepara estas recetas sin carne que no solo son deliciosas, sino que te saciarán el hambre: sopas, pastas, bowls, ensaladas, wraps, hamburguesas vegetales, todo lo que se te ocurra para todo el mes:

Recetas SIN carne súper llenadoras

27 recetas de sopas, pastas, ensaladas, tacos y diversos platillos SIN carne.

pozole-vegetariano
Pozole vegetariano con setas, ¡una delicia!
Para aquellos que no comen carne este pozole con setas será una gran opción, aquí te va la receta.
Marzo 19, 2025
 · 
Josselin Melara
recetas vegetarianas México
Flautas vegetarianas con salsa de cacahuate rellenas de calabacita
Una gran opción para quien cuide el peso o sea vegetariano, prueba estas flautas ¡ya!
Octubre 23, 2024
 · 
Josselin Melara
flautas de papa y queso
Flautas de papa con queso
Un platillo básico en tu cocina y fácil para la semana, prepara estas sencillas flautas de papa con queso y disfruta.
Marzo 19, 2025
 · 
Cocina Fácil
Quiche vegetariano
Quiche vegetariano
Noviembre 20, 2014
 · 
Josselin Melara
Estofado vegetariano
Estofado vegetariano
Marzo 09, 2017
 · 
Josselin Melara
Pizza vegetariana con calabacitas y champiñones
Pizza vegetariana con calabacitas y champiñones
Octubre 23, 2016
 · 
Josselin Melara
hqdefault.jpg
Albóndigas vegetarianas de berenjena
Tu platillo favorito, ¡mucho más saludable! Te compartimos unas deliciosas albóndigas vegetarianas de berenjena, súper deliciosas.
Marzo 20, 2023
 · 
Josselin Melara
tacos vegetarianos receta
Tacos vegetarianos: receta con calabaza
Agosto 28, 2019
 · 
Josselin Melara
tacos dorados vegetarianos
Tacos dorados vegetarianos de requesón
Agosto 28, 2019
 · 
Josselin Melara
lasana vegetariana receta
Como hacer lasaña vegetariana receta casera
Octubre 31, 2018
 · 
Josselin Melara
chiles-en-nogada-vegetarianos.jpg
Chiles en nogada vegetarianos con frutos secos
Porque este platillo es para todos los gustos y exigencias, te traemos un chile en nogada con frutos secos. ¡Te la compartimos!
Julio 20, 2023
 · 
Josselin Melara
paella vegetariana
Cómo hacer paella vegetariana fácil y con gran sabor
Enero 16, 2019
 · 
Josselin Melara
chilpachole vegetariano
Chilpachole vegetariano: recetas vegetarianas mexicanas
Septiembre 30, 2019
 · 
Josselin Melara
recetas vegetarianas fáciles bowl
Bowl vegetariano: recetas vegetarianas fáciles
Septiembre 30, 2019
 · 
Josselin Melara
alubias receta vegetariana al pesto
Alubias: receta vegetariana al pesto
Febrero 18, 2020
 · 
Josselin Melara
Huarache-bicolor-vegetariano
Huarache bicolor vegetariano
Mayo 11, 2018
 · 
Josselin Melara
sopes vegetarianos
Receta de sopes vegetarianos
Julio 10, 2018
 · 
Josselin Melara
Hamburguesa vegetariana de lentejas
Hamburguesa vegetariana de lentejas
Febrero 02, 2021
 · 
Josselin Melara
Chili vegetariano
Chili vegetariano con frijoles y berenjena
Febrero 01, 2021
 · 
Josselin Melara
Cebiche vegetariano
Marzo 26, 2018
 · 
Josselin Melara
tacos de lechuga vegetarianos
Tacos de lechuga vegetarianos con champiñones
Diciembre 26, 2019
 · 
Josselin Melara
Pasta primavera
Pasta primavera
Mayo 09, 2013
 · 
Josselin Melara
pasta-penne-con-hongos100x560
Pasta penne con hongos
Junio 12, 2018
 · 
Josselin Melara
Ensalada de lentejas
Ensalada de lentejas
Abril 30, 2013
 · 
Josselin Melara
lentejas receta
Medallones de lentejas
Noviembre 21, 2019
 · 
Josselin Melara
coliflor receta al gratín
Coliflor: receta al gratín
La coliflor es una de las verduras que más ricas sabe al prepararla al gratín, prueba esta receta fácil.
Julio 17, 2019
 · 
Josselin Melara
Papas con reques&#xF3;n
Papas con requesón
Febrero 10, 2015
 · 
Josselin Melara

Eloísa Carmona
Eloísa Carmona
